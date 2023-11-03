Nở mày nở mặt vì cưới được gái ngoan về làm vợ, ngày đám cưới diễn ra, tôi muối mặt khi thấy đoàn khách 'không mời mà tới', hé lộ quá khứ bất ngờ của em

Tôi quen vợ qua mai mối. Ở tuổi 32, tôi nghĩ mình không có quá nhiều thời gian để kén chọn. Thành ra khi có người phù hợp, tôi quyết định tìm hiểu luôn. Qua giới thiệu và bản thân tôi cảm nhận, Huyền là một cô gái ngoan hiền. Cô ấy năm nay 28 tuổi, có công việc ổn định, ngoại hình xinh xắn và tính cách cũng rất dịu dàng. Đáng lẽ ra, người như Huyền sẽ luôn được săn đón. Vậy mà khi đến với tôi, Huyền nói cô ấy độc thân gần 2 năm rồi.

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Gác lại những thắc mắc của mình, tôi vẫn đến với Huyền . Gia cảnh nhà cô ấy không tốt, thành ra tháng nào tôi cũng gửi tiền về cho bố mẹ Huyền để cô ấy yên tâm. Ngay cả khi cưới nhau, Huyền đã 28 tuổi, đi làm 6 năm nhưng nói không có đồng nào, tôi vẫn chi trả toàn bộ tiền mời cưới, còn đưa cho mẹ vợ cái kiềng vàng để trước mặt bố mẹ tôi, nhà vợ không bị lép vế.