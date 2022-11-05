Nhiều lần theo dõi chồng, tôi lén lút lấy điện thoại dò tìm số của ả nhân tình kia rồi nhắn tin cho cô ta: “Ngày mai hẹn em ở nhà hàng sẽ cho em một điều rất bất ngờ”

Tâm sự 05/11/2022 12:21

Đến ngày hẹn, tôi nôn nóng đến nhà hàng trước ngồi đợi, trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi và chuyện muốn nói với cô ta. 20 phút sau, có một người phụ nữ đi vào, nhìn kỹ mới nhận ra đó là Hạnh, cô bạn thân thời cấp 2 của tôi.

Người ta thường nói tình cảm vợ chồng sẽ phai nhạt tính theo thời gian của một cuộc hôn nhân. Hôn nhân càng dài, vợ chồng càng sống với nhau chỉ vì nghĩa chứ chẳng còn tình. Tôi lại không nghĩ vậy, vì anh là người chồng tâm lý và tuyệt vời nhất. Nhưng đến hôm nay tôi mới biết được mình đã lầm.

Ngày phát hiện anh ngoại tình, mọi tia hy vọng và niềm tin trong tôi như vỡ vụn. Anh là người khá kín tiếng nên chuyện mèo mả gà đồng của anh khó khăn lắm tôi mới biết được. Do một lần tình cờ đi công chuyện với một người bạn, tôi thấy anh ôm eo một người đàn bà đi vào nhà nghỉ ở tận vùng quê hẻo lánh. 

Ả ta bịt kín mặt rồi cứ nép vào người anh nên không thể nhận ra khuôn mặt như thế nào. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Hôm đó, tôi trở về nhà trong lòng rối như tơ vò. Suy nghĩ trằn trọc cả đêm cũng không thể nào hình dung ra gương mặt của người đàn bà kia. Tôi tự nghĩ không biết ả ta là người như thế nào, mặt mày ra sao, cô ta có gì hơn tôi mà anh lại đi ngoại tình như vậy.

Sau sự việc hôm đó, tôi bí mật theo dõi anh. Anh và ả ta thường đến nhà nghỉ vào những ngày cuối tuần nhưng lần nào cô ta cũng bịt kín mặt. Điều đó càng khiến tôi phát điên hơn, tôi chỉ muốn lao vào tháo chiếc khẩu trang kia ra để xem cô ta là ai, là người như thế nào.

Trong lúc đau đớn và tuyệt vọng, tôi gửi con về nhà ngoại để không phải làm tổn hại đến con. Tôi chìm đắm trong những men rượu rồi điên tiết đập phá đồ đạc trong nhà và tự làm bản thân mình bị thương rất nhiều lần.

Anh cũng rất bất ngờ với những hành động khó hiểu của tôi. Nhưng anh chỉ nghĩ là tôi gặp khó khăn trong công việc. Vậy là anh an ủi vài câu rồi thu dọn mớ hỗn độn mà tôi gây ra. Nhìn anh bình thản như không có chuyện gì, tôi thấy lòng mình chua chát đến lạ. Không hiểu sao đàn ông lại trơ trẽn đến vậy, vừa ngủ với nhân tình xong còn có thể về nhà ôm ấp, yêu thương vợ con. Thật sự không hiểu nổi.

Như mọi khi, tôi vẫn theo dõi những hành động của anh và ả ta. Lần này tôi quyết tâm lên kế hoạch để vạch trần bộ mặt của đôi gian phu dâm phụ kia. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để cứ mãi bám đuôi chứng kiến những hành động tình cảm của họ nữa rồi.

Nhiều lần theo dõi chồng, tôi lén lút lấy điện thoại dò tìm số của ả nhân tình kia rồi nhắn tin cho cô ta: “Ngày mai hẹn em ở nhà hàng sẽ cho em một điều rất bất ngờ” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm đó, anh trở về nhà, nhìn mặt anh hớn hở, miệng liên tục huýt sáo mà lòng tôi đau đớn như có ai đó bóp nghẹt. Đợi anh vào nhà tắm, tôi lén lút lấy điện thoại dò tìm số của ả nhân tình kia rồi nhắn tin cho cô ta: “Ngày mai hẹn em ở nhà hàng sẽ cho em một điều rất bất ngờ”.

