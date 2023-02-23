Mẹ chồng suốt ngày chì chiết con dâu, chồng tôi liền nói một câu khiến bà sững người không nói thành lời

Tuy nhiên, mọi rắc rối với cuộc đời Long bắt đầu từ lúc Long lấy Sương. Vốn biết bà Mai khó tính nên anh cũng muốn ở riêng, nhưng lại không quá cách xa nhà bố mẹ để còn tiện chăm sóc, cho nên anh mua một căn hộ ở trong cùng một khu chung cư với bố mẹ, chỉ khác tầng.

Bà Mai có Long khi đã lớn tuổi, lại sinh có mỗi anh nên tất cả tình thương yêu bà dồn hết cho Long. Ở nhà Long không phải động tay vào bất cứ việc gì, chỉ có ăn và học. May mắn là, tuy được cưng chiều nhưng Long không bị hư hỏng, ngược lại anh học khá giỏi và sống tự lập.

Tuy nhiên, mỗi lần bà Mai qua đều phải vào buổi tối, lúc vợ chồng Long mới đi làm về. Lúc này, Sương thì bận rộn nấu ăn, Long thì thu dọn quần áo, đồ đạc giúp vợ một tay. Thấy thế, bà Mai thường xông vào, bảo Long đi tắm rửa rồi ra ăn cơm, để đó bà dọn giúp cho. Nói là thế nhưng khi con trai bắt đầu bước vào phòng tắm thì bà Mai mới bắt đầu xỉa xói Sương.

Hai ông bà giờ đây đều đã về hưu nên khi con cái ở gần lại năng qua chơi nhà. Nhất là bà Mai, bà thường xuyên nấu những món Long thích ăn rồi bê qua cho vợ chồng Long một phần, tranh thủ xem vợ chồng con trai ăn ở thế nào.

Bà Mai mắng Sương không biết sắp xếp việc nhà hợp lý, lúc nào sang cũng thấy luộm thuộm, con trai bà đi làm về đã mệt mỏi lại còn phải dọn dẹp… Bà Mai tay vừa làm, miệng vừa nói cho đến khi Long tắm xong vẫn nghe tiếng mẹ mắng vợ. Trong lúc đó, Sương vừa cặm cụi nấu nướng vừa nghe mẹ chồng mắt đến rơi nước mắt mà không dám cãi lại.

Cũng tại công việc của Sương khá bận rộn, là nhân viên kinh doanh của một công ty lớn nên Sương đi làm về muộn. Với lại, Sương cũng chưa thấy Long phàn nàn gì về việc giúp vợ dọn dẹp nhà cửa nên cô cho đó là điều bình thường. Không ngờ, gặp ngay bà mẹ chồng khó tính, những lần đầu bị bà Mai mắng, Sương thấy uất ức nên cô chỉ lặng lẽ khóc. Nghe nhiều lần đâm quen, Sương chỉ thấy bực bội chỉ không còn tủi thân như lúc đầu.

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Tuy Sương không dám nói lại bà Mai một lời nhưng Long lại khác. Nhiều lần chứng kiến bà Mai nói nặng lời với Sương anh đã không hài lòng về thái độ của mẹ. Đôi lần anh ngắt lời mẹ, thi thoảng lại làm trò vui cho bà Mai vui vẻ quên luôn chuyện mắng mỏ. Thế nhưng, một lần, vừa đi từ siêu thị lên, vừa bước đến cửa nhà, anh đã nghe tiếng bà Mai quát Sương ầm ầm với những lời lẽ cực kì khó nghe.

Bà bảo: “Cô chẳng xứng đáng tý nào với thằng Long nhà tôi. Giờ cô kiếm đâu ra được ông chồng vừa kiếm được tiền vừa ngoan ngoãn như nó. Nó đi làm về đã mệt nhọc cô còn bắt nó dọn dẹp nhà cửa chỉ vì cái thói ăn ở luộm thuộm của cô. Bố mẹ cô không dạy cô chức trách của một người vợ à?”

Bình thường bà Mai dù có trách mắng Sương đến đâu thì cũng chưa bao giờ nhắc đến ông bà thông gia. Thế nhưng lần này bà lại động đến bố mẹ Sương khiến cô nghẹn lời, chực khóc.

Thấy mẹ mình đã quá đà trong việc xen vào cuộc sống riêng của vợ chồng, Long thấy không thể để việc này tiếp diễn. Anh đi vào nhà nói với bà Mai: “Mẹ hãy thôi đi và vào đây nói chuyện với con”. Thấy con trai có vẻ giận bà Mai nhanh chóng dập tắt cơn mắng chửi và vào trong phòng đọc sách với con.

Vừa vào phòng, bà đã nhanh miệng bào chữa cho màn chì chiết con dâu bị con trai bắt được của mình: “Con thấy vợ con nó ăn ở luộm thuộm quá không. Ai đời, chưa có con cái mà đã sống thế này, có con vào nữa thì nhà thành cái chuồng heo luôn à? Mẹ mắng nó là cũng vì con thôi.”

Càng nghe bà Mai nói, Long càng thấy khó nghe. Nhưng anh kiềm chế cơn tức giận mà nghiêm nghị nói với bà Mai rằng: “Mẹ à, con không lấy vợ chỉ vì một ngôi nhà sạch sẽ, con cưới cô ấy vì đó là người con có thể dành cả cuộc đời để bên cạnh. Nếu nhà bừa bọn con có thể thuê giúp việc, nhưng nếu thiếu Sương thì không ai thay thế được mẹ ạ.”

Nghe con trai nói, bà Mai im lặng. Long cũng thừa nhận có những lúc Sương quá bận rộn, tuy nhiên chuyện ngôi nhà bừa bộn không phải lỗi một mình cô. Nhưng không giống như bố anh, ông lấy một người về làm vợ, còn Long, anh thích tính cách của vợ, thích cách cô ấy luôn cười với mọi người.

Một lúc sau bà Mai đáp "Ừ, có lẽ con nói đúng, điều đó quan trọng hơn một ngôi nhà sạch sẽ". Cũng kể từ lần đó bà Mai không còn hục hoặc Sương nữa, Long cũng thuê hẳn một bà giúp việc giúp Sương đỡ bận và nhà cửa ngăn nắp hơn.