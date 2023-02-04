‘Nghiến răng’ chuẩn bị cho một đêm tân hôn tinh khôi, lãng mạn, vừa bắt đầu nhập cuộc, chồng tiết lộ một điều khiến tôi run rẩy, khiếp vía

Tâm sự 04/02/2023 22:54

Mặt tôi tái mét lại... lỗ tai lùng bùng... tôi không ngờ việc chồng sắp sửa 'gạo nấu thành cơm' mới tiết lộ, còn tôi thì đang...

Tôi và chồng nên duyên qua mai mối. Trước anh, tôi đã từng yêu 2 người nhưng trong quá trình tìm hiểu tôi lại nói với anh rằng mình chưa yêu ai. Cũng chỉ là những rung động thoáng qua chứ chưa có mối tình nào sâu đậm.

Sở dĩ tôi nói dối chồng như vậy bởi qua lời người mai mối và những lần tiếp xúc thì tôi cảm nhận chồng là người có tư tưởng truyền thống. Anh ấy đòi hỏi ở vợ sự trinh trắng, ngoan ngoãn, luôn làm tốt bổn phận.

Chồng tôi là bác sĩ khoa Nhi, thu nhập rất tốt. Gia đình anh cũng tử tế, nói chung điều kiện của anh chẳng có chỗ nào để chê. Cũng vì công việc quá bận rộn và tính cách hơi trầm, không giỏi lấy lòng phụ nữ nên đến giờ này chồng tôi mới chưa kết hôn.

‘Nghiến răng’ chuẩn bị cho một đêm tân hôn tinh khôi, lãng mạn, vừa bắt đầu nhập cuộc, chồng tiết lộ một điều khiến tôi run rẩy, khiếp vía - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cưới được người chồng như vậy tôi sẽ không cần lo lắng về nửa đời sau này. Những yêu cầu của anh như mẹ đảm, vợ hiền thì tôi hoàn toàn có thể làm được. Vì thu nhập của tôi không cao, gia đình cũng chẳng khá giả, sau kết hôn tôi cũng xác định sẽ tập trung lo cho gia đình mà thôi.

 

Chính vì thế để ghi điểm trong mắt chồng thì tôi đã nói dối về lịch sử tình trường của mình. Và để chứng minh rằng mình thật sự nói đúng, tôi quyết tâm đi “vá” lại.

Đêm tân hôn, biết tôi vẫn còn trong trắng, chắc chắn chồng sẽ vui mừng và trân trọng tôi hơn.

Sau đám cưới vui vẻ trong sự chúc mừng của đôi bên gia đình, cuối cùng đêm tân hôn đầy hồi hộp của chúng tôi cũng đến. Tôi không dám mua váy ngủ gợi cảm hay dùng nước hoa đắt tiền vì sợ chồng nghĩ rằng mình có kinh nghiệm.

Tôi cố tỏ ra nhút nhát, e thẹn và xấu hổ. Chắc hẳn phản ứng của tôi khiến chồng rất hài lòng nên anh ấy cứ ôm chặt vợ, vuốt má rồi lại vuốt tóc tôi thủ thỉ âu yếm.

- Giờ đây chúng ta đã chính thức trở thành vợ chồng rồi, anh mong chúng mình có thể cùng nhau cố gắng xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Em cứ là một người vợ, người mẹ và người con dâu tốt thì anh sẽ không bao giờ tiếc em thứ gì cả.

Trước khi chính thức trở thành vợ chồng thì anh cũng muốn chúng ta không có điều gì giấu nhau nữa. Em có điều gì còn chưa nói thật với anh không, cứ nói cho anh biết, anh sẽ không trách cứ em đâu.

‘Nghiến răng’ chuẩn bị cho một đêm tân hôn tinh khôi, lãng mạn, vừa bắt đầu nhập cuộc, chồng tiết lộ một điều khiến tôi run rẩy, khiếp vía - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe chồng hỏi đến đó mà trống ngực tôi đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên rồi lắc đầu. Khẳng định không có điều gì giấu giếm anh cả, đời sống riêng tư của tôi rất đơn giản, đã phơi bày hoàn toàn trước mắt anh cả rồi.

 

Anh gật gù ra chiều rất hài lòng. Sau đó anh thủ thỉ một câu mà khiến tôi run lẩy bẩy sợ hãi:

- Thực ra anh vẫn còn một điều giấu em. Anh không phải là bác sĩ khoa Nhi mà anh là bác sĩ khoa sản. Bởi nghề nghiệp hơi nhạy cảm, đàn ông lại làm nghề đó nên anh sợ em có những suy nghĩ không hay.

 

Em sẽ không trách anh chứ? Anh xin lỗi vì đã nói dối em chuyện đó nhé. Nhưng anh có thể khẳng định nghề nghiệp của anh chắc chắn không bao giờ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình…

Thấy mặt tôi tái mét, chồng còn tưởng là tôi kỳ thị nghề nghiệp của anh nên vội giải thích dỗ dành. Thực ra tôi đâu có chê bai gì công việc của chồng, nghề nào chẳng cao quý như nhau. Điều tôi lo lắng là với chuyên môn của anh trong khoa sản thì anh dễ dàng biết rằng tôi đã đi “vá” lại!!! Càng nghĩ tôi càng thấy sợ hãi đến toát mồ hôi.

Đêm ấy tôi phải viện cớ trong người khó chịu để khất anh đêm tân hôn đến ngày khác. Thấy chồng cuống quýt hỏi thăm, quan tâm mình mà tôi lại càng khiếp hãi. Tôi phải làm thế nào đây, cũng không thể cứ khất lần mãi được.

Bây giờ tôi tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Cứ để thế thì đến đêm tân hôn chắc chắn chồng sẽ phát hiện ra tôi nói dối. Còn bây giờ đột nhiên khai thật thì lại mâu thuẫn với lời tâm sự khi trước rằng tôi chưa yêu ai? Hôn nhân của tôi có nguy cơ tan vỡ mất!

 

Đang cuồng nhiệt cùng vợ trẻ đêm tân hôn, bất thình lình vật đen xì rơi ra, cầm trên tay, tôi khiếp vía nhảy phắt khỏi giường, choáng váng trước tiết lộ khủng khiếp

Đang cuồng nhiệt cùng vợ trẻ đêm tân hôn, bất thình lình vật đen xì rơi ra, cầm trên tay, tôi khiếp vía nhảy phắt khỏi giường, choáng váng trước tiết lộ khủng khiếp

Tôi nghe xong mà tim rớt ra ngoài chưa thể hoàn hồn, đêm tân hôn lãng mạn của tôi lại diễn ra đầy bất ngờ đến thế.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 6 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 7 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống