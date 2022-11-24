Ly hôn vì đối xử tệ bạc, 3 năm sau gặp lại ở bệnh viện, chồng cũ cười cợt hất hàm hỏi 'vẫn tịt à?', chưa kịp phản ứng thì bác sĩ thông báo một tin làm tôi hả dạ

Tâm sự 24/11/2022 08:23

Dù đã ly hôn 3 năm, tôi vẫn nhớ như in khoảng thời gian chung sống với người đàn ông ấy. Ngày ấy tôi suốt ngày khóc thầm vì bị đối xử tệ bạc.

Lấy nhau hai năm vẫn chưa có con, tôi như ngồi trên đống lửa. Hễ có được thông tin chữa bệnh vô sinh, tôi lại lặn lội đi lấy thuốc bằng được. Nhưng rồi chữa mãi vẫn chẳng có tin vui. Tôi vừa bị áp lực tâm lý, vừa bị nhà chồng cũ chì chiết vì không đẻ được.

Hồi ấy tôi không dám ra ngoài gặp hàng xóm, vì mỗi lần thấy tôi, họ lại hỏi đã có bầu chưa. Có người vô duyên còn tranh thủ khoe mình sắp được bế cháu. Áp lực với xã hội, cộng thêm sự dồn nén từ phía nhà chồng cũ mà không được cảm thông, tôi quyết định ly hôn.

Sau cuộc hôn nhân thất bại ấy, tôi đến với một người khác, cũng là chồng tôi bây giờ. Dù biết lý do tôi ly hôn nhưng anh vẫn chấp nhận và nói sẽ đồng hành cùng tôi trên con đường tìm con. May mắn thay, lấy nhau được 7 tháng thì tôi có thai tự nhiên. Đối với tôi, đó chính là câu trả lời thích đáng nhất cho nhà chồng cũ.

Ly hôn vì đối xử tệ bạc, 3 năm sau gặp lại ở bệnh viện, chồng cũ cười cợt hất hàm hỏi 'vẫn tịt à?', chưa kịp phản ứng thì bác sĩ thông báo một tin làm tôi hả dạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thú thật sau khi sinh con, tôi bận rộn chuyện gia đình nên chẳng còn nhớ đến chồng cũ. Tôi cũng không có nhu cầu tìm hiểu hay bới móc gì tới cuộc sống riêng của anh ta. Nhưng trái đất tròn, hôm nay tôi lại gặp anh ta trong một tình huống rất bất ngờ.

Chuyện là chị chồng của tôi vừa thụ tinh ống nghiệm. Chiều nay tôi đưa chị ấy đến bệnh viện khám. Trong lúc chờ chị chồng vào khám bệnh, tôi ngồi ở phòng chờ và tình cờ gặp lại chồng cũ. Thấy tôi, anh ta hất hàm: "Mấy năm rồi mà vẫn tịt à?".

Tôi định không nói gì, nhưng đúng lúc ấy, bác sĩ gọi anh ta vào lấy kết quả. Tôi không biết anh ta đi khám gì nên cũng tò mò đi theo vào. Không ngờ lại nghe được bác sĩ nói: "Đây là kết quả khám bệnh của anh. Anh cần điều trị một thời gian mới có thể có con được. Có gì cần hỗ trợ, anh cứ gọi theo số điện thoại bên dưới".

Ly hôn vì đối xử tệ bạc, 3 năm sau gặp lại ở bệnh viện, chồng cũ cười cợt hất hàm hỏi 'vẫn tịt à?', chưa kịp phản ứng thì bác sĩ thông báo một tin làm tôi hả dạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Biết mình bị lộ tẩy, chồng cũ đỏ bừng mặt. Lúc đi ra cổng bệnh viện, tôi mới nói lại rằng mình đã có con và tôi chỉ đi khám bệnh với chị chồng tôi mà thôi. Thấy anh ta đáng thương, tôi cũng động viên anh ta vài câu. Ngờ đâu chị chồng tôi lại chứng kiến và về nhà nói với em trai rằng tôi đang tằng tịu với chồng cũ. Giờ tôi đang bị hiểu lầm dù tình ngay lý gian. Mọi người ơi, tôi có nên nhờ chồng cũ đến giải thích để chồng tôi hiểu không?

Cãi nhau với chồng, cô bạn thân cứ thúc giục tôi ly hôn, 5 tháng sau nhận tin cô ấy kết hôn, tôi sững sờ tới chết lặng khi thấy mặt chú rể

Cãi nhau với chồng, cô bạn thân cứ thúc giục tôi ly hôn, 5 tháng sau nhận tin cô ấy kết hôn, tôi sững sờ tới chết lặng khi thấy mặt chú rể

Tôi nghĩ Hoa muốn tốt cho mình, không đời nào cô ấy lại xúi dại tôi cả. Đang tức chồng lại được Hoa "đổ thêm dầu vào lửa", những mâu thuẫn vụn vặt của chúng tôi cứ thế trở thành trận cãi vã to.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự hôn nhân góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 32 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 35 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 49 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau