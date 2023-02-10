Nửa đêm định xuống dìu chồng vào nhà, tôi 'hóa đá' đau đớn khi vô tình thấy 'hành động lạ' của người đưa về

Tâm sự 10/02/2023 06:56

Chờ mãi, đang định đi ngủ thì thấy xe ô tô của chồng dừng lại mấy ở đầu ngõ mà không vào nhà, tôi cứ nghĩ chồng bị say nên chuẩn bị xuống nhà ra xem chồng thế nào.

Tôi kết hôn được 10 năm, vợ chồng tôi đã có hai con, đứa lớn đang học lớp 4 còn đứa bé tròn 5 tuổi. Sau những năm đầu vất vả, gần đây kinh tế gia đình khá giả hơn, từ chỗ mua được nhà riêng rộng rãi, chồng tôi nay đã có xe ô tô làm phương tiện đi làm, chở vợ con về thăm quê…

Dù chưa phải giầu có, song tôi khá hài lòng về cuộc sống của mình. Công việc của hai vợ chồng ổn định, thu nhập tốt, các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Chồng tôi là người điềm tĩnh, ít nói, chính điều này làm tôi tin tưởng ở anh ấy vì dù không hào nhoáng, song yêu thương vợ con theo cách riêng, rất chu đáo.

Điều tôi không thích ở chồng đó là ít nói, ít chia sẻ với vợ về mọi thứ. Thời gian gần đây, chồng tôi công việc bận rộn hơn, thường xuyên đi xa vài ngày mới về. Trước đây thỉnh thoảng mới đi nhậu thì nay rất hay về muộn, uống nhiều. Tôi lo lắng, góp ý thì bị chồng mắng: "Làm ăn phải biết ngoại giao, ăn uống, cứ ngồi một chỗ thì có mà đói dài cổ".

Hàng ngày, biết chồng lái ô tô lại còn hay nhậu về khuya nữa nên tôi lo lắm, ngày nào cũng phải chờ chồng tới tận khuya, nhìn thấy chồng nguyên vẹn trở về mới yên tâm. Nhưng dường như anh ấy không thích điều này, tôi càng quan tâm hỏi han, chăm sóc chu đáo thì chồng càng tỏ ra khó chịu, bực bội. Không ít lần bị chồng quát tháo, mắng mỏ, nhưng vì thấy chồng nóng nảy, đang say nên tôi đành nín nhịn cho yên cửa yên nhà.

 

Nửa đêm định xuống dìu chồng vào nhà, tôi 'hóa đá' đau đớn khi vô tình thấy 'hành động lạ' của người đưa về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 3 hôm, như thường lệ chồng tôi về muộn, tôi cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Hai con ngủ rồi mà tôi không thể nào chợp mắt nổi, mâm cơm chờ chồng đã nguội, nhưng tôi ráng chờ chồng về, ăn một bát cơm canh thôi là cũng đủ yên tâm. Chờ mãi không thấy chồng, gọi điện thì anh ấy không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời.

Ngồi chờ trên ban công phòng ngủ, nhìn ra ngoài ngõ, hồi hộp khi thấy tiếng xe đi đến. Chờ mãi, đang định đi ngủ thì thấy xe ô tô của chồng dừng lại mấy ở đầu ngõ mà không vào nhà, tôi cứ nghĩ chồng bị say nên chuẩn bị xuống nhà ra xem chồng thế nào thì điện trong ô tô sáng đèn, tôi nhìn thấy chồng tôi đang ôm hôn người phụ nữ đang ngồi ghế lái. Một lát sau, chồng tôi xuống xe để về nhà, còn người phụ nữ kia lái xe đi luôn.

Tôi không tin vào mắt mình nữa, cố bình tĩnh để đợi chồng vào nhà, tôi hỏi: "Anh say thế này, ai đưa anh về, xe ô tô đâu rồi?". Chồng tôi trả lời: "Anh nhậu say không lái xe được, cậu em công ty đưa về. Nhà nó cũng gần đây, sáng mai qua đón anh lên công ty luôn". Biết chồng nói dối, tôi liền nói thẳng: "Em nhìn thấy người phụ nữ đưa anh về, cô ta là gì với anh?".

Lúc này, chồng tôi nổi giận quát tháo: "Phụ nữ thì đã sao? Tôi vất vả cho cái gia đình này, thì cũng phải có lúc vui vẻ, lấy lại cân bằng với người bên ngoài chứ. Tôi có người bên ngoài đấy, vẫn trách nhiệm với gia đình, không ảnh hưởng đến cô, đến các con là được. Cô không thích thì ly hôn đi, tôi cũng chán ngấy cô lắm rồi".

Hơn 2 năm trời chỉ ở nhà 'ăn bám' vợ, tôi còng lưng làm lụng nhưng chồng không biết ngại còn đưa ra đề nghị 'sốc tận óc'

Hơn 2 năm trời chỉ ở nhà 'ăn bám' vợ, tôi còng lưng làm lụng nhưng chồng không biết ngại còn đưa ra đề nghị 'sốc tận óc'

Tính chồng tự cao tự đại nên tôi không dám nói nhiều. Tôi chọn cách động viên để anh cố gắng học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm. Nhưng chỉ cần tôi đả động tới kiến thức hay học hành là chồng lại nói tôi dạy khôn anh.

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