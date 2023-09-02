Ngỡ là đêm tân hôn cuồng nhiệt, bất ngờ chồng nhìn chằm chằm rồi nói một câu khiến cô 'sốc tột độ', xót xa đau đớn

Tâm sự 02/09/2023 22:57

Đến đêm tân hôn, chị nằm trên giường hồi hộp đợi chờ anh. Nhưng tắm xong, anh chỉ lên giường, quay lưng lại với chị.

Chị và anh là hàng xóm từ thuở nhỏ, hai bên gia đình cũng quen biết thân thiết với nhau. Từ nhỏ anh và chị đã cùng nhau học hành và lớn lên. Với anh, chị như một cô em gái yếu ớt cần bảo vệ. Vì vậy mà anh lúc nào cũng chở che, chiều chuộng chị hết lòng. Nhưng chị lại khác, chị đã luôn rất thích anh từ khi là một đứa trẻ chưa biết gì. Tình cảm đó cứ dần lớn lên theo năm tháng rồi hóa thành tình yêu tự lúc nào không hay. Chỉ là anh chưa từng xem, cũng như không muốn hiểu tình cảm của chị. Mặc cho gia đình hai bên cũng rất mong hai người thành đôi nhưng anh một lần cũng không lên tiếng. Chị thì vẫn kiên trì yêu anh, mỗi ngày lại càng được ba mẹ anh yêu quý.

Ngỡ là đêm tân hôn cuồng nhiệt, bất ngờ chồng nhìn chằm chằm rồi nói một câu khiến cô 'sốc tột độ', xót xa đau đớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi vào đại học, chị năm nhất, anh đã bước sang năm tư. Cũng chính lúc này chị tỏ tình với anh. Nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn chỉ xem chị là em gái. Anh lại không thể thẳng thừng từ chối chị, chỉ bảo anh chưa nghĩ đến chuyện yêu đương khi chưa học xong. Rồi khi chị ra trường, anh cũng đã đi làm được mấy năm. Trong một lần chị đến công ty thăm anh thì mới phát hiện anh đã có người yêu tự lúc nào. Chị lúc đó như người mất hồn, cứ đứng nhìn anh tình tứ với người phụ nữ khác. Chị không cam tâm, chỉ cảm thấy mình nhất định phải giành lại anh.

Chị dốc công tìm hiểu thì mới biết người yêu của anh chỉ là người dân tỉnh, học thức lại không hề bằng anh. Chị biết nhà anh rất trọng môn đăng hộ đối, chắc chắn mẹ anh sẽ không đồng ý. Chị cứ thế mà kể hết chuyện cho mẹ anh nghe. Mẹ anh đương nhiên tin lời chị, lại muốn chị là con dâu nên càng phản đối quyết liệt chuyện tình cảm của anh. Chị lại tỏ ra rất ngây thơ và vui vẻ trước mặt anh, như chưa biết gì.

Một thời gian sau, anh mặc phản đối của ba mẹ mà đưa người yêu về xin cưới. Mẹ anh vẫn không đồng ý, bà chỉ muốn chị là con dâu. Chị còn chính mắt thấy bà vì giận quá mà hất cả bát cạnh cô ta nấu. Chị lại càng chăm dầu vào lửa, dù anh và người phụ nữ kia kiên trì bên nhau thế nào. Nhưng đến lúc mẹ anh ngất xỉu, lên cơn đau tim khi anh không chịu cưới chị thì anh bỏ cuộc. Chị biết rõ, anh là người con hiếu thảo, anh sẽ không bao giờ làm điều quá đáng với cha mẹ mình.

Ngỡ là đêm tân hôn cuồng nhiệt, bất ngờ chồng nhìn chằm chằm rồi nói một câu khiến cô 'sốc tột độ', xót xa đau đớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cuối cùng, mọi chuyện như chị mong muốn, hai người chia tay. Anh sau đó cũng đồng ý cưới chị theo ý nguyện lúc trên giường bệnh của mẹ mình. Dù rằng, suốt lễ cưới, anh vẫn im lìm không nở lấy một nụ cười. Nhưng chị cũng không mấy để ý, chị hạnh phúc quá, ngày này chị đã đợi chờ bao lâu nay.

Đến đêm tân hôn, chị nằm trên giường hồi hộp đợi chờ anh. Nhưng tắm xong, anh chỉ lên giường, quay lưng lại với chị. Thấy thế, chị vì ngại ngùng mà run run tay kéo áo chồng thì nghe anh quát lớn: “Mệt xác! Để tôi ngủ!”. Chỉ thảng thốt, chưa khi nào chị thấy anh tức giận đến như thế. Ngày trước anh từng dịu dàng với chị biết bao, tự lúc nào lại tỏ ra căm ghét chị đến thế? Nước mắt chị cứ thế mà tuôn rơi.

Anh ngồi bật dậy, đôi mắt đầy căm hờn nhìn chọ, từng chữ anh nói sau đó như từng nhát dao găm thẳng vào tim chị:

“Đừng nghĩ tôi không biết cô đã làm gì. Nhưng dù có phải cưới cô thì cả đời này cũng không yêu cô. Mãi mãi không yêu cô!”

Vừa nói xong, anh đi thẳng ra ngoài, tiếng sập cửa như đập mạnh vào tim chị. Suốt bao năm yêu thương anh, đây lại là lúc chị thấy tuyệt vọng nhất. Chị đã từng nghĩ mình là người thắng cuộc khi giành được anh từ người phụ nữ kia. Nhưng chị không biết, chị thua rồi, là thua anh. Chị mãi mãi không bao giờ có được trái tim anh. Đến bây giờ, chị lại thấy thà anh xem chị như em gái vẫn hơn như lúc này. Chị hối hận rồi, chị sai rồi. Chính chị đã đẩy mình vào con đường cùng này. Đây là cái kết chị nhận lấy khi cứ nắm bằng được điều không thuộc về mình.

 

Vừa trở về thấy trần có dấu hiệu đục khoét, tôi thất kinh khi xem lại sự thật được giấu kín trong camera

Vừa trở về thấy trần có dấu hiệu đục khoét, tôi thất kinh khi xem lại sự thật được giấu kín trong camera

Sau khi lấy nhau tôi mới phát hiện Tùng là người đàn ông gia trưởng, đặc biệt là trong chuyện tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