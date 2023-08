Máy giặt hư, nhìn đống đồ dơ chướng mắt, lúc gom đi giặt chồng sững người phát hiện điều đau lòng

Hôm nay có một buổi tiệc mừng công của phòng Quang vì đã giành được một dự án béo bở. Mọi người ăn uống say xỉn một bữa cho cả 3 tháng trời bận rộn tối tăm mặt mũi. Quang vô tình tắt điện thoại từ lúc họp buổi chiều đến tận tối. Đi hả hê cả 3 tăng đến hơn 12 giờ Quang mới ngồi taxi về nhà, lúc này mở điện thoại lên đã thấy cuộc gọi của vợ. Quang vội lướt qua chẳng để ý. Vợ anh không điên cuồng gọi khi không nghe anh bắt máy. Anh cũng không vội vội vàng vàng gọi lại vợ khi thấy gọi nhỡ. Điều này đã quá quen thuộc với hai vợ chồng từ khoảng 2 năm nay, khi sự nghiệp của Quang ngày một khởi sắc.

Quang về đến nhà cũng là khi mẹ con Như đã ngủ say từ lúc nào. Chuyện này cũng không còn gì lạ. Những tháng Quang phải chạy đua với dự án thì hầu như anh chẳng có cơ hội gặp mặt con. Sáng anh đi từ sớm khi con vẫn chưa dậy, tối lại về quá muộn lúc con đã ngủ rồi. Và việc hai vợ chồng chẳng có chút thời gian dành cho nhau cũng do đó mà ra. Dù vậy, Nhi luôn là người vợ hiểu chuyện, chưa bao giờ trách móc hay than thở với chồng. Nhi hiểu đam mê trong công việc của Quang lớn đến nhường nào, vì vậy cô luôn cố gắng là hậu phương vững chắc nhất cho chồng. Từ việc trông con, thu xếp nhà cửa, hai bên nội ngoại đều một mình Nhi đảm đương. Quang đã luôn an tâm vì điều đó, như quá hiển nhiên với vai trò một người vợ trong gia đình là phải như thế.