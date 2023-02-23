Đưa chị dâu và cả nhà đến khách sạn bắt quả tang anh trai ngoại tình, lật tấm chăn lên tôi mất luôn chồng sắp cưới

Tâm sự 23/02/2023 13:37

Kết quả hôm đó không xảy ra chuyện đánh ghen ầm ĩ, chúng tôi ai về nhà đấy. Nhưng bố mẹ tôi quay ngoắt bắt tôi chia tay bạn trai.

Cách đây một tuần tôi và chị dâu vừa đi đánh ghen anh trai tôi ngoại tình. Tôi chính là người xui chị dâu. Thấy chị lo lắng bất an, cả người sầu muộn đau khổ mà tôi thấy thương cho chị.

Chị nghi ngờ chồng ngoại tình, cũng có nhiều bằng chứng, vậy nhưng chưa bắt được quả tang nên anh tôi cứ chối bay chối biến. Tôi hỏi chị có tha thứ cho anh không. Chị bảo chị muốn chồng quay về bên vợ con, Muốn anh nhận lỗi nhưng anh lại một mực chối tội. 

Tôi mới bảo chị vậy thì chỉ còn cách bắt quả tang tại trận, vậy là anh không chối cãi được gì nữa.

Sau đó tôi còn mách chị mấy mánh khóe theo dõi điện thoại chồng. Tới hôm đó chị hốt hoảng gọi cho tôi bảo rằng họ hẹn gặp nhau ở khách sạn. Tôi lập tức gọi theo bố mẹ, rồi đến tìm chị dâu, cả nhà tôi hùng hổ đến tận nơi đánh ghen. 

Sở dĩ muốn đưa bố mẹ theo để anh trai tôi biết sợ, vì trước nay anh rất e ngại bố. Có bố mẹ gây áp lực, chắc chắn anh sẽ phải quay về xin lỗi vợ và không bao giờ dám tái phạm.

 

Tôi làm vậy vì rất yêu quý và tôn trọng chị dâu. Không có chị gái nên tôi coi chị chẳng khác gì chị ruột. Từ khi về làm dâu, chị đối xử với tôi rất tốt, cũng vô cùng hiếu thảo với bố mẹ. Bây giờ chồng ngoại tình, chị vẫn tha thứ mà không đòi ly hôn. Thiết nghĩ nhà tôi phải đứng về phía chị để chị dâu không cảm thấy tủi thân. 

Đưa chị dâu và cả nhà đến khách sạn bắt quả tang anh trai ngoại tình, lật tấm chăn lên tôi mất luôn chồng sắp cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau một hồi đập cửa thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Anh tôi thấy cả nhà xuất hiện thì hóa đá kinh hãi. Tôi nhanh chân chạy vào lật chăn để tìm cô ả tằng tịu với anh mình. Nhưng đến khi nhìn rõ khuôn mặt của cô ta thì cả hai chúng tôi đều phải hét lên. Không ngờ đó lại là chị gái của Lân - chồng sắp cưới của tôi!

Nói là chồng sắp cưới nhưng chúng tôi mới chỉ dự định kết hôn chứ gia đình hai bên chưa gặp gỡ. Nhà Lân biết tôi còn nhà tôi cũng chỉ biết Lân, thành ra anh tôi và chị gái của Lân mới chưa biết thân phận của nhau!

Mọi thứ được vạch trần, ai cũng đờ đẫn không biết phải phản ứng ra sao. Tôi vốn dự định cho cô ả người tình của anh trai một trận. Nhưng lúc này kế hoạch đó không thể thực hiện được nữa. Bố mẹ biết thân phận cô bồ của con trai thì giận tím mặt.

Kết quả hôm đó không xảy ra chuyện đánh ghen ầm ĩ, chúng tôi ai về nhà đấy. Nhưng bố mẹ tôi quay ngoắt bắt tôi chia tay Lân. Nếu tôi và anh kết hôn, hai nhà trở thành thông gia, vậy phải nhìn mặt nhau thế nào? 

Quan trọng là sau chuyện này bố mẹ tôi đã có ấn tượng rất xấu về gia đình Lân. Ông bà cho rằng bố mẹ anh thế nào thì mới nuôi dạy được ra cô con gái là kẻ thứ ba.

Chị dâu im lặng không nói gì nhưng cũng có vẻ tán đồng ý kiến của bố mẹ. Anh trai tôi cũng vậy. Anh bảo lần này anh sai rồi, song nếu tôi kết hôn với Lân thì tất cả mọi người đều khó xử và không vui.

 

Lân là người đàn ông rất tốt, chăm chỉ chịu khó, kiếm ra nhiều tiền lại rất yêu tôi. Bỗng dưng phải chia tay anh, tôi thật sự không cam lòng. Nhưng tôi cũng không thể một mình đấu tranh lại với cả gia đình. Chưa nói nếu Lân biết chuyện chị gái với anh tôi thì có lẽ anh cũng sinh phản cảm, không muốn lấy tôi nữa.

Tôi hối hận đến đứt ruột. Giá như lúc ấy tôi không xúi chị dâu đánh ghen bằng được, mà bảo chị lạt mềm buộc chặt níu anh tôi về. Vậy thì danh tính người tình của anh sẽ vẫn chìm trong bóng tối. Kể cả sau này anh và chị gái Lân nhận ra nhau, họ cũng không dám lên tiếng công khai.

Tôi phải làm thế nào để giữ lại người đàn ông tốt như Lân? Tôi đâu có làm gì sai trong chuyện này?

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