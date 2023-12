Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi hét lớn, tay run rẩy chỉ về phía tủ, Toàn lập tức vùng dậy và lao về hướng tôi chỉ. Anh mở mạnh cánh cửa tủ xem bên trong có gì khiến tôi hoảng loạn như vậy. Và tin được không? Ánh mắt ở trong tủ kia chính là của mẹ chồng tôi! Toàn tức giận nói: "Mẹ làm cái gì vậy? Sao lại ở trong tủ quần áo của chúng con? Mẹ phá vỡ hết tất cả rồi. Bực mình". Tôi thì vừa ngượng ngùng vừa hoảng loạn, nhanh tay vơ chiếc chăn mỏng quấn lên mình.

Mẹ chồng tôi rõ ràng đang hành động vô duyên, song bà lại đổ lỗi cho tôi: "Tao không làm thế thì sao mà biết được con này trèo đầu cưỡi cổ mày thế nào? Cái loại con gái gì mà ăn mặc hớ hênh. Cô mặc thế để làm gì? Để quyến rũ con trai tôi à? Trên đời này tôi ghét nhất con nào ăn mặc thiếu vải như vậy. Đó toàn là loại con gái hư hỏng, ăn chơi. Tôi cứ nghĩ cô là con nhà gia giáo nhưng chẳng thể ngờ...".

Toàn quát lớn chặn ngang lời mẹ. Sau đó anh đuổi mẹ ra khỏi phòng và đóng rầm cửa lại. Tôi bắt đầu cảm thấy nhục nhã, tủi thân nên ôm mặt khóc nức nở. Toàn ôm tôi an ủi rằng, là do trước kia bố anh cặp bồ với 1 cô gái trẻ, sau đó bỏ mẹ 1 mình nuôi 2 đứa con nên bà mới trở nên như vậy. Anh muốn tôi thông cảm. Bởi dù sao mẹ anh cũng đã già, tư tưởng có hơi cổ hủ. Anh hứa từ mai khi vào phòng sẽ kiểm tra hết mọi thứ, sau đó sẽ đóng chặt cửa lại. Tuy nhiên tôi vẫn hoang mang lắm. Bởi mẹ chồng giữ chìa khóa phòng chúng tôi. Mẹ Toàn nhất định không đưa hết tất cả chìa khóa với lý do rằng đây là nhà của bà.