Đang yên ổn thì em gái của chồng đột ngột đòi ra ở riêng, ngày dọn phòng cho em, tôi vô tình phát hiện được thứ khiến tôi phải lập tức đệ đơn ly hôn

Sau khi dọn dẹp phòng ốc xong, lại nhìn thấy cuốn nhật ký, đột nhiên tôi nảy sinh tính hiếu kỳ. Cho rằng nguyên nhân thực sự dẫn đến việc em gái chồng đòi ra riêng có lẽ nằm trong cuốn nhật ký nên tôi mở ra đọc trộm.

Tôi kết hôn khá muộn, 30 tuổi mới lấy chồng. Sau khi cưới, vợ chồng tôi mua được nhà trên thành phố luôn, nhà khá rộng rãi nên tôi ngỏ ý rủ em chồng qua ở chung, một là để tiết kiệm tiền thuê trọ cho em, hai là để chị em thân thiết với nhau hơn. Vì tình cảm chị dâu em chồng khá tốt nên tôi chẳng ngại chuyện em sang ở chung, em cũng vui vẻ nhận lời luôn mà không đắn đo. Ấy vậy mà cách đây một tuần, em chồng lại xin phép vợ chồng tôi chuyển ra ngoài sống, thuê trọ gần chỗ làm cho tiện đi lại. Em cũng thấy ngại vì làm phiền vợ chồng tôi suốt mấy năm nay. Từ nhà tôi đến chỗ em làm cách có 6km, không quá xa mà lâu nay tôi có thấy em kêu ca chuyện này lần nào đâu. Em ở nhà tôi cũng rất vui vẻ, tại sao giờ lại nói ngại chứ? Tôi biết em chỉ lấy cái cớ, nhưng tôi đã khuyên em ở lại mà em vẫn kiên quyết đi thì đành chịu.

Vào ngày thứ 2 em đi, tôi sang căn phòng em từng ở để dọn dẹp lại thì phát hiện một cuốn sổ nhỏ rơi dưới gầm giường. Cầm lên tôi mới biết đó là cuốn nhật ký của em viết. Sau khi dọn dẹp phòng ốc xong, lại nhìn thấy cuốn nhật ký, đột nhiên tôi nảy sinh tính hiếu kỳ. Cho rằng nguyên nhân thực sự dẫn đến việc em gái chồng đòi ra riêng có lẽ nằm trong cuốn nhật ký nên tôi mở ra đọc trộm. Ảnh minh họa: Internet Khi lật giở được vài trang, đọc những dòng em gái chồng viết, tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, trái tim đau đớn như thắt lại. Trong cuốn nhật ký, em gái chồng viết:

- Ngày 13/11/2022. Khi phát hiện người bạn thân nhất của tôi và anh trai tôi vụng trộm với nhau, tôi đã rất khó xử. Bây giờ thậm chí họ còn bí mật có con với nhau, chỉ vài ngày nữa là bạn tôi sinh con rồi. Tôi thật sự không biết có nên nói chuyện này với chị dâu không nữa. Một người là đứa bạn thân nhất, một người là anh trai tôi từng kính trọng, còn người kia là chị dâu thân thiết với tôi như chị em ruột. Tôi không muốn ai bị tổn thương cả. Ngày 15/11/2022. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi vẫn không dám nói sự thật này với chị dâu. Tôi không dám đối mặt với chị nữa nên tôi quyết định chuyển ra riêng. Tôi không biết làm vậy có đúng không nữa. Tôi cảm thấy mình thật tệ… Ảnh minh họa: Internet Tôi ngã quỵ xuống đất. Tôi không ngờ chồng lại phản bội sau lưng tôi như vậy. Có lẽ em gái chồng cũng đau khổ, dằn vặt không ngừng khi đứng giữa 3 người. Nhưng chồng tôi đã có con với người phụ nữ khác, tôi không thể chấp nhận nổi chuyện này. Tôi quyết định sẽ ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm để anh tự do mà đến với tình mới, còn thứ phản bội như anh tôi không cần.

Chồng đi làm thư thả nhưng đem về rất nhiều tiền, ngờ đâu tôi phát hiện sự thật đau đớn Vậy nhưng có lẽ Trời sinh ra tôi làm đàn bà, Trời cho tôi cái nhạy cảm của phái đẹp, phái yếu, tôi cứ thấy ngờ ngợ, nghi nghi như chồng có cái gì đó giấu tôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-yen-on-thi-em-gai-cua-chong-dot-ngot-doi-ra-o-rieng-ngay-don-phong-cho-em-toi-vo-tinh-phat-hien-duoc-thu-khien-toi-phai-lap-tuc-de-don-ly-hon-532182.html