Sau đó tôi cố tình làm hư điện thoại của anh để hai người họ không liên lạc được với nhau. Tôi thầm nghĩ lần này thế nào cũng biết được mặt mũi của cô ta ra sao.

Đến ngày hẹn, tôi nôn nóng đến nhà hàng trước ngồi đợi, trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi và chuyện muốn nói với cô ta. 20 phút sau, có một người phụ nữ đi vào, nhìn kỹ mới nhận ra đó là Hạnh, cô bạn thân thời cấp 2 của tôi.

Tôi cứ đinh ninh rằng cô ấy có hẹn với ai đó và chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Tôi móc điện thoại ra bấm số ả nhân tình của chồng, bỗng tiếng chuông của Hạnh reo lên. Đầu dây bên kia đích thị là giọng nói của Hạnh.

Bất chợt, tôi lặng người, không lẽ Hạnh chính là người đàn bà trong tối của chồng tôi bấy lâu nay? Tôi không can đảm để đối diện với mọi chuyện nữa nên đành lẳng lặng rời khỏi nhà hàng. Trên đường lái xe về nhà mà trong đầu tôi liên tục hiện lên những hình ảnh thân mật của hai người họ. Không thể tin được hai người mà tôi trân trọng nhất lại phản bội tôi như vậy. Trên đời này có chuyện gì đau đớn hơn chuyện này nữa.

Về đến nhà, tôi mệt mỏi thả mình xuống giường rồi từ từ nghĩ lại những chuyện đã qua. Vào hai tháng trước, vợ chồng tôi ăn mừng tân gia nên có mời vài người bạn đến chơi, trong đó có Hạnh. Chẳng lẽ nào, hai người họ đã có tình cảm với nhau và dẫn đến mối quan hệ như hôm nay? Anh đã từng nói là sẽ không yêu ai khác ngoài tôi, sao giờ lại phủ nhận mọi thứ như thế chứ. Càng nghĩ nước mắt tôi càng rơi không kiểm soát được.

Nhiều lần theo dõi chồng, tôi lén lút lấy điện thoại dò tìm số của ả nhân tình kia rồi nhắn tin cho cô ta: “Ngày mai hẹn em ở nhà hàng sẽ cho em một điều rất bất ngờ” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau, tôi chủ động gọi Hạnh đến nhà chơi và đưa đơn ly hôn với chồng trước mặt cô ta. Anh và cô ta vô cùng ngạc nhiên trước những hành động của tôi. Tôi nhìn anh và Hạnh với ánh mắt chua xót.

- Một người là chồng mà tôi yêu thương, một người là bạn mà tôi tin tưởng. Hai người muốn ở bên nhau thì tôi sẽ cho hai người toại nguyện.

Hạnh cúi gầm mặt, anh há hốc miệng bất ngờ vì tôi đã biết hết chuyện ngoại tình của hai người. Hạnh phúc này mong manh như vậy thì tôi không còn thiết tha để giữ gìn nữa. Chỉ biết bây giờ, tôi thật sự bình yên và thoải mái với những quyết định của mình, vậy là đủ.

Đêm nào vợ cũng gặp ác mộng rồi hét thất thanh: 'có người đứng ngoài ban công', 1 đêm thức canh cho vợ ngủ chồng mới vỡ lẽ điều ngớ người

Đêm nào vợ cũng gặp ác mộng rồi hét thất thanh: 'có người đứng ngoài ban công', 1 đêm thức canh cho vợ ngủ chồng mới vỡ lẽ điều ngớ người

Cũng phải mất đến 3 ngày vợ đều như thế, anh  sợ vợ gặp chuyện nên đã cố gắng thức 1 đêm để cùng vợ canh con  ma của vợ xem hình thù nó như thế nào. Không ngờ đúng nửa đêm thì vợ ôm chặt anh rồi hét thất thanh:

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva tâm sự chuyện eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 51 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng