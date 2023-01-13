Mẹ chồng qua đời không một lời trăng trối, hôm giỗ đầu tôi lỡ tay làm rơi chiếc bình quý nhưng nhìn thứ rơi ra từ bên trong mới kinh hoàng

Tâm sự 13/01/2023 14:41

Ăn uống xong, trong lúc dọn dẹp, bê mâm bát xuống bếp để rửa, tôi nhỡ tay làm vỡ chiếc bình cổ mà mẹ chồng rất thích. Chiếc bình khá to, phải cao đến 1m, bình thường cũng không cắm cây hoa mà chỉ để làm vật trang trí.

Mẹ chồng tôi qua đời vừa tròn một năm, mấy hôm trước vừa là ngày giỗ đầu của bà. Tôi là dâu trưởng nên đứng ra làm giỗ. Không mở mang nhiều, chỉ làm vài mâm cỗ, đều là anh em nhà chồng tôi mà thôi.

Ăn uống xong, trong lúc dọn dẹp, bê mâm bát xuống bếp để rửa, tôi nhỡ tay làm vỡ chiếc bình cổ mà mẹ chồng rất thích. Chiếc bình khá to, phải cao đến 1m, bình thường cũng không cắm cây hoa mà chỉ để làm vật trang trí. Nó vẫn đặt ở vị trí đó nhiều năm nay không hề di chuyển.

Đó là một vật kỉ niệm của mẹ chồng, làm vỡ khiến tôi tiếc nuối vô cùng. Cũng do hôm nay mệt quá, dậy từ tờ mờ sáng một mình làm cơm, bây giờ vẫn mình tôi dọn rửa. Các em trai chồng, em dâu và em gái chồng chẳng ai phụ giúp tôi chút nào.

“Sao chị lại bất cẩn thế, mẹ quý cái bình này lắm đấy!”, em gái chồng lên tiếng trách móc tôi.  Điều khiến mọi người phải bàng hoàng hơn cả là nội dung di chúc ghi gõ mọi tài sản của bà sẽ để lại cho tôi cùng hai con. Thế là tôi vẫn đường hoàng ở lại căn nhà này, không phải chuyển đi đâu cả. Thậm chí còn thừa hưởng thêm cả vàng tiết kiệm và một mảnh đất khác do mẹ chồng sở hữu.

Mẹ chồng qua đời không một lời trăng trối, hôm giỗ đầu tôi lỡ tay làm rơi chiếc bình quý nhưng nhìn thứ rơi ra từ bên trong mới kinh hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi mất cách đây 7 năm. Dưới anh có hai người em trai và một cô em gái đều đã kết hôn ở riêng bên ngoài. Ban đầu vợ chồng, con cái chúng tôi sống chung với mẹ chồng vì anh là con trưởng. Sau khi anh qua đời, mẹ chồng cứ bảo tôi và hai con ở lại với bà, không cần con trai về ở cùng mình.

Tôi sống chung với mẹ chồng hơn chục năm rồi, trong đó có 3 năm bà ốm bệnh gần như liệt giường. Những năm này đều là một mình tôi chăm sóc bà. Các con trai, con gái, con dâu, con rể của mẹ chồng thi thoảng mới tới chơi, hỏi han được vài câu là về.

Tôi chẳng toan tính gì, tự nhổ cứ làm tốt trách nhiệm con dâu và thay cả chồng báo hiếu bà. Mẹ chồng cũng đối xử với tôi khá tốt, chẳng có lý do gì để tôi lạnh nhạt thờ ơ. Anh em nhà chồng đối xử với bà ra sao, đó là việc của họ.

Sau khi mẹ chồng qua đời, không thấy bà dặn dò gì, ai cũng nghĩ tài sản của bà sẽ được chia đều cho các con theo quy định pháp luật. Một năm qua, anh em nhà chồng vẫn án binh bất động vì họ nghĩ mẹ vừa qua đời đã ầm ĩ chia tài sản thì người ngoài lại cười cho. Họ dự định sau ngày giỗ đầu của mẹ chồng sẽ làm rõ ràng mọi chuyện.

Mẹ chồng qua đời không một lời trăng trối, hôm giỗ đầu tôi lỡ tay làm rơi chiếc bình quý nhưng nhìn thứ rơi ra từ bên trong mới kinh hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã chuẩn bị tâm lý phải đưa con dọn ra ngoài, không ngờ mẹ chồng lại di chúc toàn bộ tài sản, là một gia tài không nhỏ cho tôi. Món quà bất ngờ của bà khiến tôi vô cùng xúc động và cảm kích. Mẹ chồng cẩn thận thế này thì chắc chắn bà đã gửi một bản di chúc ở văn phòng luật sư uy tín, để đảm bảo quyền lợi của tôi không bị ảnh hưởng.Anh em nhà chồng nhao nhao phản đối, cay cú, uất hận lắm khi không được mẹ chia cho xu nào. Họ chửi mắng tôi không ra gì, bảo tôi dụ dỗ mẹ chồng để bòn rút tiền của bà. Nhưng tôi mặc kệ không quan tâm, chồng tôi đã mất, có số tài sản này thì tôi cũng thấy vững vàng hơn để nuôi con. Tôi làm vậy có đúng không hay là nên chia cho anh em nhà chồng một ít?

Quyết cưới chồng liệt nửa người, đêm tân hôn định tắt đèn đi ngủ thì anh bỗng có hành động lạ khiến tôi phải khóc lóc xin tha

Quyết cưới chồng liệt nửa người, đêm tân hôn định tắt đèn đi ngủ thì anh bỗng có hành động lạ khiến tôi phải khóc lóc xin tha

Khi biết tôi nhận lời yêu một người đàn ông tàn tật, ai cũng giãy nảy lên phản đối, nhất là bố mẹ tôi. Ông bà bảo tôi lấy anh khác gì đâm đầu vào bụi rậm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự vợ chồng tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 21 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 46 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả