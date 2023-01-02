Mệt nhừ người sau 'trận cuồng nhiệt' tân hôn, mẹ chồng bỗng gõ cửa xộc vào phòng mang chăn ga đi giặt, ngay hôm sau con dâu không ngờ bị đuổi khỏi nhà

Gặp được Thắng, Hiền tin rằng cuộc đời mình đã tìm thấy bến đỗ. Thắng là con nhà gia giáo có điều kiện, hơn nữa lại yêu cô say đắm. Cả một thời tuổi trẻ nông nổi với cô thế là đủ, đã đến lúc tìm cho mình một bến đỗ đẹp để nghỉ ngơi.

Ngày đưa Hiền về nhà ra mắt, mẹ Thắng nhìn Hiền một hồi rất lâu rồi mới bắt đầu cuộc trò chuyện. Sau đó, tới cả khi đám cưới được tổ chức, cô cũng không hề biết chuyện mẹ Thắng từng phản đối cuộc hôn nhân này song cậu con trai cưng kiên quyết nên bà đành chịu thua.

Thắng chưa một mảnh tình vắt vai nên khi yêu được Hiền thì si mê lắm. Anh bị cái vẻ nóng bỏng, tính cách có chút gì đó ương ương nhưng lại rất nũng nịu khi cần làm cho mê đắm. Hẹn hò được cỡ 4 tháng Thắng đã đưa Hiền về nhà thưa chuyện với người lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Là gia đình có điều kiện nên đám cưới của hai người được tổ chức rất linh đình. Bố mẹ Thắng đều là người có địa vị nên cư xử cũng rất biết điều. Họ cũng đồng ý với hai vợ chồng rằng sau một năm sống chung để bố mẹ con cái hiểu nhau hơn, Thắng và Hiền sẽ được dọn ra ở riêng nếu muốn.

Một cuộc hôn nhân viên mãn, một sự lựa chọn quá sáng suốt, Hiền tủm tỉm cười cả ngày cưới ngay cả khi đã tàn tiệc về nhà. Tối hôm đó, cô đã chuẩn bị một chiếc váy ngủ bằng ren đỏ thật quyến rũ. Ngoại trừ mối tình đầu, Thắng là người đàn ông đầu tiên không đòi lên giường với cô dù đã là người yêu.

Vừa thấy Hiền bước từ phòng tắm ra, Thắng đã bị vẻ nóng bỏng của vợ làm cho choáng ngợp. Thắng vội vàng lao vào cô như một người đã "đói" lâu lắm rồi. Vừa "chiến đấu" xong, cả hai còn đang nằm vật ra giường vì mệt thì mẹ Thắng đã gõ cửa phòng rất vội. Hiền chạy ra mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng bảo đưa chăn ga để mẹ đi giặt.

"Bây giờ đang là đêm mà mẹ. Mẹ cứ ngủ đi ạ. Sáng mai dậy con sẽ đem đi giặt".

"Thôi cứ đưa đây mẹ mang đi luôn. Mẹ không ngủ được nên làm việc tí cho đỡ buồn tay chân".

Lý do bà đưa ra khiến Hiền không khỏi nghi ngại. Vì sao mẹ chồng lại xộc vào phòng cô khi hai người vừa tân hôn xong và nằng nặc đòi mang chăn ga đi giặt. Có lẽ nào ...

Nghĩ vậy Hiền vội cắt đầu ngón tay cho chảy máu rồi tranh thủ bôi vào chăn ga lúc dọn mang ra đưa mẹ. Cô ngờ rằng hành động này của bà chính là để kiểm tra cô còn trinh tiết hay không. Hiền thầm mừng trong bụng khi nghĩ rằng mẹ chồng sẽ chẳng bao giờ có thể phát hiện ra được khi cô đã quá nhanh tay.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sự thật phía sau đó khiến Hiền chẳng thể nào ngờ được. Ngay sáng hôm sau, mẹ chồng đã gọi cô sang phòng riêng rồi ném cho cô một cái nhìn hình viên đạn.

"Tôi thấy thằng Thắng nó yêu cô thật lòng nên muốn giúp cô, nhưng tôi không ngờ rằng cô lại quá xảo trá. Có thể cô không nhớ, nhưng chính tôi là người đã khám và khuyên cô nên giữ lại khi cô tới viện để phá thai. Tôi đặc biệt ấn tượng với đôi mắt của cô nên đã nhớ rất lâu, không ngờ có ngày lại gặp lại trong hoàn cảnh con trai tôi đưa bạn gái về ra mắt.

Tôi đã từng phản đối nhưng nó quá yêu cô. Thằng Bình chưa hề yêu ai trước đó và có suy nghĩ khá gia trưởng. Tôi đã dặn lòng giúp cô che giấu chuyện không còn trong trắng để vợ chồng êm đẹp nhưng không ngờ cô lại quá xảo trá. Cô không xứng đáng với nó, ra khỏi nhà tôi ngay".

Nghe những lời mẹ chồng nói, Hiền không biết làm gì ngoài cúi gằm mặt. Cô không thể ngờ mẹ chồng lại chính là bác sĩ cô từng đến gặp để phá bỏ cái thai chẳng may dính. Cô càng không thể ngờ bà lại có ý muốn giúp cô che giấu sự thật đó. Có phải ông trời đang bắt Hiền phải trả giá cho những sai lầm trong năm tháng thanh xuân không?