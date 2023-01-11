Mẹ chồng tìm đến tận khách sạn để bắt gian con dâu, cửa phòng bật mở người phụ nữ bình tĩnh nói một câu khiến ai nấy đều câm nín, không chấp nhận được sự thật trước mắt

Hôm vừa rồi tôi và mẹ rủ nhau đi dạo phố. Anh trai tôi thì đi công tác vắng nhà, tôi đang định bàn với mẹ lát nữa mua sắm xong thì qua chỗ chị dâu chơi rồi ở lại ăn cơm trưa. Thế nhưng tôi và mẹ lại bất ngờ nhìn thấy chị dâu trên phố, kinh hãi hơn nữa là hành động của chị. Chị dâu đi một mình thế nhưng chị lại phóng thẳng vào 1 nhà nghỉ bên đường.

Anh trai tôi cưới vợ gần 2 năm nay nhưng vẫn chưa sinh con. Mỗi lần mẹ tôi giục giã thì anh cứ đủng đỉnh bảo rằng vợ chồng anh còn muốn tự do thêm một thời gian nữa. Mẹ tôi tất nhiên mong cháu nội lắm rồi nhưng cũng chẳng thể kề dao vào cổ mà bắt anh chị đẻ cháu cho bà được.

Tôi và mẹ lập tức lao vào nhà nghỉ ấy để bắt gian chị dâu. Người ta có thể vào nhà nghỉ làm gì nếu không phải vì mục đích mờ ám ấy chứ? Tôi cũng không thể tin nổi chị dâu lại là người như vậy. Bình thường thấy chị luôn đối xử với anh tôi rất dịu dàng, chu đáo, tại sao chị lại nhân lúc chồng đi vắng để vào nhà nghỉ hú hí với gã đàn ông khác?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi và mẹ phải năn nỉ em lễ tân mãi mới lấy được số phòng của chị dâu. Có thể em ấy cũng là phụ nữ và em ấy vô cùng bất bình với hành động ngoại tình sau lưng chồng của chị ấy. Nên đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi chứ bình thường ra nhà nghỉ luôn bảo mật thông tin của khách hàng, không dễ dàng đưa ra số phòng như vậy.

Lúc cánh cửa bật mở, chị dâu thấy tôi và mẹ chồng đứng bên ngoài thì giật mình kinh hãi. Tôi và mẹ đẩy chị ra, lao nhanh vào phòng hòng bắt bắt tận tay gã gian phu kia. Thế nhưng trên giường chẳng có gã đàn ông nào cả mà chỉ có một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp đang khỏa thân quấn chặt chăn.

Ban đầu chị dâu nói dối rằng đó là bạn thân của chị ấy, hai người vào nhà nghỉ để bàn chút việc quan trọng. Mẹ tôi tin lời chị ấy nhưng tôi thì không. Bởi tôi là một người trẻ tuổi có tư tưởng hiện đại và cũng biết nhiều điều mà mẹ tôi không thể ngờ tới. Nếu chỉ là bạn thân bàn chuyện thì sao phải cởi quần áo khỏa thân cơ chứ? Hơn nữa bàn chuyện sao không về nhà hoặc ra quán cà phê mà lại vào nhà nghỉ?

Dưới sự truy hỏi của tôi, chị dâu đã thú nhận chị ấy là người đồng tính. Chị dâu không thích đàn ông mà chỉ có hứng thú với phụ nữ. Mẹ tôi nghe đến đó thì trợn trừng kinh hãi rồi lao vào định đánh chị dâu, bà nghĩ rằng chị lừa dối con trai mình. Song chị dâu nhanh chóng ngăn bà lại rồi cười khẩy nói một câu khiến tôi và mẹ chết đứng:

“Anh ấy biết hết rồi mà mẹ, chúng con đã thỏa thuận với nhau ngay từ khi quyết định làm đám cưới. Mẹ biết tại sao anh ấy lại chấp nhận cưới một người vợ đồng tính không? Bởi anh ấy cũng là người đồng tính, anh ấy chỉ thích đàn ông chứ không hề có hứng thú với phụ nữ. Cuộc hôn nhân của chúng con chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Kết hôn vài năm sau đó tìm một cái cớ để chia tay, rồi tuyên bố với mọi người rằng đã mất niềm tin vào hôn nhân. Thế là sẽ không bị gia đình thúc giục chuyện cưới hỏi, cũng không phải chịu đựng ánh mắt săm soi của thiên hạ khi cứ mãi độc thân nữa”.

Tôi và mẹ có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi, phía sau cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối của anh trai tôi và chị dâu lại là sự thật vô cùng kinh khủng đó. Và anh trai tôi, người đàn ông gần như hoàn hảo, hóa ra lại giấu giếm gia đình một bí mật tày đình như thế. Anh là con trai duy nhất của bố mẹ tôi nhưng anh lại không có hứng thú lấy vợ sinh con, bố mẹ tôi biết phải sống thế nào đây?

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nói rõ mọi chuyện, chị dâu khuyên tôi và mẹ tốt nhất hãy im lặng coi như không biết gì. Chị bảo đồng tính không phải là bệnh mà đó là tính hướng tình dục của mỗi người, sẽ không bao giờ thay đổi được. Dù gia đình tôi có làm gì thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng anh trai tôi là người đồng tính. Do đó vui vẻ chấp nhận sự thật đó chính là cách tốt nhất.

Về nhà tôi bảo với mẹ thôi cứ kệ mặc anh chị thực hiện nốt hợp đồng hôn nhân của họ. Sau đó gia đình tôi sẽ nhờ người đẻ thuê để anh tôi có 1,2 đứa con nối dõi. Như thế là ổn thỏa nhất cho tất cả mọi người. Mẹ tôi không phản đối nhưng bà suy sụp vô cùng, không ăn không ngủ được. Tôi phải khuyên bà thế nào để bà nghĩ thoáng hơn đây?