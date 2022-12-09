2 năm chẳng yêu đương ai mà bỗng que thử thai hiện '2 vạch' đỏ chót, đang bần thần nghĩ mình hoa mắt thì choáng váng khi nghe em gái nói

Tâm sự 09/12/2022 08:53

Sáng hôm nay, tôi đã làm một việc điên rồ đó là thử thai trong khi không hề quan hệ tình dục với ai. Nhìn hai vạch đỏ chót báo rõ đang mang thai, tôi bần thần nghĩ mình hoa mắt.

Tôi ly hôn 2 năm rồi, khi đó chúng tôi vẫn chưa có con chung. Hai năm nay tôi không màng yêu đương, chuyên tâm phấn đấu sự nghiệp. Tuần trước, tự nhiên sáng dậy tôi bị nôn khan. Những ngày qua, tôi vẫn luôn có cảm giác nôn nao. Ban đầu tôi còn tưởng mình có vấn đề về đường tiêu hóa song không phải thế. Một số bộ phận trên cơ thể cũng thay đổi rõ rệt, ví dụ như ngực căng tức hơn. Đến khi tôi nôn khan trên công ty và bị mọi người trêu có phải mang thai không, tôi mới giật mình. 

Lúc ấy tôi nhớ ra chu kỳ của mình đã biến mất 2 tháng nay nhưng bản thân không để ý. Vì tôi độc thân, chẳng bao giờ nghĩ tới khả năng mang thai. Rõ ràng không có bạn trai mà mang thai được, thật khó tin. Nhưng tôi vẫn tò mò  tìm hiểu dấu hiệu của phụ nữ mang thai giai đoạn đầu thì thấy mình không thiếu một dấu hiệu nào.

2 năm chẳng yêu đương ai mà bỗng que thử thai hiện '2 vạch' đỏ chót, đang bần thần nghĩ mình hoa mắt thì choáng váng khi nghe em gái nói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm nay, tôi đã làm một việc điên rồ đó là thử thai trong khi không hề quan hệ tình dục với ai. Nhìn hai vạch đỏ chót báo rõ đang mang thai, tôi bần thần nghĩ mình hoa mắt. Ra phòng khám sản gần đó, nhận lời chúc mừng của bác sĩ, tôi mới tin là trong cơ thể đang có một mầm sống dần lớn lên.

Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bèn kể cho cô em gái. Ai ngờ em tôi không lấy làm lạ lắm, nó thủng thẳng nói một câu làm tôi kinh hãi: "Cách đây hơn hai tháng, có một đêm anh rể đưa chị về đấy. Lúc đấy cũng 1 giờ sáng rồi, giữa hai người có xảy ra chuyện gì không?". 

Tôi kinh hãi là vì trong trí nhớ không hề có chuyện đó. Theo lời nói của em gái thì hôm đấy tôi hẹn gặp cô bạn, nó thất tình nên hai đứa rủ nhau uống rượu. Vội gọi cho cô ấy hỏi thăm, hóa ra tối ấy tôi uống say, chồng cũ trùng hợp thế nào cũng tới nhà hàng mà hai đứa ngồi, khi anh tới thì tôi say mềm rồi. 

Tôi cứ bám lấy chồng cũ bắt anh phải đưa mình về. Chuyện sau đó thì cô ấy không biết vì anh thật sự đưa tôi đi. Nhưng cô ấy nhấn mạnh chúng tôi rời khỏi nhà hàng mới chỉ là gần 11 giờ đêm mà thôi. 

2 năm chẳng yêu đương ai mà bỗng que thử thai hiện '2 vạch' đỏ chót, đang bần thần nghĩ mình hoa mắt thì choáng váng khi nghe em gái nói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đâu còn cách nào khác, tôi cuống cuồng gọi cho chồng cũ. Anh lập tức đến gặp tôi. Anh bảo đêm đó tôi đòi về nhà anh kiểm tra xem anh có giấu người phụ nữ nào bên trong không. Rồi tôi nói nhớ anh, vẫn còn yêu anh nên sau đó hai người đã xảy ra chuyện kia. Sau đó tôi xem điện thoại thấy em gái gọi nhỡ lại đòi về. "Anh cũng chưa có ai từ sau khi chia tay, anh vẫn yêu em nên mới làm thế lúc em say. Sáng hôm sau em im lặng, anh tưởng em coi đó là tình một đêm nên cũng không dám liên lạc, sợ bị em xa lánh...", chồng cũ nắm tay tôi thổ lộ.

Giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi. Quá trình gặp chồng cũ tôi đều trong tình trạng say rượu nên không nhớ gì. Tính tôi dễ say, đã say là sẽ quên hết mọi thứ. Tôi đã mang thai, chẳng có lý do gì để chúng tôi không quay lại bên nhau. Thực tế hai đứa vẫn còn yêu người kia, chỉ là khi trước tuổi trẻ hiếu thắng, cái tôi cao nên mới dẫn đến đổ vỡ. Gia đình hai bên đã biết và rất vui khi chúng tôi đoàn tụ. 

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Chồng đi làm thư thả nhưng đem về rất nhiều tiền, ngờ đâu tôi phát hiện sự thật đau đớn

Vậy nhưng có lẽ Trời sinh ra tôi làm đàn bà, Trời cho tôi cái nhạy cảm của phái đẹp, phái yếu, tôi cứ thấy ngờ ngợ, nghi nghi như chồng có cái gì đó giấu tôi.

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