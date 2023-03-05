Mặc áo khoe vòng eo mê hồn thách thức vợ 'sề', ả nhân tình 'xanh mặt' rồi bỏ chạy khi thấy thứ này được ném ra

Hôm đó cô ta chủ động hẹn gặp em ở quán cafe để 'tâm sự'. Em biết thừa chẳng phải chuyện tốt lành gì mà vẫn gật đầu đồng ý. Em không xác định giữ chồng hay níu chồng về, anh ta chạy theo giữ em thì giữ không em cũng cho 'toang' luôn. Cơ mà em vẫn có chuẩn bị mà đến, dẫu gì cô ta cũng là lý do khiến cuộc hôn nhân của em trên bờ vực tan vỡ, sao em có thể không tìm hiểu để biết tường tận về cô ta được.

Em vừa ly hôn vì chồng ngoại tình. Cũng suy nghĩ ghê lắm mới đi đến quyết định ấy nhưng một cuộc hôn nhân mà lòng tin đã vụn vỡ thì tiếp tục cũng chẳng vui vẻ gì. Em sẽ kể cho các chị nghe chuyện bồ của chồng em tới tận nơi tìm vợ của người tình vênh váo. Thời điểm đó em đã biết rõ chồng cặp kè bên ngoài rồi. Nhưng các chị biết mà, có phải nói bỏ là bỏ ngay được đâu, còn nhùng nhằng chán. Nhìn con mà thương, rồi bố mẹ hai bên vun vén, chồng cũ em cũng xin lỗi rối rít, hứa hẹn nọ kia nữa.

Lại nhìn cô ả, vòng eo mê hồn khoe trọn với cái áo croptop ngắn ngủn. Áng chừng là cô ta cố tình ăn mặc thế để ra oai với em đây mà. Cô ta còn cố tình ưỡn eo, đung đưa người như thể sợ em không nhìn thấy vòng eo tuyệt vời của mình vậy. Thì em cũng công nhận eo cô ta đẹp thật, vừa nhỏ vừa săn chắc nhưng kệ chứ, cô ta thử chửa đẻ xong đi rồi hãy tới đây ra oai tiếp!

Em đến hơi muộn, vẻ mặt khó chịu của cô ả lập tức giãn ra khi nhìn thấy em. Mắt chằm chằm dính chặt vào vòng eo mấy tầng mỡ của em không chớp. Nhìn nụ cười hả hê và mỉa mai của cô ta thì em biết cô ta đang chế giễu con mẹ sề như em đây mà. Khổ, con em mới 1 tuổi rưỡi còn chưa cai sữa, em thuộc cơ địa xuống cân khó nữa, thành ra đến giờ cái bụng vẫn cứ như chửa 4 tháng ấy.

'Nhìn tận mắt chị thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy lại say mê tôi rồi. Chẳng nói chỗ khác, riêng cái bụng mỡ của chị đủ làm người ta ngấy tới tận cổ, còn đâu hứng thú nhào vào nữa', cô ả cười khanh khách nói với em như vậy.

Em chẳng thèm ngồi đấu võ mồm với cô ta làm gì, con thì nhỏ nhà thì bao việc. Em nhẹ nhàng rút từ túi xách ra thứ đã chuẩn bị sẵn, là một tập ảnh em mới in không lâu. Em vứt ra bàn, cười toe với cô ta: 'Xem đi, sau đó muốn cười nữa thì cười tiếp chưa muộn'.

Ảnh minh họa: Internet

Cô ả vừa lật xem ảnh thì mặt mũi đã xám ngoét, cắt không ra giọt máu nào. Các chị biết đó là ảnh gì không? Chính là ảnh chụp của cô ta từ cái thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ! Cô ta chỉ được cái dáng cao chứ khuôn mặt nguyên thủy thì ôi thôi chắc chắn lão chồng cũ em mà nhìn thấy cũng phải chạy mất dép!

Cô ta vơ vội đám ảnh, lắp bắp mãi không nói nên lời. Cô ta thất thố và sợ hãi lắm, quay người chạy đi thì bất ngờ đụng vào 1 người, ảnh rơi tung tóe xuống đất. Thế nào mà chồng cũ em lại bất ngờ chạy đến, còn hốt hoảng hỏi cô ta: 'Em bảo vợ anh bắt nạt em à? Em có sao không?'. Ối chao, hóa ra cô ả còn lén gọi anh ta đến để diễn vai 'người bị hại' nữa. Nhưng tiếc là chuyện lại diến tiến theo hướng ngoài sức tưởng tượng.

Lòng em lạnh lẽo hẳn sau câu nói đó của chồng cũ. Anh ta thấy bồ có thái độ lạ, vừa kịp nhìn thấy đám ảnh kia thì trố mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em bỏ lại 1 câu 'chân dung thật sự người tình bé nhỏ của anh đấy' rồi về nhà viết đơn ly hôn các chị ạ.

Sau câu nói kia em đã biết lòng dạ anh ta rồi, còn tha thứ cái quái gì nữa chứ. Tối về anh ta quỵ lụy xin em ghê lắm, chắc đã khiếp đảm khi biết rõ bí mật của cô ả kia rồi. Nhưng em đã hạ quyết tâm, tình yêu, tình nghĩa em dành cho anh ta đến nay cạn sạch rồi".

Thiết nghĩ quyết định của người vợ là đúng đắn, bởi chỉ người đã thật sự nhận ra lỗi lầm của bản thân và quyết tâm sửa đổi thì mới đáng được tha thứ. Người chồng trong câu chuyện lúc mấu chốt lại tỏ vẻ đứng về phía bồ cho thấy việc anh ta xin lỗi vợ mong quay về là không thật lòng. Tiếp tục cuộc hôn nhân ấy tương lai người vợ sẽ vẫn phải chịu khổ đau mà thôi.