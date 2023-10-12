Nghe tin mẹ chồng ốm nặng, tôi khăn gói đến thăm nom, mở cửa đi vào bỗng nghe tiếng đàn ông lạ, vừa hé mắt nhìn thì chết đứng với cảnh tượng không thể tin được

Tâm sự 12/10/2023 18:50

Quả thật tôi và mẹ chồng không thể sống hòa hợp. Mẹ chồng tôi khó tính, thường bắt bẻ con dâu. Việc gì tôi làm cũng không làm bà hài lòng. Mẹ chồng muốn kiểm soát hết mọi việc trong nhà, kể cả việc ăn mặc của tôi. Bà muốn tôi mặc những bộ đồ bà thấy ưng ý.

Mỗi lần tôi ra khỏi nhà, mẹ chồng không bao giờ cho tôi mặc đồ thoải mái, bà sợ tôi đi ngoại tình. Ban đầu tôi vẫn cố gắng hiểu cho mẹ chồng, nhịn nhường để bà hiểu tôi hơn. Dù sao thì chuyện làm dâu từ xưa đến nay cũng không dễ dàng, đã là con dâu thì phải cố gắng hòa hợp với mẹ chồng.

Nghe tin mẹ chồng ốm nặng, tôi khăn gói đến thăm nom, mở cửa đi vào bỗng nghe tiếng đàn ông lạ, vừa hé mắt nhìn thì chết đứng với cảnh tượng không thể tin được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng quả thật mẹ chồng tôi có nhiều lúc rất quá đáng. Bà làm tôi giận tới mức khóc vì tủi thân. Chồng tôi đứng giữa cũng không biết phải làm sao, bất lực ôm vợ an ủi. Sống cùng mẹ chồng khó tính khiến tôi mệt mỏi nên thuyết phục chồng dọn ra ngoài ở riêng. Từ ngày được sống riêng, tôi dần vui vẻ và thoải mái hơn, vợ chồng cũng hòa thuận hơn.

Thời gian gần đây, tôi nghe chồng kể mẹ chồng chẳng biết nghe ai đi đầu tư làm ăn, chưa thấy lời mà ngày nào cũng đi sớm về khuya. Chồng con có nói thế nào, mẹ chồng tôi cũng không cho.

Ngày đó, tôi nghe tin mẹ chồng bệnh nhưng bố chồng lại về quê nên tôi sang chăm bà. Tôi mua cho mẹ chồng sữa và trái cây để bà bồi dưỡng. Nhưng khi đến nhà, tôi gọi chẳng thấy mẹ chồng đâu. Tôi chỉ thấy trong sân nhà có một chiếc xe lạ. Tôi có chìa khóa vào nhà, đi gần vào trong thì nghe tiếng của mẹ chồng:

“Con cứ ở đây với mẹ nhé, hôm nay cả nhà về quê rồi”. 

Nghe tin mẹ chồng ốm nặng, tôi khăn gói đến thăm nom, mở cửa đi vào bỗng nghe tiếng đàn ông lạ, vừa hé mắt nhìn thì chết đứng với cảnh tượng không thể tin được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chết sững với cảnh tượng mẹ chồng ôm tay người đàn ông trẻ tuổi kia rồi xưng mẹ con. Hoá ra anh ta là con riêng của mẹ chồng tôi. Bấy lâu nay bà vẫn giấu kín, không cho ai biết về sự tồn tại của đứa con này. Tôi không dám lộ mặt, chỉ lấy điện thoại ra để quay lại. Sau đó, tôi rời khỏi nhà bố mẹ chồng. Tôi cứ nghĩ về bí mật của mẹ chồng khó tính. Chuyện mẹ chồng có con riêng làm tôi đắn đo không biết phải làm sao. Tôi có nên khuyên bà nói chuyện này cho cả nhà biết không? 

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