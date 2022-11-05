Nhiều lần theo dõi chồng, tôi lén lút lấy điện thoại dò tìm số của ả nhân tình kia rồi nhắn tin cho cô ta: “Ngày mai hẹn em ở nhà hàng sẽ cho em một điều rất bất ngờ”

Ngày phát hiện anh ngoại tình, mọi tia hy vọng và niềm tin trong tôi như vỡ vụn. Anh là người khá kín tiếng nên chuyện mèo mả gà đồng của anh khó khăn lắm tôi mới biết được. Do một lần tình cờ đi công chuyện với một người bạn, tôi thấy anh ôm eo một người đàn bà đi vào nhà nghỉ ở tận vùng quê hẻo lánh.

Người ta thường nói tình cảm vợ chồng sẽ phai nhạt tính theo thời gian của một cuộc hôn nhân. Hôn nhân càng dài, vợ chồng càng sống với nhau chỉ vì nghĩa chứ chẳng còn tình. Tôi lại không nghĩ vậy, vì anh là người chồng tâm lý và tuyệt vời nhất. Nhưng đến hôm nay tôi mới biết được mình đã lầm.

Sau sự việc hôm đó, tôi bí mật theo dõi anh. Anh và ả ta thường đến nhà nghỉ vào những ngày cuối tuần nhưng lần nào cô ta cũng bịt kín mặt. Điều đó càng khiến tôi phát điên hơn, tôi chỉ muốn lao vào tháo chiếc khẩu trang kia ra để xem cô ta là ai, là người như thế nào.

Ả ta bịt kín mặt rồi cứ nép vào người anh nên không thể nhận ra khuôn mặt như thế nào. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Hôm đó, tôi trở về nhà trong lòng rối như tơ vò. Suy nghĩ trằn trọc cả đêm cũng không thể nào hình dung ra gương mặt của người đàn bà kia. Tôi tự nghĩ không biết ả ta là người như thế nào, mặt mày ra sao, cô ta có gì hơn tôi mà anh lại đi ngoại tình như vậy.

Trong lúc đau đớn và tuyệt vọng, tôi gửi con về nhà ngoại để không phải làm tổn hại đến con. Tôi chìm đắm trong những men rượu rồi điên tiết đập phá đồ đạc trong nhà và tự làm bản thân mình bị thương rất nhiều lần.

Anh cũng rất bất ngờ với những hành động khó hiểu của tôi. Nhưng anh chỉ nghĩ là tôi gặp khó khăn trong công việc. Vậy là anh an ủi vài câu rồi thu dọn mớ hỗn độn mà tôi gây ra. Nhìn anh bình thản như không có chuyện gì, tôi thấy lòng mình chua chát đến lạ. Không hiểu sao đàn ông lại trơ trẽn đến vậy, vừa ngủ với nhân tình xong còn có thể về nhà ôm ấp, yêu thương vợ con. Thật sự không hiểu nổi.

Như mọi khi, tôi vẫn theo dõi những hành động của anh và ả ta. Lần này tôi quyết tâm lên kế hoạch để vạch trần bộ mặt của đôi gian phu dâm phụ kia. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để cứ mãi bám đuôi chứng kiến những hành động tình cảm của họ nữa rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm đó, anh trở về nhà, nhìn mặt anh hớn hở, miệng liên tục huýt sáo mà lòng tôi đau đớn như có ai đó bóp nghẹt. Đợi anh vào nhà tắm, tôi lén lút lấy điện thoại dò tìm số của ả nhân tình kia rồi nhắn tin cho cô ta: “Ngày mai hẹn em ở nhà hàng sẽ cho em một điều rất bất ngờ”.

Sau đó tôi cố tình làm hư điện thoại của anh để hai người họ không liên lạc được với nhau. Tôi thầm nghĩ lần này thế nào cũng biết được mặt mũi của cô ta ra sao.

Đến ngày hẹn, tôi nôn nóng đến nhà hàng trước ngồi đợi, trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi và chuyện muốn nói với cô ta. 20 phút sau, có một người phụ nữ đi vào, nhìn kỹ mới nhận ra đó là Hạnh, cô bạn thân thời cấp 2 của tôi.

Tôi cứ đinh ninh rằng cô ấy có hẹn với ai đó và chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Tôi móc điện thoại ra bấm số ả nhân tình của chồng, bỗng tiếng chuông của Hạnh reo lên. Đầu dây bên kia đích thị là giọng nói của Hạnh.

Bất chợt, tôi lặng người, không lẽ Hạnh chính là người đàn bà trong tối của chồng tôi bấy lâu nay? Tôi không can đảm để đối diện với mọi chuyện nữa nên đành lẳng lặng rời khỏi nhà hàng. Trên đường lái xe về nhà mà trong đầu tôi liên tục hiện lên những hình ảnh thân mật của hai người họ. Không thể tin được hai người mà tôi trân trọng nhất lại phản bội tôi như vậy. Trên đời này có chuyện gì đau đớn hơn chuyện này nữa.

Về đến nhà, tôi mệt mỏi thả mình xuống giường rồi từ từ nghĩ lại những chuyện đã qua. Vào hai tháng trước, vợ chồng tôi ăn mừng tân gia nên có mời vài người bạn đến chơi, trong đó có Hạnh. Chẳng lẽ nào, hai người họ đã có tình cảm với nhau và dẫn đến mối quan hệ như hôm nay? Anh đã từng nói là sẽ không yêu ai khác ngoài tôi, sao giờ lại phủ nhận mọi thứ như thế chứ. Càng nghĩ nước mắt tôi càng rơi không kiểm soát được.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau, tôi chủ động gọi Hạnh đến nhà chơi và đưa đơn ly hôn với chồng trước mặt cô ta. Anh và cô ta vô cùng ngạc nhiên trước những hành động của tôi. Tôi nhìn anh và Hạnh với ánh mắt chua xót.

- Một người là chồng mà tôi yêu thương, một người là bạn mà tôi tin tưởng. Hai người muốn ở bên nhau thì tôi sẽ cho hai người toại nguyện.

Hạnh cúi gầm mặt, anh há hốc miệng bất ngờ vì tôi đã biết hết chuyện ngoại tình của hai người. Hạnh phúc này mong manh như vậy thì tôi không còn thiết tha để giữ gìn nữa. Chỉ biết bây giờ, tôi thật sự bình yên và thoải mái với những quyết định của mình, vậy là đủ.