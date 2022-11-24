Dù đã ly hôn 3 năm, tôi vẫn nhớ như in khoảng thời gian chung sống với người đàn ông ấy. Ngày ấy tôi suốt ngày khóc thầm vì bị đối xử tệ bạc.

Lấy nhau hai năm vẫn chưa có con, tôi như ngồi trên đống lửa. Hễ có được thông tin chữa bệnh vô sinh, tôi lại lặn lội đi lấy thuốc bằng được. Nhưng rồi chữa mãi vẫn chẳng có tin vui. Tôi vừa bị áp lực tâm lý, vừa bị nhà chồng cũ chì chiết vì không đẻ được. Hồi ấy tôi không dám ra ngoài gặp hàng xóm, vì mỗi lần thấy tôi, họ lại hỏi đã có bầu chưa. Có người vô duyên còn tranh thủ khoe mình sắp được bế cháu. Áp lực với xã hội, cộng thêm sự dồn nén từ phía nhà chồng cũ mà không được cảm thông, tôi quyết định ly hôn.

Sau cuộc hôn nhân thất bại ấy, tôi đến với một người khác, cũng là chồng tôi bây giờ. Dù biết lý do tôi ly hôn nhưng anh vẫn chấp nhận và nói sẽ đồng hành cùng tôi trên con đường tìm con. May mắn thay, lấy nhau được 7 tháng thì tôi có thai tự nhiên. Đối với tôi, đó chính là câu trả lời thích đáng nhất cho nhà chồng cũ. Ảnh minh họa: Internet Thú thật sau khi sinh con, tôi bận rộn chuyện gia đình nên chẳng còn nhớ đến chồng cũ. Tôi cũng không có nhu cầu tìm hiểu hay bới móc gì tới cuộc sống riêng của anh ta. Nhưng trái đất tròn, hôm nay tôi lại gặp anh ta trong một tình huống rất bất ngờ.

Chuyện là chị chồng của tôi vừa thụ tinh ống nghiệm. Chiều nay tôi đưa chị ấy đến bệnh viện khám. Trong lúc chờ chị chồng vào khám bệnh, tôi ngồi ở phòng chờ và tình cờ gặp lại chồng cũ. Thấy tôi, anh ta hất hàm: "Mấy năm rồi mà vẫn tịt à?". Tôi định không nói gì, nhưng đúng lúc ấy, bác sĩ gọi anh ta vào lấy kết quả. Tôi không biết anh ta đi khám gì nên cũng tò mò đi theo vào. Không ngờ lại nghe được bác sĩ nói: "Đây là kết quả khám bệnh của anh. Anh cần điều trị một thời gian mới có thể có con được. Có gì cần hỗ trợ, anh cứ gọi theo số điện thoại bên dưới". Ảnh minh họa: Internet Biết mình bị lộ tẩy, chồng cũ đỏ bừng mặt. Lúc đi ra cổng bệnh viện, tôi mới nói lại rằng mình đã có con và tôi chỉ đi khám bệnh với chị chồng tôi mà thôi. Thấy anh ta đáng thương, tôi cũng động viên anh ta vài câu. Ngờ đâu chị chồng tôi lại chứng kiến và về nhà nói với em trai rằng tôi đang tằng tịu với chồng cũ. Giờ tôi đang bị hiểu lầm dù tình ngay lý gian. Mọi người ơi, tôi có nên nhờ chồng cũ đến giải thích để chồng tôi hiểu không?

Cãi nhau với chồng, cô bạn thân cứ thúc giục tôi ly hôn, 5 tháng sau nhận tin cô ấy kết hôn, tôi sững sờ tới chết lặng khi thấy mặt chú rể Tôi nghĩ Hoa muốn tốt cho mình, không đời nào cô ấy lại xúi dại tôi cả. Đang tức chồng lại được Hoa "đổ thêm dầu vào lửa", những mâu thuẫn vụn vặt của chúng tôi cứ thế trở thành trận cãi vã to.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-hon-vi-doi-xu-te-bac-3-nam-sau-gap-lai-o-benh-vien-chong-cu-cuoi-cot-hat-ham-hoi-van-tit-a-chua-kip-phan-ung-thi-bac-si-thong-bao-mot-tin-lam-toi-ha-da-527258.html