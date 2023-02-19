Nửa đêm giật mình tỉnh giấc thấy vợ bầu đang làm hành động lạ, hỏi lý do tôi càng sốc nặng hơn

Tâm sự 19/02/2023 18:28

Từ khi cô ấy nghén tôi vất vả hơn hẳn, cơm nước tự lo quần áo tự giặt, mọi chuyện nhà tự làm vì vốn hai đứa ở riêng ngay sau khi cưới, nhất là những cơn thèm ăn mà phải ăn mới nhất định ngủ là tôi mệt mỏi nhất.

Tôi với Hiền kết hôn được gần 1 năm, yêu 3 năm thì cưới vì khá hiểu tính nhau lại rất hợp về mọi chuyện nên tựu chung lại sau khi hai đứa về chung mái nhà thì mọi chuyện chẳng khó khăn như bao cặp vợ chồng khác.

Hoặc có lẽ do Hiền tương đối nhẹ nhàng và em biết cách nhường nhịn như vốn tên của em vậy. Từ ngày chúng tôi yêu nhau hai đứa chưa lần giận tới quá 3 ngày, những khi tôi nổi nóng cô ấy đều nhường nhịn còn tôi vốn kiên nhẫn khá cao nên cũng chẳng mấy khi hai đứa cãi lộn.

Mọi chuyện thật hoàn mỹ với tôi là vậy - đó chính là cảm nhận của tôi sau khi kết hôn, nhưng từ khi Hiền mang bầu thì trong nhà có chút xáo trộn, tôi thường phải chạy ra khỏi nhà ban đêm để kiếm đồ ăn chữa cái chứng nghén của Hiền.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc thấy vợ bầu đang làm hành động lạ, hỏi lý do tôi càng sốc nặng hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm thì vịt quay lúc 1h sáng, hôm thì khoai lang nướng lúc 12h đêm, có hôm đi làm về mệt vợ kêu thèm ăn tôi đâm ra cáu... Nhưng nhìn em không ngủ được khi còn thèm rồi nhớ vợ nôn nghén dữ dội tôi lại thương lại lọ mọ đi lúc nửa đêm về sáng...

Từ khi cô ấy nghén tôi vất vả hơn hẳn, cơm nước tự lo quần áo tự giặt, mọi chuyện nhà tự làm vì vốn hai đứa ở riêng ngay sau khi cưới, nhất là những cơn thèm ăn mà phải ăn mới nhất định ngủ là tôi mệt mỏi nhất, mắt tôi thâm quầng người rũ rượi ra ăn cũng chẳng ngon vì thiếu ngủ...

Nhưng nghĩ lại vợ nghén thì phải thế thôi không thì sao cho được, thế nhưng đêm hôm đó khi tôi đang say giấc bỗng có cảm giác ai đấy đang chạm vào mình tôi hốt hoảng thức dậy thấy Hiền đang bước qua bước lại trên người tôi.

Nằm yên xem em hành xử thế nào, tôi phì cười khi thấy nàng cứ bước qua lại ngó xem tôi có thức giấc không lại bước tiếp, sợ em giật mình tôi ho nhẹ, thấy cô ấy mặt đơ lại hốt hoảng nhìn tôi, hỏi ra mới biết đó là bí quyết của hội chị em nào đó mách nhau cách để chồng nghén thay vợ.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc thấy vợ bầu đang làm hành động lạ, hỏi lý do tôi càng sốc nặng hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe cô ấy nói ban đầu tôi đã rất tức giận, nhưng sau đó thì buồn cười và thương vợ nhiều hơn, tuy cô ấy nghén tôi mệt thật nhưng nhìn em nôn chẳng ngừng nghỉ vẫn cố ăn để có sức rồi người gầy hẳn xuống tôi lại thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Những lúc cô ấy khó khăn mệt nhọc nhất tôi bên cạnh cùng trải qua và đỡ đần phần nào tôi thấy thật hạnh phúc có lẽ vợ chồng cần nhau nhất là những lúc như vậy!

Sau chuyến công tác, tôi mất ngủ khi thấy nhúm tóc dài trong nhà tắm, nghi chồng ngoại tình nên tìm hiểu thì phát hiện sự thật khiến tôi ngất xỉu

Sau chuyến công tác, tôi mất ngủ khi thấy nhúm tóc dài trong nhà tắm, nghi chồng ngoại tình nên tìm hiểu thì phát hiện sự thật khiến tôi ngất xỉu

Tối ấy tôi vờ hỏi chồng trong lúc tôi đi vắng có vị khách nào ghé thăm hay không. Anh trả lời chắc nịch rằng không có. Rõ ràng anh ấy nói dối. Nhưng tại sao phải giấu giếm vợ?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 46 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 49 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 17 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường