'Ngậm đắng' nhắm mắt làm ngơ việc chồng tằng tịu với nhân tình bên ngoài suốt 5 năm trời, tôi vẫn bị anh mắng thâm hiểm, lừa đảo

Tâm sự 09/12/2022 06:51

Thật sự nghĩ lại tôi vẫn thấy hả hê và đáng đời hắn. Bao năm nhẫn nhịn nhìn anh ta bên người đàn bà khác đã quá đủ rồi.

Tháng trước sau khi con trai đầy tháng và sau khi ôm gọn được 23 tỉ trong tay tôi mới bắt đầu lộ mặt. Một ngày như bao ngày bình thường khác, sau khi chồng đi làm về, tôi chìa luôn đơn ly hôn:

“Anh đọc cho kỹ rồi ký nhanh đi. Từ nay anh đến với bồ nhí không phải giấu vụng nữa. Thực tế tôi đã biết tỏng anh đi lại với cô ta từ 5 năm nay rồi”.

“Cô biết tôi làm vậy bên ngoài, sao giờ mới lên tiếng?”.

“Vì sao ư, vì tôi còn phải ủ mưu để dồn hết tài sản của cái nhà này về phía mình để mai này còn nuôi con. Giờ mọi việc đã xong mới lật bài ngửa đây. Cái kết cho kẻ phản bội xem ra đắng ngắt quá phải không?”.

'Ngậm đắng' nhắm mắt làm ngơ việc chồng tằng tịu với nhân tình bên ngoài suốt 5 năm trời, tôi vẫn bị anh mắng thâm hiểm, lừa đảo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng tôi yêu nhau tận 7 năm mới kết hôn. Con đầu lòng của chúng tôi cũng được 8 tuổi. Trước đây anh hết lòng với vợ con bao nhiêu thì từ khi lên chức giám đốc marketing một hãng xe ô tô lớn, chồng tôi đổi khác bấy nhiêu.

Ngoài chẳng có thời gian cho vợ con, anh ta còn tằng tịu với nhiều phụ nữ khác. 5 năm nay, anh ta công khai cặp bồ với em trợ lý trẻ đẹp, còn dành tiền mua nhà chung cư cho cô ta để có chỗ tiện đi lại.

Nhiều hôm anh lấy cớ đi tiếp khách để ở bên bồ mà tôi đắng lòng. Tôi luôn dặn lòng phải làm ngơ để tìm mọi cách thu vén hết tài sản về phía mình. 4 căn biệt thự anh mua những năm trước mà cho vợ đứng tên để tránh bị công ty nhòm ngó, tôi đem bán được 23 tỉ.

Thậm chí bao tiền vàng 2 đứa để trong ngân hàng tôi cũng tìm cách quy hết về một mối. Ngoài ra, tôi thuê thám tử thu giữ đầy đủ chứng cứ anh ngoại tình để ra tòa không thể chối cãi, anh sẽ không thể tranh giành nuôi con với tôi được.

'Ngậm đắng' nhắm mắt làm ngơ việc chồng tằng tịu với nhân tình bên ngoài suốt 5 năm trời, tôi vẫn bị anh mắng thâm hiểm, lừa đảo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi sinh con thứ 2, tôi đã định lật bài ngửa với chồng. Nhưng khi ấy, tôi bị tử cung ngắn nên có dấu hiệu dọa sảy. Suốt cả thai kỳ, tôi phải nghỉ ngơi tại giường, uống thuốc chống co thắt và khâu vòng cổ tử cung. Vợ mang bầu lần 2 vất vả vậy nhưng chồng cũng chẳng biết đấy là đâu cứ đi tối ngày. Vì thế tôi cố đợi ngày mẹ tròn con vuông sẽ khui ra tất cả.

Lúc biết kế hoạch âm thầm trong 5 năm của vợ, chồng tôi cay cú:

“Cô đúng là quá thâm hiểm, còn dựng chuyện để năm xưa tôi cho cô đứng tên đất đai tài sản và giờ trắng trợn chiếm đoạt hết. Tôi sẽ kiện đến cùng”.

“Anh cứ thoải mái kiện đi, con kiến kiện củ khoai khi tất cả giấy tờ đều đứng tên tôi. Hơn nữa, giám đốc cứ coi như bồi thường cho vợ con đi. Còn căn nhà này tôi cho anh tất, không phải chia đôi nữa”.

Chồng đi làm thư thả nhưng đem về rất nhiều tiền, ngờ đâu tôi phát hiện sự thật đau đớn

Chồng đi làm thư thả nhưng đem về rất nhiều tiền, ngờ đâu tôi phát hiện sự thật đau đớn

Vậy nhưng có lẽ Trời sinh ra tôi làm đàn bà, Trời cho tôi cái nhạy cảm của phái đẹp, phái yếu, tôi cứ thấy ngờ ngợ, nghi nghi như chồng có cái gì đó giấu tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng tâm sự hôn nhân góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 22 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 22 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai