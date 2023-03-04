Ngoại tình được vợ tha thứ, tưởng chừng sẽ có cơ hội làm lại từ đầu, tôi nhận ngay 'kết đắng' khi phát hiện ra điều này

Tâm sự 04/03/2023 07:25

Biết rõ ngoại tình sẽ không còn đường quay đầu, nhưng tôi không thể khống chế dục vọng đê hèn của bản thân.

Tôi và Trân quen nhau qua một buổi hợp tác giữa hai công ty. Cô ấy thuộc đúng tuýp người tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Ý thức được mình đã có gia đình nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân. Vậy là tôi bắt đầu lừa dối vợ con để lén lút qua lại với Trân.

Thời gian đầu, vợ tôi không hay biết gì. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Vợ phát hiện trong ví tôi có một hộp bao cao su đang dùng dở. Cô ấy biết tôi ngoại tình nên vô cùng tức giận.

Lần đó vợ chồng tôi cãi nhau rất lớn. Dù có mặt hai đứa con gái ở đó, cô ấy vẫn không tiếc lời mắng nhiếc tôi. Dù yêu Trân nhưng tôi vẫn cần gia đình và những đứa con của mình hơn. Dù say nắng nhưng tôi vẫn ý thức được điều gì tốt cho mình. Thế là tôi nhận lỗi và mong vợ tha thứ.

Không chỉ chứng minh bằng lời nói, tôi còn thể hiện hành động của bản thân. Mỗi ngày thay vì tụ tập bạn bè, hay đi ăn cùng Trân như trước, tôi ngoan ngoãn về nhà đúng giờ. Tôi dành nhiều thời gian cho vợ con hơn. Nhưng những điều tôi làm chẳng có chút giá trị gì. Hai đứa con gái khi thấy tôi lại bỏ đi chỗ khác, hoặc là tỏ ra khó chịu khi tôi đến gần.

Chúng đủ lớn để có thể hiểu được những lỗi lầm của người cha như tôi. Ngày trước, hai đứa con gái chuyện gì cũng nhờ ba. Muốn mua gì cũng vòi vĩnh ba, muốn đi đâu chơi cũng gọi ba. Nhưng giờ đây, dường như tôi chẳng có chút trọng lượng gì trong mắt con. Có phải đây chính là quả báo của tôi không?

Ngoại tình được vợ tha thứ, tưởng chừng sẽ có cơ hội làm lại từ đầu, tôi nhận ngay 'kết đắng' khi phát hiện ra điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông được vợ tha thứ, quang minh chính đại trở về ngôi nhà của mình, tưởng chừng sẽ có cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng thứ tôi đánh mất đó là lòng tin của vợ và sự yêu thương của những đứa con. Từ khi qua lại và lên giường với người phụ nữ kia, tôi đã mang sự tín nhiệm của vợ và lòng tôn trọng của con ra đổ sông đổ bể.

Biết rõ ngoại tình sẽ không còn đường quay đầu, nhưng tôi không thể khống chế dục vọng đê hèn của bản thân. Đàn ông ơi, đừng nghĩ chỉ cần vợ tha thứ, cuộc sống sẽ quay lại như cũ. Đàn ông ngoại tình trở về sẽ thấy ngôi nhà, vợ con không còn là của mình nữa. Ngày đó tôi có tất cả trong tay, muốn gì cũng được. Vợ hiền, con ngoan, gia đình êm ấm.

Nhưng giờ đây cuộc sống của tôi không khác gì “chó chui gầm chạn”, không có tiếng nói, cũng không được ai tôn trọng. Thái độ lạnh lùng của vợ và sự dè dặt của con cái khiến tôi cảm thấy bản thân mình chẳng còn chút giá trị gì trong ngôi nhà này.

Dù được tha thứ, đàn ông ngoại tình sẽ gặp quả báo không sớm thì muộn. Chỉ cần nhìn mặt con cái thôi, tôi cũng thấy vô cùng xấu hổ. Xấu hổ vì đã không trở thành một người cha mẫu mực như những người cha khác.

Tôi xấu hổ vì đã gây ra những chuyện đáng ghê tởm như thế này. Tôi phải làm gì để chuộc lại những lỗi lầm đáng khinh của mình đây? Tôi nên làm gì để có được một gia đình hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười như xưa? Tôi đã thật sự quá hối hận về việc làm của mình rồi.

Sướng lên tiên khi ân ái đầy mặn nồng với người tình nóng bỏng, bất ngờ nghe em tâm thì tôi hết hồn, chạy thục mạng ra khỏi phòng

Sướng lên tiên khi ân ái đầy mặn nồng với người tình nóng bỏng, bất ngờ nghe em tâm thì tôi hết hồn, chạy thục mạng ra khỏi phòng

Đời người đàn ông, cả đời chỉ biết đến một người phụ nữ là vợ thì quá kém cỏi mà hèn nhát, về nhà có vợ, ra ngoài có người tình nóng bỏng, cuộc sống như vậy mới thỏa mãn đủ đầy.

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