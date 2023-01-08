Mon men lại gần 'xin ân ái', vợ gay gắt phản đối, buông lời đắng cay vì lý do này khiến tôi uất nghẹn

Tâm sự 08/01/2023 06:55

Nghe vợ nói thế, tôi chỉ biết im lặng rồi uất nghẹn trong lòng.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm và có 2 con. Vợ chồng trẻ, công việc chưa ổn định, lại sinh liền 2 đứa con nên quả thực kinh tế của gia đình tôi hơi khó khăn. Tôi và vợ đều đi làm công nhân. Năm vừa rồi, do dịch Covid nên công ty không nhận được đơn hàng, thu nhập của tôi với vợ cũng giảm đi ít nhiều.

Thu nhập giảm đi nhưng vợ tôi lại không biết cân đối chi tiêu. Tháng nào cô ấy cũng kêu ca hết tiền, thiếu thốn trong khi khoản nào cũng cần chi. Sau khi sinh con thứ 2 được 4 tháng, vợ tôi đã vội vã đi làm dù gia đình tôi có can ngăn thế nào. Tôi hỏi thì cô ấy kêu ca rằng nhà hết tiền, tôi không lo được cho vợ, bố mẹ tôi nghèo. "Có thiếu thốn em cũng về xin nhà ngoại chứ không bà nội làm gì có tiền, không xin thêm của em là may rồi", vợ tôi ca cẩm.

 

Tháng 6 năm ngoái, tôi nghe bạn bè rủ rê nên sa vào cờ bạc và nợ mất 200 triệu. Chuyện nợ nần khiến gia đình tôi điêu đứng vì kinh tế gia đình trước giờ rất eo hẹp. Vợ tôi thấy vậy đòi ly dị nhưng hai bên gia đình can ngăn, khuyên nhủ đủ điều thì cô ấy mới rút đơn.

 

Sau hôm đó, vợ tôi ăn một mình, tôi với ông bà nội và các con ăn chung với nhau. Vợ nói không tìm được tiếng nói chung với tôi và bố mẹ tôi nên muốn ăn riêng cho thoải mái. Tôi cũng gắng nhường nhịn vợ, chỉ mong rằng nhà cửa êm ấm. Tôi tìm được một vài công việc với mong muốn kiếm thêm thu nhập, trả nợ nhưng việc thì không phù hợp, việc thì thu nhập lại không được như ý.

Bế tắc trong công việc, tôi liên tục bị vợ càm ràm, chất vấn xem bao giờ mới trả hết nợ, tính thế nào với những khoản lãi mẹ đẻ lãi con. Nghe vợ nói thế, tôi chỉ biết im lặng. Lập gia đình, có con rồi, ai chẳng mong kiếm được nhiều tiền, lo cho gia đình một cuộc sống tốt hơn.

Mon men lại gần 'xin ân ái', vợ gay gắt phản đối, buông lời đắng cay vì lý do này khiến tôi uất nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã sai lầm khi sa chân vào cờ bạc. Tôi đã hối lỗi và không tái phạm nữa. Nhưng vợ vẫn không hiểu và thông cảm cho tôi. Thời gian gần đây, tôi xin làm việc cho một xưởng cơ khí. Tuy nhiên, do công việc ở xưởng chưa nhiều nên thu nhập cũng ở mức cầm chừng. Tháng nào tôi cũng đưa tiền cho vợ để cô ấy trang trải cuộc sống nhưng đưa bao nhiêu cô ấy cũng than không đủ.

Một chuyện nữa làm tôi rất bức bối, ngột ngạt đó là vợ rất lười ái ân. Kể từ khi tôi báo khoản nợ 200 triệu về thì chuyện ấy giữa tôi với vợ ngày càng thưa thớt. Có lần, tôi tiến lại gần, định gần gũi với vợ thì cô ấy sạc cho tôi một trận. Một chuyện nữa làm tôi rất bức bối, ngột ngạt đó là vợ rất lười ái ân. Kể từ khi tôi báo khoản nợ 200 triệu về thì chuyện ấy giữa tôi với vợ ngày càng thưa thớt. Có lần, tôi tiến lại gần, định gần gũi với vợ thì cô ấy sạc cho tôi một trận.

Vợ nói rằng cô ấy không có tâm trạng để gần gũi với một người lười tắm, không có ý chí phấn đấu, không có năng lực gánh vác gia đình như tôi. Nghe vợ nói tôi thực sự cảm thấy chán nản. Dường như vợ chỉ quan tâm đến tiền, đến các khoản nợ mà thôi. Dường như cô ấy đã hết tình cảm với tôi rồi phải không các bạn? Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ nhiều và thấy chán nản quá.

Tôi có nên ly dị, giải thoát cho vợ hay không? Khoản nợ tôi sẽ tự đi làm, tích cóp để trả đủ. Chỉ là tôi không muốn sống với người vợ đã không còn tình cảm với mình, không chấp nhận cùng chồng đồng cam cộng khổ.

Bàn chuyện đám cưới xong xuôi, đến ngày dạm ngõ, bố chồng tương lai đưa yêu cầu oái oăm khiến tôi 'cứng họng'

Bàn chuyện đám cưới xong xuôi, đến ngày dạm ngõ, bố chồng tương lai đưa yêu cầu oái oăm khiến tôi 'cứng họng'

Hết 1 tháng, nhà bạn trai sang nhà tôi dạm ngõ. Mọi việc rất suôn sẻ cho đến khi cả hai họ ngồi nói chuyện sau khi ăn bữa cơm trưa. 

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 47 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích