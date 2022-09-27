Lúc về nhà thì vợ con tôi đều đã đi ngủ. Tôi ăn uống, vệ sinh rồi cũng leo lên giường đánh một giấc. Loay hoanh qua lại sao tôi lại thấy gì nong nóng. Tôi giật mình khi phát hiện vợ tôi sốt cao, người ướt đẫm. Ban đầu cứ nghĩ vợ không sao, chắc uống vài viên thuốc hạ sốt là ổn. Nhưng nửa đêm thì vợ tôi lại nói sảng, tôi hoảng quá mà vội đưa vợ vào viện. Khoảng mấy tiếng sau thì vợ tôi hạ sốt, nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi. Em vợ tôi vào chăm cho vợ vào sáng sớm hôm sau để tôi về lo cho tụi nhỏ. Tôi đành xin nghỉ ở nhà một ngày.

Tôi vùi đầu vào đống tài liệu đến gần 10 giờ mới xong dự án mới của công ty. Tôi thu xếp đồ rồi về nhà. Khoảng một năm gần đây tôi hầu như dành thời gian ở văn phòng là nhiều. Vài lần đồng nghiệp tôi cứ bảo, mê việc quá rồi vợ có buồn không? Tôi cười xòa, lại đùa, cứ đem tiền về cho vợ thì chả buồn nổi đâu! Nói đùa là vậy nhưng tôi luôn nghĩ thực tế, không có tiền thì gia đình chả hạnh phúc nổi. Vì vậy mà tôi luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền, có thế thì vợ chồng mới thoải mái với nhau được. Việc tôi về nhà trễ, hay phải đi công tác xa cũng không còn lạ gì. Có hôm về nhà, vì quá mệt mà tôi lăn ra ngủ, tỉnh dậy vợ đã đi làm tự lúc nào.

Sáng hôm sau, tôi định tìm vài bộ quần áo đem vào viện cho vợ thì phát hiện đống quần áo cũ vẫn chưa kịp giặt. Nghĩ tới lui, cứ để thế này thì mai không khéo tôi lại không có đồ đi làm. Khi bỏ đồ váo máy thì lại phát hiện máy giặt đã hư từ hồi nào. Tôi lại thắc mắc, nhà hư máy giặt mà sao vợ chẳng nói lời nào. Rồi tôi lại chột dạ, vậy hóa ra mấy nay vợ tôi đều cực khổ giặt đồ bằng tay?

Tôi vội xả nước, bắt đầu giặt đồ. Nhưng tay tôi chợt khựng lại khi vò đến đồ của vợ. Tôi tìm hết chiếc này đến chiếc kia quần áo, đồ lót của vợ. Bán tính bán nghi, tôi chưa kịp rửa tay, vội chạy đến mở tủ quần áo của vợ, rồi lại nhìn sang tủ đồ của mình. Tự lúc nào, tôi thấy mắt mình cay cay ướt ướt. Có gì đó chua xót và đau lòng cứ cuộn lên trong lòng tôi không dứt.

Đồ đạc của vợ tôi đều đã cũ hết, thậm chí có chiếc còn sờn hết cả màu, vài vết rách. Còn quần áo của tôi và con thì chiếc nào cũng mới tinh, được ủi là cẩn thận. Hóa ra, những lần vợ bảo đi mua đồ, hết thảy đều mua cho nhà đều chỉ mua cho tôi và con. Còn tôi lại chẳng màng để ý đến mức cả mấy năm trời rồi vợ còn chẳng mua cho mình được một bộ đồ mới. Tôi cũng vô tâm đến mức chẳng thắc mắc vì sao vài lần vợ đi dự tiệc lại cứ nấn ná hoài trước gương. Vì vợ chẳng có lấy một bộ đồ đàng hoàng để đi dự tiệc với người ta. Đến cả việc máy giặt ở nhà hư, người chồng như tôi cũng không biết. Vợ lại vì nghĩ chồng bận rộn mà cũng chưa gọi được người sửa. Vợ bệnh thế nào tôi cũng không biết, đến khi tình cờ chạm vào cũng mới hay...

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Bao lâu rồi tôi đã quên mất việc yêu thương và để tâm đến vợ của mình? Nếu không phải vì một lần vợ ốm, phải giặt đồ thế nào thì còn bao lâu nữa tôi không biết mình đã vô tâm nhường nào? Cứ lao đầu vào kiếm tiền mải miết để làm gì, trong khi vợ cũng chỉ lấy tiền đó để lo cho tôi và gia đình, chưa một lần dám mua cho mình thứ gì? Tôi cứ nghĩ kiếm tiền là để vợ hạnh phúc, chứ nào có biết vợ vì thấy tôi vất vả mà chả dám xài tiền cho chính mình. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu, tiền bạc cần thiết thật, danh vọng cũng cần có lắm, nhưng có thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc, chính là vợ, là gia đình. Tiền bạc hay chức vị, mất rồi còn có thể tìm lại, chứ vợ mà bỏ đi rồi, biết đâu mà tìm về?

Tôi vội vội vàng vàng giặt cho xong đống đồ. Tôi ghé shop quần áo mua vài bộ đồ cho vợ, tự nhủ sau khi vợ xuất viện sẽ chở cô ấy đi mua vài bộ váy mới.

Các ông chồng ơi, đã từng dắt vợ vào lễ đường linh thiêng hứa hẹn cả đời yêu thương cô ấy thì đừng vô tâm khiến vợ một mình gồng gánh cuộc đời. Đừng để khi quay lại, bạn càng ngày càng tốt đẹp lên, còn vợ mình lại héo mòn theo tháng năm. Đừng chỉ cưới vợ về để nhận sự hy sinh và tận tụy của cô ấy mà quên cả việc cho đi. Vợ là để yêu thương và sẻ chia, đàn ông ơi!