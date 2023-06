2 năm chẳng yêu đương ai mà bỗng que thử thai hiện '2 vạch' đỏ chót, đang bần thần nghĩ mình hoa mắt thì choáng váng khi nghe em gái nói

Tôi kinh hãi là vì trong trí nhớ không hề có chuyện đó. Theo lời nói của em gái thì hôm đấy tôi hẹn gặp cô bạn, nó thất tình nên hai đứa rủ nhau uống rượu. Vội gọi cho cô ấy hỏi thăm, hóa ra tối ấy tôi uống say, chồng cũ trùng hợp thế nào cũng tới nhà hàng mà hai đứa ngồi, khi anh tới thì tôi say mềm rồi.

Tôi cứ bám lấy chồng cũ bắt anh phải đưa mình về. Chuyện sau đó thì cô ấy không biết vì anh thật sự đưa tôi đi. Nhưng cô ấy nhấn mạnh chúng tôi rời khỏi nhà hàng mới chỉ là gần 11 giờ đêm mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Đâu còn cách nào khác, tôi cuống cuồng gọi cho chồng cũ. Anh lập tức đến gặp tôi. Anh bảo đêm đó tôi đòi về nhà anh kiểm tra xem anh có giấu người phụ nữ nào bên trong không. Rồi tôi nói nhớ anh, vẫn còn yêu anh nên sau đó hai người đã xảy ra chuyện kia. Sau đó tôi xem điện thoại thấy em gái gọi nhỡ lại đòi về. "Anh cũng chưa có ai từ sau khi chia tay, anh vẫn yêu em nên mới làm thế lúc em say. Sáng hôm sau em im lặng, anh tưởng em coi đó là tình một đêm nên cũng không dám liên lạc, sợ bị em xa lánh...", chồng cũ nắm tay tôi thổ lộ.

Giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi. Quá trình gặp chồng cũ tôi đều trong tình trạng say rượu nên không nhớ gì. Tính tôi dễ say, đã say là sẽ quên hết mọi thứ. Tôi đã mang thai, chẳng có lý do gì để chúng tôi không quay lại bên nhau. Thực tế hai đứa vẫn còn yêu người kia, chỉ là khi trước tuổi trẻ hiếu thắng, cái tôi cao nên mới dẫn đến đổ vỡ. Gia đình hai bên đã biết và rất vui khi chúng tôi đoàn tụ.