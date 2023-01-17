Tôi đang rối quá, đầu đau như búa bổ không nghĩ được gì nữa. Hoàn cảnh mà tôi sắp phải đối mặt có lẽ sẽ rất khủng khiếp. Tôi xin kể ra đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi có cách giải quyết khôn ngoan nhất.

Ban đầu tôi cũng ngần ngại vì Mai mới 24 tuổi, liệu có thể nấu nướng và trông trẻ hay không. Nhưng mẹ chồng tôi bảo cứ yên tâm, Mai là chị cả trong nhà, từng chăm mấy đứa em nhỏ rồi. Chuyện nấu ăn thì tôi có thể hướng dẫn từ từ cũng được.

Năm ngoái nhà tôi có thuê một cô giúp việc trẻ tuổi tên Mai. Vì tôi đã hết đợt nghỉ sinh con và phải đi làm lại nhưng không nhờ được bà nội/ngoại giúp đỡ. Mai là cô gái mẹ chồng tôi giới thiệu cho. Thấy bà bảo cô ta cùng quê với bà, hoàn cảnh khó khăn lắm. Mai học hết cấp 3 thì nghỉ học đi làm công nhân. Đợt ấy Mai nói chán làm công việc đó, vừa hay nhà tôi cần giúp việc nên mẹ chồng giới thiệu luôn.

Sau khi gặp trực tiếp Mai, tôi lại càng yên tâm. Mai nhanh nhẹn, mau mồm miệng và rất chăm chỉ. Để Mai làm thử vài ngày, tôi càng kinh ngạc hơn trước độ thạo việc của Mai. Vậy là tôi nhận Mai vào làm luôn chẳng đắn đo gì. Thậm chí còn dẫn đi mua sắm thêm ít quần áo và đồ dùng cá nhân tặng cô ta.

Cho đến hiện tại Mai đã làm ở nhà tôi được 8 tháng. Lương thưởng tôi trả đầy đủ và sòng phẳng. Mai làm việc cũng hiếm khi khiến tôi phải phàn nàn điều gì. Đặc biệt Mai là cô gái ít nói, có chút nhút nhát, ngoại hình bình thường nên tôi khá yên tâm khoản “osin âm mưu lên chức bà chủ”. Chồng tôi thì là người sống có đạo đức và biết trên biết dưới, tôi tin tưởng anh sẽ không phụ sự tin yêu của vợ.

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Mới đây Mai đột ngột đến gặp tôi xin nghỉ làm về quê kiếm việc khác. Mai nói cô ta phải tính chuyện chồng con thôi, cứ làm ở nhà tôi thế này chẳng quen biết được ai mà lấy chồng. Để vài năm nữa lại quá lứa lỡ thì mất.

Mai nghỉ việc tôi tiếc hùi hụi nhưng Mai nói cũng đúng. Tuổi của Mai ở quê đã chẳng còn trẻ trung gì nữa. Tôi chỉ hơi bất ngờ khi Mai quyết định và thu dọn đồ gấp gáp quá, vừa nói với tôi lúc sáng thì trưa đã đòi đi ngay. Dù Mai mới làm được 10 ngày của tháng này nhưng tôi vẫn trả lương đủ tháng và cho thêm Mai tiền xe về quê. Lúc Mai đi chồng tôi không có nhà, anh bảo hẹn bạn đi cafe.

Mai về được 1 lúc thì tôi cũng đến giờ nấu bữa trưa. Nhưng khi buộc túi rác định đi đổ thì tôi sững sờ nhìn thấy 1 chiếc que thử thai đã dùng rồi trong đó. Nhà tôi chỉ có 2 người phụ nữ, không phải của tôi thì chắc chắn là của Mai rồi. Khủng khiếp hơn, chiếc que thử ấy hiện 2 vạch đỏ chót!

Mai đã mang thai ư? Lẽ nào đó chính là lý do cô ta đột ngột xin nghỉ việc? Tôi càng nghĩ càng bủn rủn cả chân tay. Vì tôi sợ Mai chưa thông thạo thành phố lại bị người lạ lừa nên đồ ăn thức uống tôi đều mua sẵn về và Mai chỉ việc nấu nướng. Tôi cũng không bảo Mai đưa em bé ra ngoài hóng gió mà khi nào tan làm tôi sẽ tự đưa con đi chơi. Do vậy Mai chỉ ở trong nhà làm nội trợ, trông em bé thôi.

Mai thậm chí còn không dùng điện thoại thông minh. Vì thế khả năng Mai quen đàn ông bên ngoài là rất thấp. Đừng nói tới chuyện đi hẹn hò dẫn đến mang thai! Tất cả những điều đó dẫn đến 1 kết luận: chồng tôi chính là nghi can số 1 trong chuyện này!

Tôi vắt óc nhớ lại những biểu hiện đáng nghi của chồng và Mai gần đây song không thu được kết quả gì. Hai kẻ đó thái độ trước mặt tôi hoàn toàn bình thường, chẳng có gì khả nghi. Duy nhất 1 lần tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì mơ thấy ác mộng và không thấy chồng mình nằm bên cạnh. Chỉ nghĩ chồng vào toilet nên tôi lại nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khổ nỗi tôi được cái ngủ tốt và ngủ say. Có lẽ nào đợi khi tôi ngủ say thì chồng tôi với Mai lại hẹn hò bên phòng của Mai?

Cái ngày Mai đột ngột xin nghỉ rồi rời đi nhanh chóng ấy, chồng tôi mãi khuya mới trở về nhà. Tôi hỏi thì anh chỉ đáp qua quýt rằng đi nhậu với bạn. Hiện tại chuyện đã qua 5 ngày nhưng tôi vẫn cố kìm nén không thẳng thắn chất vấn chồng. Vì tôi nghĩ chồng tôi sẽ chối bay biến đi ngay, nhất là hiện tại Mai ở đâu không biết. Tôi nên hành động thế nào cho sáng suốt nhất? Liệu có phải chồng tôi đã đưa Mai đến chỗ khác để bao nuôi cô ta?