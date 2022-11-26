Chồng tôi quát vào mặt tôi: "Không cần cô phải dạy đời tôi. Tôi biết mình là người thế nào, nếu cảm thấy không hợp nhau thì ly hôn đi. Xem kiếm được thằng nào hơn tôi không mà đòi hỏi?".

Tôi năm nay 31 tuổi, đã kết hôn được 5 năm. Trước khi kết hôn, chúng tôi cũng đã có khoảng thời gian gần 2 năm yêu nhau, lúc đó chúng tôi rất tâm đầu ý hợp, bạn bè, người thân đều vun vén cho chúng tôi. Hiện tại, tôi và chồng đã có với nhau một bé trai 3 tuổi. Bước vào đời sống hôn nhân, bố mẹ đẻ và họ hàng nhà tôi thì quý chồng tôi lắm, ai cũng tấm tắc khen chồng tôi ngoan ngoãn, nhiệt tình tham gia các công việc bên nhà vợ. Ngay cả bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng chúc mừng tôi có được người chồng hoàn hảo, thương yêu vợ con hết mực.

Tôi rất tin tưởng vào chồng đến nỗi, anh ấy làm gì, đi đâu thì tôi cũng nghĩ là thật và không có gì mờ ám. Tôi không mảy may nghĩ đến chuyện ghen tuông, nghi ngờ chồng ngoại tình với ai đó... Thế nhưng, chỉ được một năm sau khi cưới là mặn nồng, sau đó tình cảm giữa chúng tôi ngày càng lạnh nhạt, thường xuyên cãi vã. Ảnh minh họa: Internet Chồng tôi lúc đang yêu rất hào phóng, chiều chuộng tôi, ngày càng bộc lộ tính gia trưởng và bảo thủ, anh ấy luôn cho mình là quyền cao nhất buộc vợ con phải nghe theo, nếu không sẽ giận dỗi, bỏ nhà đi uống bia rượu đến đêm mới về.

Mang tiếng là chồng lương cao mấy chục triệu, nhưng hàng tháng chỉ đưa cho vợ rất ít, có tháng còn không đưa đồng nào. Căn hộ vợ chồng tôi đang ở cũng là mua bằng tiền vay ngân hàng, vậy mà chồng tôi vẫn cứ tỏ ra như không, chẳng thèm đưa tiền cho vợ chi trả các khoản phí sinh hoạt gia đình, trả góp ngân hàng... Nhiều lần tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng, nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân đang ngày càng bế tắc. Thế nhưng, chồng tôi không những nhận ra những điểm thiếu tích cực của mình, anh ấy còn tỏ ra bất cần, thách thức tôi. Chồng tôi quát vào mặt tôi: "Không cần cô phải dạy đời tôi. Tôi biết mình là người thế nào, nếu cảm thấy không hợp nhau thì ly hôn đi. Xem kiếm được thằng nào hơn tôi không mà đòi hỏi?". Ảnh minh họa: Internet Từ sau hôm đó, vợ chồng tôi không còn nói chuyện, biểu lộ tình cảm như trước đây nữa. Chồng tôi đi biền biệt, mỗi lần trở về nhà là trong tình trạng say xỉn, buông lời trách móc vợ con. Tôi còn sốc nặng khi nhận ra chồng mình đang cặp kè với một người phụ nữ lớn hơn chồng tôi gần 10 tuổi. Chị ta chiều chuộng chồng tôi, cho tiền đầu tư cùng nhau và hứa hẹn nếu ly hôn sẽ được chị ta sẽ thưởng lớn cho nhà, cho xe ô tô… Tôi không biết chồng có yêu đương sâu nặng với người phụ nữ đó không, nhưng tôi thấy anh ấy thường xuyên ở bên cạnh chị đó. Chồng vô trách nhiệm lại còn phản bội vợ con. Tôi muốn thoát khỏi hôn nhân bế tắc của mình càng sớm càng tốt nhưng không biết phải làm sao đây? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mang-tieng-la-chong-luong-cao-may-chuc-trieu-nhung-hang-thang-chi-dua-cho-vo-rat-it-da-vay-anh-ta-con-let-lut-ngoai-tinh-sau-lung-toi-that-la-kinh-tom-528866.html