Nghe tình cũ của vợ tương lai 'thủ thỉ' trong đêm, chú rể tuyên bố hủy hôn ngay giữa đám cưới, để rồi phải day dứt khôn nguôi sau khi phát hiện ra sự thật này

Hoàng cảm nhận, Phương là một cô gái tốt, hiền lành. Chẳng những xinh đẹp, đảm đang mà cô ấy còn có một công việc tử tế. Bố mẹ Phương cũng là người dễ tính, chân thật. Nếu được lấy Phương là vợ thì đúng là tuyệt. Càng nghĩ Hoàng càng cảm thấy hãnh diện vì có bạn gái như vậy.

Khi ấy, Hoàng có yêu một cô gái tên là Phương. Trước khi yêu Hoàng, Phương từng có một mối tình kéo dài 5 năm. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì 2 người chia tay. Đến với Hoàng, Phương nhiều lần chia sẻ về tình cũ một cách không giấu giếm, mong người yêu mới hiểu cho mình. Còn Hoàng thì câu nghe câu chăng, tỏ ra không quan tâm quá khứ của cô. Chỉ cần tương lai 2 người yêu thương nhau là đủ

Tối hôm trước ngày tổ chức đám cưới, Hoàng bỗng nhận được cuộc điện thoại của 1 người đàn ông tự xưng là bạn trai cũ của Phương. Anh ta muốn gặp Hoàng, bảo có chuyện quan trọng muốn nói. Vốn Hoàng không định gặp kẻ đó, cho rằng anh ta đang nhắc đến chuyện trinh tiết của Phương. Nhưng người này lại nhắn thêm dòng tin nhắn rằng: "Đây là bí mật của Phương. Cô ta đã giấu anh".

Cảm thấy tình yêu chín muồi, Hoàng đã cầu hôn và Phương gật đầu đồng ý. Anh vui mừng lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Càng sát ngày vui, Hoàng càng cảm thấy háo hức khôn nguôi. Nhưng rồi một sự cố xảy ra khiến đám cưới của họ không thành!

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Đến gặp gã đàn ông đó, Hoàng cục xúc gắt lên: "Có chuyện gì thì anh nói nhanh. Tôi không rảnh mà ngồi nói chuyện phiếm với anh đâu. Tôi đang bận tổ chức đám cưới". Những gã này cười khùng khục, nói rằng Hoàng bình tĩnh, để xem Hoàng nghe xong có muốn cưới nữa không mà cứ sồn sồn lên.

Thế rồi hắn ta cho Hoàng biết một tin sốc rằng, Phương không có khả năng sinh con. Bởi trước kia cô từng phá thai. Chính điều này là nguyên nhân khiến 2 người bọn họ chia tay. Gã muốn nói với Hoàng vì không muốn anh ta bị lừa. Nghe xong Hoàng đùng đùng nổi giận. Anh luôn miệng chửi rủa Phương, nói rằng cô đã cố tình lừa dối anh. Hoàng bỏ về ngay sau đó.

Hôm sau, đám cưới vẫn diễn ra bình thường. Nhưng giữa lúc nhà trai đến rước dâu, có đầy đủ người thân và bạn bè 2 bên, Hoàng bỗng giật micro và tuyên bố hủy hôn. Anh nói: "Xin lỗi mọi người nhưng tôi vẫn phải nói. Sở dĩ tôi hủy bỏ đám cưới này là vì không thể chấp nhận người vợ ăn chơi, phá thai nhiều lần dẫn đến việc không thể có con được nữa. Cô ta đã giấu tôi, lừa gạt tôi và gia đình tôi. Hôm nay cô ta phải trả giá".

Những lời thốt ra từ miệng Hoàng khiến đám cưới xôn xao. Mẹ Phương ngất lịm vì quá sốc. Bố cô cũng không thể đứng vững. Phía dưới hôn trường, tiếng bàn tán xì xào. Một cảnh tượng nhốn nháo chưa từng thấy. Nhưng người bất ngờ nhất là Phương. Cô không hiểu sao Hoàng lại nói những lời đó

Nước mắt giàn giụa, Phương hỏi Hoàng: "Anh nghe ai nói vậy? Người ta đặt điều cho vợ anh mà anh cũng tin sao. Thế mà trước nay anh vẫn nói rằng tin tưởng ở em...". Nhưng Hoàng hất tay Phương, chỉ thẳng vào mặt cô và trợn tròn mắt quát: "Ai nói à. Chính thằng người yêu mà cô chơi bời chán chê đó, anh ta nói với tôi rằng cô lừa anh ta. May sao tôi vẫn còn tỉnh nên chưa đăng kí kết hôn ngay. Cô định lừa thằng này à. Mơ đi".

Phương cay cú hét lên: "Kẻ đó bắt cả 2 tay nên em mới chia tay. Chẳng phải em đã kể cho anh rồi. Sao anh còn tin lời nói bịa đặt của anh ta. Có bằng chứng nào là em phá thai và không thể có con không? Anh Hoàng... Anh Hoàng". Chẳng nghe Phương nói hết, Hoàng đáp lại: "Nhà cô nhiều tiền cho người xóa giấu vết thì thằng này biết đấy", rồi anh kéo mọi người bỏ về, để lại cho nhà gái một mớ hỗn độn, nháo nhác.

Hôm sau, Hoàng cho người sang đòi tiền tráp ăn hỏi, bắt nhà gái phải trả hết. Gia đình Phương cũng trả lại không thiếu một xu. Nhưng bố mẹ cô quyết định xử lý gắt vụ này, vì con gái họ bị xúc phạm, thanh danh gia đình bị bôi nhọ.

Nhà Phương gửi đơn kiện lên cơ quan chức năng. Rất nhanh chóng gã đàn ông kia bị xử lý. Hắn phải đền bù vì xúc phạm danh dự đối với Phương và gia đình cô. Hóa ra, vì không lấy được Phương, người này cay cú nên đã nghĩ ra kế hoạch đó. Và anh ta đã đạt được mục đích, bởi Hoàng cả tin.

Phần về nhà Hoàng, sau khi biết được sự thật, anh và bố mẹ mình có sang nhà Phương xin lỗi. Nhưng gia đình Phương đều từ chối nhận. Riêng Phương thì cho rằng, yêu nhau hơn 2 năm trời, trải qua bao sóng gió, cô nghĩ anh sẽ hiểu mình, tin tưởng mình. Nhưng không ngờ vì một câu nói của kẻ chẳng đáng tin mà Hoàng xử sự như vậy. Cái giết chết tình yêu của cô dành cho anh đó chính là Hoàng không có tin tưởng người vợ tương lai của mình, chứ không phải vì người cũ kia.

Còn nhà Phương, sau khi bị xúc phạm như vậy, bố mẹ cô rất giận, tuyên bố sẽ không bao giờ nhìn mặt Hoàng nữa. Sự việc đó đã xảy ra được 4 năm. Phương đã đi lấy chồng và mới sinh đứa con thứ 2 cho nhà chồng. 2 đứa bé đều kháu khỉnh và xinh xắn. Còn Hoàng cũng lấy vợ nhưng anh lại vừa ly hôn do mẹ chồng - nàng dâu không được hòa thuận.

Ngồi bên cốc trà ấm nóng, nghĩ về quá khứ, Hoàng cảm thấy thật ân hận. Vì một chút sốc nổi, anh đã tự tay phá hủy hạnh phúc của mình.