Vay mượn khắp nơi để lo viện phí cho mẹ chồng, nghe y tá hỏi thăm một câu tôi đem tiền về, dứt khoát ly hôn

Tâm sự 23/02/2023 15:58

Tôi đứng bật dậy giáng cho anh ta vài cái tát rồi tuyên bố thẳng thừng sẽ ly hôn. Tôi ngu như thế là đủ rồi, đừng hòng lợi dụng tôi làm trâu làm ngựa nữa...

Vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm, sinh được hai cô con gái rất xinh xắn và thông minh, hiện tại chúng tôi đang sống chung với bố mẹ chồng. Cuộc sống không giàu có dư dả gì nhưng nhà chồng đối xử với tôi rất tốt. Chồng cũng yêu thương và có trách nhiệm với vợ con.

Tôi là dâu trưởng, bao nhiêu công việc của gia đình chồng đều đến tay. Từ công sức, thời gian và cả tiền bạc, tôi bỏ ra lo lắng, xây dựng cho nhà chồng chẳng tính toán điều gì. Bởi vậy mà bố mẹ chồng rất quý con dâu, anh em nhà chồng cũng nể trọng, yêu mến tôi. Chồng nhiều lần thể hiện sự cảm kích, anh bảo cuộc đời anh thật may mắn mới lấy được người vợ đảm đang, chăm chỉ, giỏi gánh vác như tôi.

Mấy hôm trước, mẹ chồng đột nhiên đau bụng quằn quại, bà đau quá đến mức tái xanh ngất đi. Đưa vào viện cấp cứu thì mới biết mẹ chồng bị sỏi mật nặng phải mổ gấp. Tôi nghe tin mà lo đến cháy ruột, vừa thương mẹ chồng lại lo lắng phải kiếm đâu ra tiền viện phí.

 

Trong nhà chẳng còn tiền, vừa rồi tôi bị ốm chạy chữa đã mất gần chục triệu. Bình thường chồng tôi lương thấp lắm, được có 7 triệu, đủ anh ấy chi tiêu, giao tiếp bạn bè, biếu bố mẹ 1 triệu tiêu vặt mỗi tháng. Hàng tháng giỏi lắm thì anh ấy đưa cho tôi được 1, 2 triệu chi tiêu và nuôi con, có tháng còn xin thêm tiền vợ.

Mọi chi phí trong nhà đều do tôi cáng đáng hết. Bố mẹ chồng chẳng có lương hưu, hai đứa con nhỏ, rồi bao nhiêu thứ đổ lên đầu. Lương tôi chỉ được 15 triệu mà thôi, nhiều lúc muốn kiệt sức.

Mẹ ốm, hỏi chồng thì anh bảo chẳng biết vay mượn ở đâu. Tôi đành hỏi hết người nọ người kia, cuối cùng thì cô bạn thân của tôi cũng đồng ý cho vay. Nhưng nó lại chỉ có tiền mặt, mà đang đưa con về chơi nhà ngoại cách chỗ chúng tôi đến 20 cây số. Thế là tôi để chồng ở viện với mẹ, còn mình vượt đường xa đến mượn tiền của cô bạn thân.

Đi từ sáng gần trưa thì tôi quay trở lại để làm thủ tục cho bà buổi chiều phẫu thuật. Lúc về phòng bệnh thì chồng đã ra ngoài ăn trưa, còn mẹ chồng mệt quá ngủ thiếp đi. Có cô y tá chăm sóc các bệnh nhân trong phòng bệnh thấy tôi đến thì cười nói:

- Chị là con gái của bác à? Đúng là người già, nghe thấy có cháu trai nối dõi tông đường là tỉnh táo, vui vẻ hẳn ra, dù đang bệnh nặng cũng phơi phới như người khỏe mạnh bình thường. Cho nên chị không cần phải lo quá đâu.

Vay mượn khắp nơi để lo viện phí cho mẹ chồng, nghe y tá hỏi thăm một câu tôi đem tiền về, dứt khoát ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lắp bắp không thốt nên lời. Cháu trai ở đâu, sao tôi lại thành con gái của mẹ chồng? Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, nương theo sự hiểu nhầm của cô y tá để hỏi han.

Lúc ấy mới biết trong lúc tôi đi vắng, chồng đã đưa 1 người phụ nữ với cái bụng lùm lùm đến đây giới thiệu cho mẹ chồng tôi. Anh bảo cô ta đã mang thai con trai rồi, mẹ chồng nghe được vui mừng khôn xiết. Được một lát thì họ đưa nhau rồi đi, chắc để tránh mặt tôi. 

Hóa ra là vậy. Gần đây chồng thường xuyên vắng nhà, anh ta nói đang muốn phấn đấu xây dựng sự nghiệp, lo cho vợ con cuộc sống tốt hơn. Tôi còn thầm cảm kích và luôn động viên, hóa ra là anh ta bận xây phòng nhì bên ngoài để đẻ con trai đấy chứ.

Tôi ngồi một lát thì chồng cũng trở về. Thấy tôi, anh ta không hề hỏi đi đường có mệt không, ăn cơm chưa, chỉ hỏi có mượn được tiền không. Chua xót và cay đắng quá, bao công lao, hi sinh của tôi cuối cùng đổi lại sự bạc bẽo đến tận cùng thế này đây.

Tôi đứng bật dậy giáng cho anh ta vài cái tát rồi tuyên bố thẳng thừng sẽ ly hôn. Tôi ngu như thế là đủ rồi, đừng hòng lợi dụng tôi làm trâu làm ngựa nữa, còn anh ta thì ra ngoài chu cấp cho vợ lẽ con trai riêng!

Bỏ lại anh ta rối rít giải thích, xin lỗi, tôi cầm theo tiền đi một mạch ra khỏi bệnh viện tới tòa án xin mẫu đơn ly hôn. Mẹ chồng ốm đau ra sao, anh ta túng thiếu thế nào đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa! Hãy đón bồ nhí và con trai về mà chăm sóc, rồi để cô ta phụng dưỡng lo lắng cho cả nhà anh ta!

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