Nghẹt thở vì làm dâu, tôi đã hiểu vì sao nhiều người muốn ra riêng

Tâm sự 30/09/2022 12:02

Em lên đây chỉ muốn giãi bày cuộc sống làm dâu, nghẹt thở chịu không nổi…

Về chuyện ăn uống: Sao ngoài Bắc người lớn ngồi vào mâm cơm rồi sao giống như… bị liệt. Ngồi xuống cái là cần gì muốn gì chỉ biết sai con dâu làm cho (lấy mẹ cái muôi, lấy mẹ cái chén đựng xương, bới mẹ chén cơm, mẹ muốn ăn sung trong tủ lạnh mày lấy cho tao đi…). Nhiều lúc em nghĩ sao toàn thích sai không vậy nè!

Chưa kể đến giờ cơm phải mời ăn cơm, họ chưa đói họ chưa xuống liền là y như rằng mình phải ngồi đợi khi nào họ xuống ăn mình mới được ăn.

Nghẹt thở vì làm dâu, tôi đã hiểu vì sao nhiều người muốn ra riêng - Ảnh 1

Chưa kể đến giờ cơm phải mời ăn cơm, họ chưa đói họ chưa xuống liền là y như rằng mình phải ngồi đợi khi nào họ xuống ăn mình mới được ăn. Ảnh minh họa: Internet

Chén bát dơ là để đó con dâu là người rửa, mình cũng không suy nghĩ nhiều việc này đâu, ăn trưa ăn tối chén dơ mình rửa mình đồng ý. Nhưng đằng này ngoài 2 bữa cơm ra, có cái gì bày dơ cũng để đó cho con dâu nó rửa hết! Kiểu này thì hơi bực thiệt.

Với ngoài Bắc hay có kiểu soi mói (này chắc mình nhạy cảm quá chăng?). Mua bất cứ thứ gì về cũng hỏi giá? Nói hỏi cho biết, xong cái bắt đầu so sánh tao mua chỉ có nhiêu đây nhiêu đây…

Với hay thích hạ thấp giá trị người khác để nâng giá trị của mình lên ấy nhỉ, chê mắc rồi mà còn hay chê đồ họ mua ngon hơn! (ngon hơn hay không thì chưa chắc, nhiều lúc rõ dở hơn nhưng vẫn khen ngon hơn).

Về chuyện ăn mặc: Miền Bắc có 4 mùa nên quần áo cũng mặc phân theo 4 mùa! Mình người miền Nam nên mặc đồ tuỳ ý, thích gì mặc đó không phân biệt mùa nóng mùa lạnh.

Chỉ không mặc áo ấm áo len khi trời nóng hay mặc đồ do phong phanh quá khi trời lạnh là được, nhưng nhiều lúc cũng hay bị soi cách mặc đồ... chưa đến mùa lạnh mà sao mày mặc đồ này, mày không thấy nóng à, đồ này người ta chỉ mặc vào mùa đông thôi! (Đó là mình mặc quần áo thun chất vải kiểu thun dập ly chất rủ nên hơi dày xíu thôi có đến nổi thành áo mùa đông luôn đâu.

Sống với nhau mà soi quá thấy mệt ghê! Mà những thứ mình mua mình xài toàn tiền mình tự bỏ ra chứ có xài tiền người khác đâu! Mình bị soi như mình xài tiền của họ ấy! 

Mình đã hiểu vì sao nhiều người muốn ra riêng...

Nguồn: Internet

Yêu một người đã li dị chồng, chàng trai liên tục đặt câu hỏi ‘liệu người ấy có yêu mình hay không’ và cái kết...

Yêu một người đã li dị chồng, chàng trai liên tục đặt câu hỏi ‘liệu người ấy có yêu mình hay không’ và cái kết...

Quan điểm của mình về tình yêu là chân thành và nồng nhiệt. Mình ghét cái kiểu lúc nóng lúc lạnh như thế.

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Từ khóa:   mẹ chồng con dâu tâm sự tâm sự gia đình

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