Mỗi tháng vợ đều miễn tiền phòng cho hai bố con ở tầng trên, tôi bí mật tìm hiểu thì choáng váng phát hiện sự thật về mối quan hệ thật sự của cả 2 người

Tâm sự 21/11/2022 05:45

Tôi không hiểu tại sao vợ lại có hành động quá tốt bụng của hai bố con ở tầng trên.

Cách đây 1 năm, tôi thấy vợ có những biểu hiện lạ như thường xuyên đến thăm dãy trọ hơn, hành động lén lút vụng trộm. Có lần tôi còn bắt gặp cô ấy lén mang đồ ăn trong tủ lạnh ra ngoài. Tính tình vợ tôi khá keo kiệt, chẳng bao giờ cho ai thứ gì, vậy mà bây giờ lại mang đồ cho người ta.

Có khá nhiều câu hỏi về thái độ khác lạ của vợ nhưng tôi không nói ra mà âm thầm theo dõi. Tôi đã nhờ một người đáng tin cậy đang sống ở khu nhà trọ của tôi, để theo dõi, chụp hình, báo cáo những hoạt động của vợ mỗi khi lui tới.

Sau 3 tháng theo dõi, tôi phát hiện ra vợ hay tới phòng của bố con người thuê trọ. Càng choáng hơn khi biết cô ấy không thu tiền phòng và thường mang đồ ăn cho hai bố con. Không hiểu giữa bọn họ có mối quan hệ gì?

Mỗi tháng vợ đều miễn tiền phòng cho hai bố con ở tầng trên, tôi bí mật tìm hiểu thì choáng váng phát hiện sự thật về mối quan hệ thật sự của cả 2 người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chiều hôm kia, nhân lúc vợ đi làm tóc, tôi đã lấy cuốn album mà cô ấy cất kỹ dưới đáy tủ ra xem. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ cẩn thận, tôi phát hiện ra một tấm hình vợ chụp chung với một người thanh niên nhìn khá giống với người đàn ông ở trọ kia.

Buổi tối, tôi mang hết những chứng cứ đã thu thập được cho vợ xem và yêu cầu cô ấy giải thích. Trước những bằng chứng xác thực, vợ không thể chối cãi được nữa.

Cô ấy nói đó là bạn trai cũ, anh ta bị vợ bỏ rơi, không có tiền thuê nhà trọ nên đã mời đến ở. Nhiều tháng nay người đó bị thất nghiệp, không có tiền sống qua ngày nên vợ tôi đã mang đồ ăn và còn cho tiền để hai bố con vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Vợ còn thề thốt là không còn tình cảm gì với người ta, chỉ là thương xót cho đứa nhỏ. Tôi nghi ngờ đứa bé là con riêng của vợ nên muốn kiểm tra ADN. Thế nhưng vợ khẳng định không có liên quan. Vợ còn mở facebook về mẹ của đứa nhỏ cho tôi xem, nhìn đứa bé giống mẹ nó, tôi mới tin vợ nói thật.

Không muốn vợ dính dáng gì đến 2 bố con đó nữa nên tôi bắt họ phải chuyển đi chỗ khác sống. Vậy mà vợ lại cầu xin tôi hãy giúp bạn trai cũ một khoản tiền 100 triệu, để vượt qua được khó khăn.

Tôi thường giúp đỡ người nghèo khó nhưng trường hợp này tôi phân vân thật sự không biết có nên giúp không nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Vừa phát hiện chuyện chồng ngoại tình tôi còn chưa kịp 'xử lý' anh ta, mẹ đẻ và mẹ chồng đã làm một chuyện khiến tôi sững sờ

Vừa phát hiện chuyện chồng ngoại tình tôi còn chưa kịp 'xử lý' anh ta, mẹ đẻ và mẹ chồng đã làm một chuyện khiến tôi sững sờ

Mẹ chồng hớt hải gọi điện về rủ tôi đi nối mi gấp, tưởng là sắp cùng nhau đi ăn gì đó thịnh soạn nhưng tới nơi tôi té ngửa khi biết sự thật.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 34 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 37 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 52 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau