Mỗi tháng vợ đều miễn tiền phòng cho hai bố con ở tầng trên, tôi bí mật tìm hiểu thì choáng váng phát hiện sự thật về mối quan hệ thật sự của cả 2 người

Tôi không hiểu tại sao vợ lại có hành động quá tốt bụng của hai bố con ở tầng trên.

Cách đây 1 năm, tôi thấy vợ có những biểu hiện lạ như thường xuyên đến thăm dãy trọ hơn, hành động lén lút vụng trộm. Có lần tôi còn bắt gặp cô ấy lén mang đồ ăn trong tủ lạnh ra ngoài. Tính tình vợ tôi khá keo kiệt, chẳng bao giờ cho ai thứ gì, vậy mà bây giờ lại mang đồ cho người ta. Có khá nhiều câu hỏi về thái độ khác lạ của vợ nhưng tôi không nói ra mà âm thầm theo dõi. Tôi đã nhờ một người đáng tin cậy đang sống ở khu nhà trọ của tôi, để theo dõi, chụp hình, báo cáo những hoạt động của vợ mỗi khi lui tới.

Sau 3 tháng theo dõi, tôi phát hiện ra vợ hay tới phòng của bố con người thuê trọ. Càng choáng hơn khi biết cô ấy không thu tiền phòng và thường mang đồ ăn cho hai bố con. Không hiểu giữa bọn họ có mối quan hệ gì? Ảnh minh họa: Internet Chiều hôm kia, nhân lúc vợ đi làm tóc, tôi đã lấy cuốn album mà cô ấy cất kỹ dưới đáy tủ ra xem. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ cẩn thận, tôi phát hiện ra một tấm hình vợ chụp chung với một người thanh niên nhìn khá giống với người đàn ông ở trọ kia.

Buổi tối, tôi mang hết những chứng cứ đã thu thập được cho vợ xem và yêu cầu cô ấy giải thích. Trước những bằng chứng xác thực, vợ không thể chối cãi được nữa. Cô ấy nói đó là bạn trai cũ, anh ta bị vợ bỏ rơi, không có tiền thuê nhà trọ nên đã mời đến ở. Nhiều tháng nay người đó bị thất nghiệp, không có tiền sống qua ngày nên vợ tôi đã mang đồ ăn và còn cho tiền để hai bố con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vợ còn thề thốt là không còn tình cảm gì với người ta, chỉ là thương xót cho đứa nhỏ. Tôi nghi ngờ đứa bé là con riêng của vợ nên muốn kiểm tra ADN. Thế nhưng vợ khẳng định không có liên quan. Vợ còn mở facebook về mẹ của đứa nhỏ cho tôi xem, nhìn đứa bé giống mẹ nó, tôi mới tin vợ nói thật. Không muốn vợ dính dáng gì đến 2 bố con đó nữa nên tôi bắt họ phải chuyển đi chỗ khác sống. Vậy mà vợ lại cầu xin tôi hãy giúp bạn trai cũ một khoản tiền 100 triệu, để vượt qua được khó khăn. Tôi thường giúp đỡ người nghèo khó nhưng trường hợp này tôi phân vân thật sự không biết có nên giúp không nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Vừa phát hiện chuyện chồng ngoại tình tôi còn chưa kịp 'xử lý' anh ta, mẹ đẻ và mẹ chồng đã làm một chuyện khiến tôi sững sờ Mẹ chồng hớt hải gọi điện về rủ tôi đi nối mi gấp, tưởng là sắp cùng nhau đi ăn gì đó thịnh soạn nhưng tới nơi tôi té ngửa khi biết sự thật.

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