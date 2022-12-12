Nửa đêm nghe tiếng lạ vọng từ phòng cô giúp việc vội sang kiểm tra, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi phải hét lớn và mất bình tĩnh lao vào 'cấu xé'

Tâm sự 12/12/2022 14:37

Nhưng chỉ vài ngày trước, vào lúc nửa đêm, tôi nghe thấy âm thanh vọng ra từ phòng của cô giúp việc. Dù âm thanh không lớn lắm nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Chúng tôi đã kết hôn được mười mấy năm, tình cảm vợ chồng luôn tốt đẹp. Tôi luôn cảm thấy mình có tổ ấm thật viên mãn: Chồng giỏi giang thành đạt, con kháu khỉnh dễ thương, thành tích học tập tốt, biết yêu thương bố mẹ. Tôi luôn nghĩ mình quản lý gia đình rất tốt, chồng tôi là người tử tế, đối xử tốt với vợ, gia đình vợ. Anh ấy luôn tỏ ra là người yêu vợ thương con.

Tôi thuê người giúp việc gia đình để bản thân đỡ vất vả hơn anh ấy cũng rất ủng hộ. Đợt bà giúp việc trước xin nghỉ, anh ấy còn xắn tay cùng tôi làm việc nhà trong lúc chờ tìm người mới. Giúp việc mới đến, tôi thở phào vì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Cô giúp việc mới thạo việc, biết ý chủ nhà, làm mọi thứ rất tốt. Tôi cũng như chồng tôi đều rất hài lòng.

Nửa đêm nghe tiếng lạ vọng từ phòng cô giúp việc vội sang kiểm tra, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi phải hét lớn và mất bình tĩnh lao vào 'cấu xé' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chỉ vài ngày trước, vào lúc nửa đêm, tôi nghe thấy âm thanh vọng ra từ phòng của cô giúp việc. Dù âm thanh không lớn lắm nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi cảm thấy khá sợ hãi, nghĩ có ai đó đã vào nhà nên tôi định gọi chồng, chẳng ngờ anh ấy không ở trên giường. Tôi có linh cảm chẳng lành nên đứng dậy đi sang phòng giúp việc.

Tôi hét lên một tiếng, lao vào đẩy chồng ra khỏi cô ta. Tôi hành động theo bản năng, nhưng sau đó thì lại lo sợ ầm ĩ sẽ làm con thức giấc chạy sang nên cố giữ bình tĩnh lại.

Chồng tôi vùng dậy giả vờ ngơ ngác hỏi tôi có chuyện gì. Rồi như một diễn viên thực thụ, anh ta nói với tôi rằng anh ta dậy đi vệ sinh, về nhầm phòng và tưởng người nằm trên giường là vợ.

Tôi không nói nhiều, đuổi người giúp việc ngay ngày hôm sau. Tôi bảo cô ta rằng tôi đã chụp lại cảnh đêm qua và cô ta hiểu lý do vì sao phải thôi việc. Tôi không đưa cô ta ra kiện đã là may cho cô ta rồi, đừng mong lấy được đồng công nào từ tôi trả cho việc cô ta phục vụ chồng tôi cả ở trên giường.

Nửa đêm nghe tiếng lạ vọng từ phòng cô giúp việc vội sang kiểm tra, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi phải hét lớn và mất bình tĩnh lao vào 'cấu xé' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ đó đi rồi, chồng tôi vẫn bảo tôi đừng hiểu lầm, anh ta đi nhầm phòng thật. Liệu có tin nổi không? Chúng tôi kết hôn đã mười mấy năm và luôn ở trong căn nhà này. Anh ta thuộc nó đến từng ngóc ngách, tại sao đêm đó lại lầm đường lạc lối? 

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