Sắp về làm vợ chàng 'soái ca' chung tình, tôi nát lòng đề nghị hủy hôn sau khi nghe lời tỉ tê của anh cùng một người lạ mặt

Vì tôi là y tá phụ trách chăm sóc mẹ Hiếu nên anh thường xuyên liên lạc với tôi để hỏi cách sử dụng thuốc, cách chăm sóc người bệnh. Dần dà, tôi và Hiếu có tình cảm với nhau. Hiếu kể với tôi rằng bố anh mất sớm, một mình mẹ anh tảo tần nuôi anh thành người. Cũng vì mẹ làm việc quá vất vả, cực nhọc, nhịn ăn nhịn mặc, đau yếu chẳng chịu đi thăm khám nên khi phát hiện, bệnh của mẹ đã quá nặng.

Tôi năm nay 28 tuổi, làm y tá ở một bệnh viện tại Hà Nội. Tôi quen Hiếu sau những lần anh đưa mẹ đi chữa bệnh ung thư. Mẹ anh phát hiện bệnh ung thư vú ở giai đoạn đã muộn nên tiên lượng xấu. Tôi thấy Hiếu liên tục túc trực bên mẹ, động viên mẹ, lo lắng cho mẹ từng miếng ăn, giấc ngủ.

Qua tìm hiểu, tôi biết gia đình anh khá giả. Mẹ anh là chủ một cơ sở kinh doanh lớn. Anh cũng bỏ ra số tiền không nhỏ để theo đuổi việc chữa trị cho mẹ. Thế rồi Hiếu tỏ tình với tôi. Anh nói anh yêu tôi thật lòng và muốn tính chuyện lâu dài với tôi.

Vì mẹ anh không còn nhiều thời gian nữa nên Hiếu mong chúng tôi sớm thành hôn để mẹ anh được yên lòng. Trước những lời nói như rót mật vào tai của anh, tôi cũng rung động. Hiếu hiện đang làm IT và gánh vác thêm việc kinh doanh của gia đình, kinh tế khá ổn.

Mẹ anh là bệnh nhân của tôi nên bà rất quý tôi. Tôi nghĩ nếu tôi về làm con dâu của bác thì sẽ tránh được chuyện mẹ chồng, nàng dâu nên cũng ưng thuận.

Tôi đã đưa anh về ra mắt. Bố mẹ tôi cũng đồng ý tác thành cho chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi với Hiếu chỉ chờ đến ngày đẹp để cưới hỏi. Thế rồi, một chuyện xảy ra đã khiến tôi nhận ra bộ mặt thật của chàng soái ca "chung tình" mà tôi vẫn tin tưởng. Hôm đó, tôi được về sớm nên qua cửa hàng thăm Hiếu.

Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ, tôi bắt gập anh đang gọi Facetime với một cô gái nào đó. Tôi nghe rõ mồn một lời anh ta tỉ tê: "Anh sắp lấy vợ rồi. Nhưng em đừng buồn. Anh lấy Tuyền (tôi) chỉ để làm vừa lòng mẹ anh thôi. Cô ấy là y tá, có thể chăm sóc cho mẹ anh những ngày cuối đời. Mẹ anh không còn nhiều thời gian nữa. Sau khi lo liệu mọi chuyện cho mẹ, anh sẽ ly dị và quay về với em.

Dù sao, em cũng còn học 2 năm nữa cơ mà. Em biết là anh chỉ yêu một mình em thôi mà. Anh sẽ không để cô ấy sinh con, anh hứa!"

Nghe những lời thề hẹn ngon ngọt Hiếu nói với cô gái khác, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi sốc nặng, đau khổ tột cùng. Hóa ra, Hiếu đang lợi dụng tình cảm của tôi. Anh ấy không yêu tôi mà chỉ đang cần một người chăm sóc, phụng dưỡng cho mẹ anh trong những năm tháng cuối đời.

Thấy tôi nổi giận, đòi hủy hôn. Hiếu van xin, lạy lục tôi, mong tôi nghĩ lại. Anh nói rằng cô gái ấy là Như, người yêu cũ của anh. Cô ấy hiện đang du học ở Úc. Khi biết tin anh sắp lấy vợ, cô ấy đã đau khổ đến mức đòi tự tử. Vì vậy Hiếu phải nói như vậy để giúp cô ấy bình tĩnh trở lại.

Hiếu nói anh ấy rất yêu tôi, mẹ anh ấy cũng rất quý tôi. Chẳng có lý do gì để chúng tôi hoãn lại đám cưới này cả. Anh cầu xin tôi đừng hủy hôn lúc này, mẹ anh đang truyền hóa chất, anh sợ rằng bà sẽ bị sốc nặng, không muốn chữa trị nữa.

Tôi cảm thấy hoang mang thực sự khi nghe những lời Hiếu nói. Theo mọi người, tôi có nên liên lạc với cô gái kia để xác minh thực hư câu chuyện hay không?