Anh trai vừa ly hôn, mẹ đã sốt sắng giới thiệu đối tượng mới, ngày anh dẫn chị dâu về gặp mặt, mẹ lao đến giáng 2 cái tát

Tâm sự 23/02/2023 12:57

Ngày anh bảo sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, tôi và mẹ chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hi vọng chị dâu tương lai sẽ thấy thoải mái và vui vẻ khi đến nhà tôi.

Anh trai tôi và chị dâu cũ ly hôn cách đây 3 năm. Thời điểm đó họ đã có chung với nhau một bé gái lên 2 tuổi, lúc chia tay thì cũng mới kết hôn được hơn 3 năm thôi.

Ly hôn thì chị dâu cũ đưa con gái theo. Ba năm qua nhà tôi không nghe thông tin thì về chị, mẹ tôi giận con dâu cũ nên cũng không đón cháu gái về chơi. Chẳng rõ anh tôi có liên lạc với chị không nhưng thi thoảng tôi hỏi thăm thì anh đều bảo không biết.

Anh tôi vừa ly hôn mẹ đã sốt sắng giới thiệu đối tượng mới cho con trai. Nhưng suốt 3 năm qua anh vẫn chưa tái hôn khiến mẹ tôi lo lắng lắm. Giới thiệu cô nào cho anh thì anh cũng chê. Mẹ tôi phát cáu lên thì anh bảo cứ để mọi thứ tự nhiên, khi nào duyên tới anh nhất định sẽ dẫn con dâu về cho bà.

 

Mới đây anh đột ngột tuyên bố đã tìm được người phù hợp và anh quyết định tái hôn với người đó. Mẹ tôi nghe thế thì mừng lắm. tôi cũng mừng cho anh tìm được hạnh phúc mới sau đổ vỡ hôn nhân.

Ngày anh bảo sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, tôi và mẹ chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hi vọng chị dâu tương lai sẽ thấy thoải mái và vui vẻ khi đến nhà tôi. Lúc đầu mẹ tôi đòi anh phải cưới gái tân nhưng sau ba năm thì tiêu chuẩn đã hạ thấp xuống. Lúc anh bảo bạn gái từng có một đời chồng thì bà cũng chấp nhận. Thôi thì cũng xứng với anh tôi vì anh ly hôn rồi.

Anh trai vừa ly hôn, mẹ đã sốt sắng giới thiệu đối tượng mới, ngày anh dẫn chị dâu về gặp mặt, mẹ lao đến giáng 2 cái tát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng chị dâu vừa xuất hiện trước cửa nhà thì tôi với mẹ không khỏi hóa đá. Vì người phụ nữ ấy chẳng hề xa lạ. Trong lúc tôi đờ đẫn chưa phản ứng lại được thì mẹ đã lao lên giáng cho người phụ nữ đó 2 cái tát. Đó chính là chị dâu cũ của tôi!

- Tại sao mày lại xuất hiện ở đây? Mày muốn ám nhà tao đến bao giờ? Khổ sở lắm mới đuổi được mày đi, không biết nhục à mà bây giờ còn đến đây?

Chị dâu cũ im lặng không nói gì nhưng anh tôi lập tức chắc chắn trước mặt chị:

- Mẹ đừng vô lý như vậy nữa được không? Con không thấy cô ấy làm gì sai cả, đều là mẹ suy diễn và áp đặt rồi đối xử cay nghiệt với con dâu. Bây giờ khó khăn lắm chúng con mới quyết định quay về bên nhau, mong mẹ đừng chia tách hai đứa con nữa.

Con cũng chỉ đưa cô ấy về thông báo với mẹ thôi, còn mẹ đồng ý hay phản đối thì con không quan tâm. Sau ngày hôm nay, con sẽ chuyển ra ngoài sống với cô ấy, để con gái con có một gia đình đủ đầy.

Mẹ tôi trắng bệch mặt, run lẩy bẩy sau lời tuyên bố rành rọt của anh trai. Khi trước anh chị ly hôn phần lớn là do mẹ tôi. Ban đầu yêu nhau bà đã phản đối nhưng anh tôi quyết tâm phải cưới chị. Nguyên nhân mẹ phản đối khá vô lý, bà đi xem bói người ta bảo chị dâu sẽ khắc nhà chồng.

 

Chị dâu về được nửa năm thì bố tôi bị đột quỵ không qua khỏi. Mẹ tôi vin vào cớ đó, đổ hết mọi tội lỗi lên chị dâu. Cho dù nguyên nhân thật sự là bố tôi có sẵn bệnh nền cao huyết áp nhưng ông không uống thuốc đều đặn nên mới xảy ra cơ sự đó. Nhưng mẹ tôi không nghe, từ đó bà trút hết mọi căm hờn lên con dâu.

Mâu thuẫn mẹ chồng con dâu quá gay gắt, anh tôi ở giữa cũng mệt mỏi, cuối cùng thì anh chị ly hôn. Nhưng mấy năm qua anh vẫn không quên được vợ cũ, lại thương con gái không được sống với bố. Cách đây 1 năm, anh và chị dâu đã quay lại nhưng vẫn giấu mẹ. Lúc này anh quyết tâm phải mạnh mẽ để bảo vệ vợ con.

Anh tôi tuyên bố như vậy, thấy mẹ vẫn rất bài xích chị dâu thì anh liền dẫn chị đi. Chỉ còn lại mẹ tôi một mình trong căn nhà rộng, nhìn bà khóc, tôi vừa thương cũng vừa giận bà. Chị dâu là người tốt, anh tôi cũng không đành lòng bỏ mẹ.

Tôi tin nếu bà chấp nhận lại chị ấy thì anh chị sẽ quay về sống chung rồi phụng dưỡng bà. Nhưng bây giờ vấn đề là làm sao để đả thông được tư tưởng cho mẹ tôi?

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Trên đời này bố mẹ chồng như ông bà chắc là có một không hai. Sau này em về làm dâu cũng sẽ được sung sướng như thế ư? Dù là bố mẹ đẻ có chiều con gái đến mấy cũng không tới mức đó được.

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