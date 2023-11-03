Nở mày nở mặt vì cưới được gái ngoan về làm vợ, ngày đám cưới diễn ra, tôi muối mặt khi thấy đoàn khách 'không mời mà tới', hé lộ quá khứ bất ngờ của em

Tâm sự 03/11/2023 10:51

Cô ấy năm nay 28 tuổi, có công việc ổn định, ngoại hình xinh xắn và tính cách cũng rất dịu dàng.

Tôi quen vợ qua mai mối. Ở tuổi 32, tôi nghĩ mình không có quá nhiều thời gian để kén chọn. Thành ra khi có người phù hợp, tôi quyết định tìm hiểu luôn. Qua giới thiệu và bản thân tôi cảm nhận, Huyền là một cô gái ngoan hiền. Cô ấy năm nay 28 tuổi, có công việc ổn định, ngoại hình xinh xắn và tính cách cũng rất dịu dàng. Đáng lẽ ra, người như Huyền sẽ luôn được săn đón. Vậy mà khi đến với tôi, Huyền nói cô ấy độc thân gần 2 năm rồi.

Nở mày nở mặt vì cưới được gái ngoan về làm vợ, ngày đám cưới diễn ra, tôi muối mặt khi thấy đoàn khách 'không mời mà tới', hé lộ quá khứ bất ngờ của em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gác lại những thắc mắc của mình, tôi vẫn đến với Huyền . Gia cảnh nhà cô ấy không tốt, thành ra tháng nào tôi cũng gửi tiền về cho bố mẹ Huyền để cô ấy yên tâm. Ngay cả khi cưới nhau, Huyền đã 28 tuổi, đi làm 6 năm nhưng nói không có đồng nào, tôi vẫn chi trả toàn bộ tiền mời cưới, còn đưa cho mẹ vợ cái kiềng vàng để trước mặt bố mẹ tôi, nhà vợ không bị lép vế.

Tôi tự thấy mình đối xử với Huyền quá tử tế. Vậy mà cô ấy lại phụ lòng tôi, giấu tôi một chuyện động trời. Chúng tôi chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời những người thực sự thân thiết. Khi tiệc gần kết thúc, một toán người đến và lớn tiếng gọi tên vợ tôi.

Vừa nhìn thấy họ, vợ tôi tái mét mặt. Cô ấy lùi xuống vài bước rồi bỏ chạy vào trong. Lúc này tôi mới biết, vợ mình nợ người ta nửa tỷ. Mấy tháng nay thất nghiệp không có tiền trả, vì thế, họ cho người đến tận đám cưới của tôi để đòi tiền.

Nở mày nở mặt vì cưới được gái ngoan về làm vợ, ngày đám cưới diễn ra, tôi muối mặt khi thấy đoàn khách 'không mời mà tới', hé lộ quá khứ bất ngờ của em - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xấu hổ quá mọi người ạ. Tôi phải đứng ra xin lỗi, hứa sẽ trả nợ. Sau khi tiệc cưới kết thúc, tôi hỏi thì vợ nức nở, nói ngày mới ra trường, cô ấy ham hố làm giàu nên tham gia vào đa cấp, vay nợ gần một tỷ để kinh doanh. Bây giờ số nợ ấy vẫn còn. Tôi sốc quá, người mẫu mực như Huyền , tại sao lại làm việc đó chứ? Mới cưới nên không có gì ràng buộc, tôi có nên chia tay Huyền vì chuyện này không?

Giữa đêm đang say giấc nồng thì giật bắn mình vì người đàn ông xa lạ ôm cổ chặt cứng, tôi hét lên cầu cứu thì mẹ chồng và chồng hộc tốc xông vào nói lời cay đắng

Giữa đêm đang say giấc nồng thì giật bắn mình vì người đàn ông xa lạ ôm cổ chặt cứng, tôi hét lên cầu cứu thì mẹ chồng và chồng hộc tốc xông vào nói lời cay đắng

Nghe tiếng tôi hét lên, mẹ chồng chạy xộc vào phòng, sau lưng bà là chồng tôi. Mẹ chồng thấy thế thì nói một câu khiến tôi chết lặng.

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