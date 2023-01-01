Mang chiếc túi xách cũ về dùng, mang ra lau chùi tôi đờ đẫn khi phát hiện một 'bí mật động trời' của chị dâu

Tâm sự 01/01/2023 23:45

Về nhà, tôi mang chiếc túi ra lau chùi, sửa sang lại để dùng. Ai ngờ vừa mở ra thì thấy bên trong vẫn còn đồ, là xấp giấy tờ gì đó.

Chị dâu tương lai của tôi tên H., xinh xắn lại có công việc tốt, gia đình cũng khá giả hơn nhà tôi. Tôi hiện đang học đại học cùng thành phố nơi anh trai và chị H. làm việc. 

Chị H. đối xử với tôi rất tốt, quan tâm, chăm sóc như em gái vậy. Chị cũng không chê gia cảnh nhà tôi nghèo. Chị bảo anh tôi là người tốt, yêu thương chị, chăm chỉ, có trách nhiệm, thế là chị thấy mãn nguyện rồi. Anh tôi và chị đã lên kế hoạch cho đám cưới, tháng sau bố mẹ tôi sẽ sang nhà chị H. bàn chuyện chính thức. Tôi rất thích khi có một người chị dâu như chị ấy.

Cuối tuần trước, tôi sang chỗ ở của chị H. chơi, vừa hay thấy chị đang dọn đồ cũ. Chắc chị sắp xếp lại đồ đạc để thời gian tới chuyển đến căn hộ mới mà anh chị thuê làm tổ ấm mới sau đám cưới. Nhìn trong đống đồ cũ bỏ đi của chị có chiếc túi xách khá đẹp, vẫn còn dùng tốt, tôi liền hỏi xin. Chị H. ngại ngần bảo đồ cũ rồi, để hôm nào chị mua tặng tôi cái mới nhưng tôi lắc đầu nói không cần. Tôi đang đi học, không quan trọng lắm. Nghe vậy chị H. cười đưa chiếc túi xách cho tôi. 

Mang chiếc túi xách cũ về dùng, mang ra lau chùi tôi đờ đẫn khi phát hiện một 'bí mật động trời' của chị dâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về nhà, tôi mang chiếc túi ra lau chùi, sửa sang lại để dùng. Ai ngờ vừa mở ra thì thấy bên trong vẫn còn đồ, là xấp giấy tờ gì đó. Xem kĩ, tôi đờ người phát hiện đó là phiếu xét nghiệm, bệnh nhân là chị H., kết quả ghi rõ chị bị tắc ống dẫn trứng. Thời gian khám đã là 2 năm trước, từ lúc chị còn chưa quen anh tôi. Có lẽ chị để giấy tờ vào túi xách này rồi quên mất, vì sau đó có đi khám lại thì cũng có kết quả xét nghiệm mới. 

Tôi không rõ anh trai đã biết chuyện này chưa cũng chẳng rõ hiện tại bệnh tình của H. thế nào rồi. Tôi không dám hỏi hay kể với ai vì sợ mọi chuyện rối tung lên. Nếu anh tôi đã biết và chấp nhận, tất nhiên tôi chẳng còn gì để nói, đó là chuyện riêng của họ. 

Trường hợp anh tôi chưa biết mà tôi kể ra thì tội nghiệp chị H. quá, nhỡ anh chê chị và gia đình tôi phản đối. Tôi nghĩ nếu có giấu thì cũng vì chị mặc cảm, tôi cảm nhận chị không phải người xấu. Bây giờ tôi nên làm sao? Tôi có nên nói chuyện riêng với chị? Bị tắc ống dẫn trứng ảnh hưởng nhiều không đến khả năng mang thai? 

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