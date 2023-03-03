Nghe tiếng hét thất thanh của chị dâu, cả nhà nháo nhào chạy lên nhà tắm xem thử thì suýt ngất bởi một người bên trong

Anh trai tôi tỏ ra rất yêu và chiều vợ, chị dâu cũng biết cách cư xử với bố mẹ và gia đình chồng. Nói chung 4 tháng qua cuộc sống chung đụng không có điều gì đáng phàn nàn cả. Bố mẹ tôi đều là những người có hiểu biết, luôn cố gắng không can thiệp vào chuyện riêng của anh chị, tạo điều kiện cho vợ chồng anh trai được riêng tư nhất có thể.

Anh trai tôi lấy vợ cách đây 4 tháng. Nhà tôi 2 tầng, tầng trên có 2 phòng ngủ nhưng vì muốn để anh chị thoải mái nên bố mẹ tôi nhường hẳn tầng trên cho anh chị sử dụng. Ông bà và tôi đều ở tầng 1 dù hơi chật chội một chút.

Chị dâu cầm lọ sữa tắm lên tầng, khoảng 10 phút sau, cả nhà tôi nghe được một tiếng hét thảm thiết của chị vang lên. Tôi và bố mẹ cuống quýt chạy lên tầng 2 xem có chuyện gì. Lúc ấy cả nhà tôi mới phát hiện chị vẫn trong nhà tắm, bên trong còn có cả anh trai tôi. Không hiểu anh chị làm gì bên trong mà đến nỗi chị dâu kêu la đau đớn như vậy?

Hôm qua tôi và chị dâu cùng nấu bữa tối xong thì chị hỏi mượn lọ sữa tắm của tôi để đi tắm. Có cô em họ của tôi đến chơi nữa nên mấy chị em cùng nấu bữa tối. Sữa tắm của chị đã hết nhưng quên chưa mua lọ mới. Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý.

Ảnh minh họa: Internet

Cả nhà tôi rối rít gõ cửa, một lát sau cánh cửa mới mở ra. Nhìn cảnh tượng bên trong mà mọi người đều sợ ngây người. Anh trai và chị theo tôi đều mặc áo choàng tắm, có vẻ như họ vừa mặc vội lên người. Điều đáng nói là chị dâu tôi đang bị c.hảy m.áu ở một bên đầu, mặt chị trắng bệch vì đau đớn.

Ban đầu mọi người tưởng anh chị “vui vẻ” trong nhà tắm chẳng may xảy ra tai nạn nhưng không phải. Trên khuôn mặt họ không hề có sự lúng túng xấu hổ, chị dâu tôi không thèm nhìn chồng một cái, còn anh tại tỏ ra rất tức giận. Giữa họ vừa xảy ra một cuộc xô xát thì đúng hơn.

Tuy nhiên dù có chuyện gì thì cũng phải đưa chị dâu đi xử lý vết thương đã. Từ bệnh viện trở về, ban đầu cả nhà không định hỏi chuyện anh chị. Vì chuyện riêng tư, nếu họ không chủ động tâm sự, bố mẹ tôi cũng không định đào sâu tìm hiểu.

Ai ngờ anh trai lại chủ động muốn họp gia đình. Để rồi nghe anh thuật lại mọi chuyện mà cả nhà tôi phải giật mình. Anh bảo cưới nhau đã 4 tháng nhưng chị dâu không cho anh chạm vào người. Bình thường chị dâu đều ngủ ở phòng bên cạnh, hai người không chung giường.

Anh tôi vì quá yêu vợ nên luôn nhẫn nhịn, chờ đợi chị mở lòng. Cho đến hôm nay anh có chút hơi men, thấy vợ đi tắm nên anh chen vào định tắm chung với vợ. Chị dâu không đồng ý, lập tức đuổi anh ra. Nhưng anh cứ sấn vào, kiên quyết muốn vợ nhượng bộ. Hai người giằng co, cuối cùng chị dâu bị đ.ập đ.ầu xuống nền nhà, đau quá mới hét lên.

Ảnh minh họa: Internet

Về lí do chị dâu không cho chồng chạm vào người, bởi chị vẫn nhớ người cũ. Lúc chị xem mắt kết hôn với anh tôi là vì gia đình giục giã. Sau đó anh tôi nhiệt tình quá, anh thích chị vô cùng, lại có bố mẹ vun vào nên chị mới đồng ý làm đám cưới. Đêm tân hôn chị nói thẳng với chồng, anh chấp nhận chờ cho chị yêu mình. Nhưng một người đàn ông trẻ tuổi trưởng thành thì thật khó có thể nhẫn nhịn được lâu.

Thật không ngờ chị dâu là người như thế, bình thường thấy chị vẫn cư xử hòa nhã với mọi người mà lại bắt nạt chồng tới mức đó. Mẹ tôi nói thẳng nếu chị vẫn chưa thể chấp nhận chồng thì tốt nhất 2 người ly hôn đi. Anh tôi đã nhún nhường chị từng ấy, chị còn đòi hỏi gì nữa? Song có vẻ chị dâu vẫn chưa thoải mái, chỉ im lặng không đáp lời mẹ chồng.

Sao nhà tôi lại gặp phải tình cảnh này? Có người phụ nữ nào ngang ngược, bắt nạt chồng như chị dâu tôi không? Phải khuyên chị ấy thế nào hay khuyên anh tôi ly hôn luôn cho rảnh nợ?