Tái hôn với cô bạn thân nóng bỏng của vợ cũ, đêm tân hôn còn chưa bắt đầu tôi đã chạy thục mạng cứu thân

Tâm sự 23/02/2023 13:47

Nhìn thấy Vy trong bộ váy ngủ cực kỳ sexy mà tôi rạo rực cả người. Nhưng trên người đầy mùi rượu, khói thuốc lá và mồ hôi nên tôi vẫn cố nhịn lại mà vào phòng tắm trước.

Tôi và vợ ly hôn do cô ấy suốt ngày ghen tuông tôi với Vy. Vy là bạn thân của vợ tôi từ hồi hai người còn học đại học. Cô ấy đưa Vy về giới thiệu cho tôi làm quen, rủ Vy đến nhà chơi ở lại ăn cơm. 

Vy tính tình phóng khoáng hiện đại nên dù đã 30 tuổi nhưng vẫn không màng đến chuyện chồng con. Thời điểm đó vợ chồng tôi đã sinh được một bé gái đầu lòng rồi.

Vợ đưa Vy về chơi thì tôi cũng kết bạn luôn với cô ấy. Cho nên Vy không còn là bạn thân của vợ tôi nữa mà cũng trở thành bạn thân và tri kỷ của bản thân tôi. Tới lúc này thì cô ấy quay ra ghen tuông, cấm tôi qua lại thân thiết với Vy. Nhưng quả thật tôi với Vy rất hợp nhau, từ quan điểm, suy nghĩ, lối sống cho đến cách trò chuyện và những sở thích khác.

Tôi đã nói bao nhiêu lần với vợ rằng giữa tôi và Vy không có điều gì mờ ám, thậm chí đến một cái hôn cũng không. Nắm tay và ôm thì có nhưng đó là cử chỉ rất thân tình giữa những người bạn thân, không phải ư? 

Tôi và Vy có nhiều điều để nói trong công việc nên hai đứa cũng hay chát chít hoặc hẹn gặp riêng. Vợ làm lĩnh vực khác hoàn toàn, không tham gia được các cuộc trò chuyện của chúng tôi nên nổi cơn ghen tị và bực bội.

 

Mỗi lần cãi vã thì tình cảm vợ chồng lại vơi cạn đi một ít. Cô ấy cũng không tin tưởng bạn thân mình, còn chửi Vy có ý đồ cướp chồng bạn. Cuối cùng thì vợ tôi đòi ly hôn, kêu là không thể chịu đựng nổi chồng và bạn thân quấn quýt với nhau. Thật là nực cười, đúng là kiểu đàn bà ích kỷ và nghĩ ngắn!

Với người phụ nữ như vậy thì thôi tôi cũng chẳng tiếc. Chỉ thương con tuy nhiên bố mẹ sống không hạnh phúc thì con cái cũng đâu có được vui vẻ. Vậy là chúng tôi ra tòa ly hôn. Sau ly hôn mấy tháng, càng gặp gỡ tiếp xúc với Vy nhiều hơn tôi lại càng phát hiện ra cô ấy chính là hình mẫu lý tưởng mà mình hằng mong ước. 

Vy còn rất quyến rũ và nóng bỏng nữa chứ. Thế là tôi tỏ tình và Vy đồng ý. Hai đứa trải qua quãng thời gian yêu đương mật ngọt. Đúng tròn một năm sau ngày ly hôn, tôi và Vy chính thức làm đám cưới.

Vì là kết hôn lần 2 nên đám cưới của chúng tôi chỉ tổ chức nhỏ, là một bữa tiệc ấm cúng ở khách sạn. Thật thiệt thòi cho Vy song cô ấy không hề để ý. Chúng tôi được khách sạn tặng một đêm tân hôn, hôm sau theo kế hoạch thì sẽ lên đường đi hưởng tuần trăng mật.

Dù trước đám cưới tôi và Vy đã xảy ra quan hệ rồi nhưng tân hôn vẫn là một khoảnh khắc rất thiêng liêng. Nhìn thấy Vy trong bộ váy ngủ cực kỳ sexy mà tôi rạo rực cả người. Nhưng trên người đầy mùi rượu, khói thuốc lá và mồ hôi nên tôi vẫn cố nhịn lại mà vào phòng tắm trước.

Tái hôn với cô bạn thân nóng bỏng của vợ cũ, đêm tân hôn còn chưa bắt đầu tôi đã chạy thục mạng cứu thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi ở trong phòng tắm, lẫn với tiếng nước chảy tôi nghe được tiếng nói chuyện ở ngoài. Nghĩ đó là tiếng tivi nên cũng không để ý, đến khi tôi quấn chiếc khăn tắm bước ra thì giật mình thấy trong phòng tân hôn của mình lại có một gã đàn ông lạ mặt!

 

Vợ tôi đứng đó, mặt tái xanh không còn giọt máu. Tôi vừa lên tiếng hỏi Vy ai đó thì trước mắt tối sầm, nhận ngay một cú đấm như trời giáng của gã đàn ông kia vào trúng mặt.

Khi ấy tôi mới biết hắn ta chính là tình cũ của Vy. Trước đây hai người đã chuẩn bị làm đám cưới nhưng gã vướng vào vòng lao lý. Hắn ta đúng là có số có má, buôn to bán lớn, cầm đồ, cho vay nặng lãi, thứ gì cũng làm. Tất nhiên trước khi vào tù thì gã rất giàu có nên Vy mới chấp nhận ở bên cạnh.

Khi đó Vy hứa hẹn sẽ chờ gã ta ra tù nhưng cô ấy đổi ý từ khi được giới thiệu với tôi. Có lẽ cô ấy nhận ra lấy một người đàn ông bình thường thì an toàn và bình yên hơn nhiều. Song gã đàn ông kia nào có chịu để yên, vừa ra tù liền tìm đến chúng tôi đúng ngày cưới.

Nhìn ánh mắt “sát nhân” của gã đàn ông đó, tôi run lẩy bẩy sợ hãi, lại nghĩ đến cú đánh trời giáng kia nữa. Không cả kịp mặc quần áo, tôi vội vàng tông cửa phòng khách sạn lao ra ngoài trong tình trạng quấn độc một chiếc khăn tắm trên người. Bước đi giữa trời đêm với cái lạnh co ro và ánh mắt săm soi chế giễu của mọi người, ê chề và nhục nhã làm sao! Vì Vy mà tôi mất đi gia đình vợ con, cũng vì cô ta mà giờ đây tôi rơi vào hoàn cảnh thế này!

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Kết quả hôm đó không xảy ra chuyện đánh ghen ầm ĩ, chúng tôi ai về nhà đấy. Nhưng bố mẹ tôi quay ngoắt bắt tôi chia tay bạn trai.

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