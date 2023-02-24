Mong chờ đêm tân hôn với chồng dày dặn kinh nghiệm, nào ngờ vừa vào 'khâu chính' chồng đã hét lên thảm thiết

Tâm sự 24/02/2023 07:23

Tôi tâm sự với anh rằng mình chưa từng yêu ai trước đây, chồng tôi khựng người một lát rồi cười xòa vỗ ngực bảo rằng cứ yên tâm, anh sẽ chỉ bảo cho tôi đến nơi đến chốn.

Nói thật 31 tuổi đi lấy chồng mà vẫn còn zin, tôi chẳng lấy gì làm tự hào, thậm chí còn thấy ngại ngùng và xấu hổ cho tình trường trống trơn của mình. Thời đại bây giờ người ta sống chân tình với nhau là đủ, ai còn để ý chuyện cái màng mỏng kia nữa.

Khổ nỗi khi còn trẻ thì tôi là đứa mọt sách, ra trường đi làm lại nặng gánh gia đình và các em nhỏ nên chỉ chú tâm vào làm việc chẳng có thời gian yêu đương.

Đến tuổi lấy chồng, bố mẹ tôi sốt ruột nên đã nhờ người làm mối và tôi quen được chồng mình. Thấy anh chín chắn đĩnh đạc, lại có công ăn việc làm ổn định, gia đình tử tế, tính cách hai đứa cũng khá hợp nhau nên tôi gật đầu đồng ý nhanh chóng.

Trong thời gian quen biết, tôi cũng tâm sự với anh rằng mình chưa từng yêu ai trước đây. Nếu tôi còn vụng về chưa khéo léo thì mong anh thông cảm. Chồng tôi khựng người một lát rồi cười xòa vỗ ngực bảo rằng cứ yên tâm, anh sẽ chỉ bảo cho tôi đến nơi đến chốn. Thú thật tôi không ghen với quá khứ của chồng đâu. 

Anh có kinh nghiệm dày dặn và từng trải thì càng có lợi trong mối quan hệ, tôi sẽ càng được chiều khi mà anh am hiểu phụ nữ.

Tình trường phong phú là thế nhưng trong suốt thời gian quen nhau chồng tôi lại không hề đòi hỏi chuyện đó. Anh còn bảo tôi chưa yêu ai thì anh sẽ giữ cho tôi đến đêm tân hôn. Khỏi phải nói tôi cảm động thế nào.

Mong chờ đêm tân hôn với chồng dày dặn kinh nghiệm, nào ngờ vừa vào 'khâu chính' chồng đã hét lên thảm thiết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn ấy cuối cùng cũng đến sau một đám cưới ấm cúng và hạnh phúc, giữa sự chúc mừng của họ hàng hai bên. Tôi khá hồi hộp và lo lắng nhưng yên tâm rằng chồng mình rất có kinh nghiệm, tin tưởng mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Màn dạo đầu khá ổn thỏa, chồng tôi tỏ ra rất hiểu biết. Ai ngờ đến khi vào khâu chính thì tôi giật nảy mình vì một tiếng hét thảm thiết ngay phía trên mình. Tiếng hét ấy phát ra từ miệng chồng tôi chứ không phải ai khác!!! Đáng lẽ tôi mới là người phải kêu đau đớn chứ, tại sao người đó lại là chồng tôi?

Tôi hốt hoảng ngồi dậy vì thấy chồng vẫn rên rỉ vì đau. Để rồi sau khi nhìn hiện trạng trên cơ thể chồng thì tôi cũng phải hốt hoảng. Chúng tôi còn chưa làm được gì nhiều nhưng sao trên người chồng tôi lại dính máu?

Đến lúc đó tôi mới ngã ngửa khi biết thực ra chồng tôi cũng vẫn còn zin. Bằng chứng rõ rành rành ra đấy thôi, anh thậm chí còn chưa cắt bao quy đầu nên lần đầu tiên quan hệ với vợ mới bị đau đớn khủng khiếp đến thế.

 

Vậy là nửa đêm tân hôn, vợ chồng tôi phải dắt díu nhau ra trạm y tế gần đó để xử lý vấn đề tế nhị của chồng. Cũng may mọi chuyện không có gì nghiêm trọng. Nhìn chồng nhăn nhó vì đau mà tôi phải phá lên cười ngặt nghẽo. Không biết trước đó ai là người luôn vỗ ngực tự hào mình rất giàu kinh nghiệm tình trường, sẽ chỉ dạy cho tôi cơ đấy? Chồng tôi tẽn tò chẳng dám ho he gì cả.

Lúc này tôi mới biết bố chồng tôi mất sớm nên chẳng có ai chỉ dạy cho anh ấy mấy kiến thức giới tính cả. Mẹ chồng thì bận đi làm kiếm tiền nuôi con, chồng tôi từ nhỏ cũng vất vả phụ mẹ lo cho gia đình. Ngoài ra tính tình cũng nhút nhát, từng yêu đương rồi nhưng chỉ là mối tình trong sáng tuổi sinh viên mà thôi. Sau này đi làm thì cũng giống như tôi, cả ngày chăm chăm làm việc, chẳng có tâm trí và thời gian mà yêu đương.

Càng nghĩ mà tôi càng thấy buồn cười, chắc chẳng cặp vợ chồng nào như nhà tôi, vợ 31 tuổi, chồng 32 tuổi nhưng cả cặp đều còn zin cho đến đêm tân hôn mới tài!

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