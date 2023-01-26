Ngày sinh nhật mẹ chồng, các con đều tặng quà đắt đỏ nhưng bà lại lấy ra một hộp đầy vàng khiến chúng tôi phải lén lau nước mắt

Tâm sự 26/01/2023 05:13

Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, đều đã lập gia đình và hiện tại đang sinh sống trên thành phố. Bố chồng mất rồi, mẹ chồng sống một mình ở quê.

Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, đều đã lập gia đình và hiện tại đang sinh sống trên thành phố. Bố chồng mất rồi, mẹ chồng sống một mình ở quê.

Nhà tôi và nhà anh chồng đều khá giả nên chẳng tiếc mẹ chồng thứ gì. Tiền nong biếu bà đều đặn, quà cáp, đồ ngon vật lạ, chúng tôi cũng thường xuyên gửi về.

Mấy hôm trước là sinh nhật của mẹ chồng. Bà không thích mở rộng nên các con tổ chức sinh nhật cho bà trong phạm vi gia đình. Mọi năm bận rộn không tổ chức được, năm nay chúng tôi quyết định sắp xếp một ngày về quê.

Cơm nước xong xuôi, chúng tôi đưa quà tặng mẹ chồng, đều là những thứ đắt tiền, thích hợp với người già. Cứ tưởng bà sẽ vui, nào ngờ mẹ chồng hờ hững đặt lên bàn rồi đứng dậy mở tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ khá nặng. Bà mở hộp, bên trong đều là vàng.

Ngày sinh nhật mẹ chồng, các con đều tặng quà đắt đỏ nhưng bà lại lấy ra một hộp đầy vàng khiến chúng tôi phải lén lau nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi kinh ngạc, còn mẹ chồng cất giọng buồn rầu:

Mẹ không cần tiền đâu, cũng chẳng dùng tới những thứ đắt đỏ kia. Tiền các con gửi về, mẹ mua thành vàng cất hết ở đây, sau này để lại cho các cháu. Mẹ chỉ cần con cháu thường xuyên về chơi, vậy là mẹ vui lắm rồi…

Giọng mẹ chồng run run như muốn khóc, chúng tôi cũng xót xa thương bà, lén quay đi lau nước mắt. Một mình mẹ chồng ở quê lủi thủi, cả năm con cái về được hai lần cố định là dịp Tết và ngày giỗ bố chồng. Rảnh hơn thì chúng tôi tổ chức sinh nhật cho bà nữa mà thôi. 

Chúng tôi đã từng đề nghị bà lên thành phố sống cùng các con. Bà thích ở nhà ai thì ở, vậy nhưng mẹ chồng không chịu. Bà nói quen sống ở quê bao năm rồi, giờ già cả không muốn đi nơi khác.

Suy nghĩ đó của mẹ chồng, chúng tôi có thể hiểu. Tuy nhiên ai cũng bận nhiều việc, con cái thì đi học hết lớp nọ đến lớp kia, thực sự không thể thường xuyên về quê được. Theo mọi người trong tình huống này phải giải quyết sao cho vẹn đôi đường?

Đến thăm mẹ chồng cũ, nhìn di vật đặt trên ban thờ, tôi ngắm nghía cẩn thận mà nước mắt cứ chảy dài

Đến thăm mẹ chồng cũ, nhìn di vật đặt trên ban thờ, tôi ngắm nghía cẩn thận mà nước mắt cứ chảy dài

Lúc tôi đến nhà, bố mẹ chồng cũ đang dọn dẹp vườn tược bên ngoài cổng. Thấy tôi, họ sững sờ, mừng quýnh lên. Mẹ chồng cũ cứ nắm tay, vuốt mặt tôi mãi.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự eva

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