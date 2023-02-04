Vừa ngỏ lời đã lên giường, 2 tháng sau ngày đưa ra mắt, tôi rơi vào khủng hoảng vì người yêu mới trao tặng hai điều đứng tim

Gần đây, tôi thấy Hằng bỗng dưng hay bình luận trên các dòng trạng thái của tôi. Tôi inbox trò chuyện thì thấy cô bé này nói chuỵên hay quá. Tôi nhắn tin cho Hằng cả ngày không biết chán và cũng định ngỏ lời yêu Hằng.

Tôi quen biết với Hằng vì Hằng là bạn học cùng lớp cấp 3 với Thu- em họ tôi. Ban đầu, tôi ấn tượng với em vì Hằng có vẻ ngoài xinh xắn, ăn nói có duyên lại có giọng hát quá ư ngọt ngào. Tuy nhiên, lúc đó tôi đang hẹn hò với người yêu cũ nên bẵng đi một thời gian, tôi không còn liên lạc gì với Hằng nữa.

Tôi có nói chuyện này với Hằng thì Hằng nói rằng mọi chuyện tình cảm trước đây của cô ấy chỉ là say nắng chứ Hằng chưa yêu ai sâu đậm. Ngày sinh nhật tôi, Hằng hát tặng tôi nghe bài "Câu chuỵện tình yêu" làm tôi cảm động. Tôi biết Hằng đã yêu thương tôi rồi. Cả tôi cũng đã yêu em nhưng tôi chưa ngỏ lời mà thôi.

Biết tôi đang tán tỉnh, tìm hiểu Hằng, Thu, em họ tôi cực lực phản đối. Thu nói tuy không chơi thân với Hằng nhưng Thu biết Hằng tính tình lăng nhăng, thay bồ như thay áo.

Vừa nhận lời yêu đã lên giường

Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, Hằng hẹn tôi đi ăn tối ở nhà hàng. Trong buổi hẹn, Hằng tâm sự nhiều về chuyện gia đình. Từ chuyện bố em ngoại tình, bố mẹ ly hôn, gia đình không hạnh phúc.

Em còn đau lòng hơn khi phát hiện mẹ em đang cặp kè với tình trẻ, chỉ bằng tuổi Hằng. Tôi ôm Hằng vào lòng, nói lời yêu Hằng và hứa sẽ che chở cho em.

Lúc tối muộn, tôi định đưa Hằng về nhà nhưng Hằng bảo buồn chán nên không muốn về. Tôi biết ý nên đã đưa Hằng vào nhà nghỉ. Đêm đó, chúng tôi có những giây phút cuồng nhiệt bên nhau. Tôi với Hằng ngập tràn hạnh phúc. Cũng từ hôm đó, tôi thường xuyên hẹn gặp và đưa Hằng đi nhà nghỉ. Quả thực, Hằng rất sành sỏi trong chuyện ấy và biết cách chiều chuộng tôi.

Sau đó khoảng 2 tháng, tôi bất ngờ khi biết Hằng đã có bầu 6 tuần. Lúc đầu, tôi cũng sốc lắm vì chúng tôi chưa quen nhau được bao lâu, tình cảm chưa quá sâu đậm. Nhưng nghĩ đến trách nhiệm của một thằng đàn ông, tôi quyết cưới Hằng làm vợ.

Khi đưa Hằng về ra mắt, khỏi phải nói, cả nhà tôi đều sửng sốt. Em họ tôi cực lực phản đối chuyện hôn sự của chúng tôi khiến tôi phải gắt lên với em ấy.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tuần trước Hằng không kêu đau bụng, ra máu. Tôi vội vã đưa Hằng đến bệnh viện khám thai.

Đứng chờ ở ngoài hành lang, tôi rụng rời khi nghe bác sỹ mắng: "Anh làm chồng kiểu gì mà không chịu kiêng cho vợ? Cô ấy vừa nạo hút thai cách đây không lâu giờ lại tiếp tục mang thai nên nguy hiểm đến cả mẹ và đứa con trong bụng. Giờ bệnh nhân phải nằm viện một thời gian để truyền thuốc giữ thai."

Thấy tôi hỏi chuyện, Hằng khóc và kể trước đây cô ấy từng mang thai với người yêu cũ. Nhưng vì anh ta không chịu cưới nên Hằng quyết định bỏ đứa con và tiếp tục yêu tôi. Thấy tôi nghi ngờ về "tác giả" thực sự của cái thai trong bụng, Hằng quả quyết rằng cái thai 100% là của tôi. Cô ấy còn doạ dẫm rằng nếu tôi không chịu cưới, Hằng sẽ tiếp tục bỏ cái thai vì không có khả năng nuôi đứa bé.

Biết chuyện về Hằng, em họ cùng cả nhà hùa vào "quây" tôi, quyết không cho tôi cưới Hằng. Giờ tôi rối trí quá chẳng biết làm sao. Tôi yêu Hằng dù không quá sâu đậm. Nhưng tôi thương cho đứa trẻ trong bụng của cô ấy. Tôi không muốn Hằng làm chuyện thất đức.

Theo mọi người, tôi có nên bất chấp tất cả để cưới Hằng hay không? Xin được mọi người tư vấn.