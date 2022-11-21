Cãi nhau với chồng, cô bạn thân cứ thúc giục tôi ly hôn, 5 tháng sau nhận tin cô ấy kết hôn, tôi sững sờ tới chết lặng khi thấy mặt chú rể

Tâm sự 21/11/2022 17:30

Tôi nghĩ Hoa muốn tốt cho mình, không đời nào cô ấy lại xúi dại tôi cả. Đang tức chồng lại được Hoa "đổ thêm dầu vào lửa", những mâu thuẫn vụn vặt của chúng tôi cứ thế trở thành trận cãi vã to.

Chào mọi người,

Tôi ly hôn chồng đúng 5 tháng trước, sau 1 năm chung sống. Nói về lý do, thật sự chẳng có lý do nào to tát cả. Đúng là chúng tôi có hay cãi nhau, anh ấy nhiều khi cũng vô tâm, cục cằn với tôi. Nhưng thực ra đều là chuyện nhỏ nhặt. Ai chẳng có tật xấu, bản thân tôi cũng vậy. Chỉ cần chúng tôi dung hòa, nhường nhịn nhau là sẽ ổn thỏa.

Song thời điểm đó, hễ có chuyện gì với chồng dù là nhỏ nhất, tôi lập tức kể lể ngay với cô bạn thân từ thời đại học tên Hoa. Mỗi lần như thế Hoa luôn mắng chồng cũ tôi xối xả, phóng đại khuyết điểm của anh ấy lên cả mấy chục lần. Sau đó Hoa chốt lại bằng câu: "Không ở được với nhau thì kết thúc sớm đi mày ạ, nhân lúc chưa có con. Đời thiếu gì đàn ông tốt, mày lại xinh thế này!".

Cãi nhau với chồng, cô bạn thân cứ thúc giục tôi ly hôn, 5 tháng sau nhận tin cô ấy kết hôn, tôi sững sờ tới chết lặng khi thấy mặt chú rể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ Hoa muốn tốt cho mình, không đời nào cô ấy lại xúi dại tôi cả. Đang tức chồng lại được Hoa "đổ thêm dầu vào lửa", những mâu thuẫn vụn vặt của chúng tôi cứ thế trở thành trận cãi vã to. Rồi tôi lại giận dỗi đòi ly hôn. Cái này cũng do Hoa bày cho. Cô ấy bảo, đàn ông cần gia đình sợ ly hôn lắm, tôi dọa ly hôn thì muốn gì chồng cũng chiều. Chồng thấy tôi làm căng, anh liền xuống nước xin lỗi. Cứ thế tôi càng được thể cho rằng mình đúng.

Cho tới một lần tôi đòi ly hôn, chồng tôi đột ngột đồng ý. Tôi khóc mếu gọi cho Hoa, cô ấy giục tôi hãy nộp đơn đi. Vì một khi đàn ông đồng ý kí đơn nghĩa là lòng anh ta đã nguội lạnh. Tôi tự ái nghĩ việc gì mình phải níu kéo kẻ chẳng còn yêu mình, vậy là chúng tôi ly hôn - như một trò đùa vậy!

Sau đó tôi quyết định chuyển việc vào chi nhánh trong nam của công ty. Hi vọng bản thân sẽ quên đi những chuyện quá khứ không vui. Bẵng đi đến hôm vừa rồi Hoa gọi điện thông báo cô ấy sắp kết hôn. Tôi ngạc nhiên lắm, không ngờ Hoa lấy chồng nhanh vậy. Đúng là dạo này chúng tôi ít liên lạc nhưng tôi mới chuyển đi được 5 tháng thôi mà.

Cãi nhau với chồng, cô bạn thân cứ thúc giục tôi ly hôn, 5 tháng sau nhận tin cô ấy kết hôn, tôi sững sờ tới chết lặng khi thấy mặt chú rể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thu xếp công việc về ăn cưới bạn thân. Vừa về, tôi lập tức bắt Hoa đưa chồng sắp cưới tới giới thiệu trước. Lúc ấy Hoa còn cười tủm tỉm bảo, người đó tôi cũng quen. Tôi bán tín bán nghi cho tới khi anh ta đứng trước mặt mình thì tôi không khỏi sững sờ đến chết lặng. Tại sao lại là chồng cũ của tôi?!

Tôi gào lên chất vấn họ. Chồng cũ nói ly hôn rồi anh ta quen ai cưới ai là quyền tự do cá nhân. Hoa thì ngang nhiên bảo rằng, qua lời kể của tôi thấy chồng cũ tôi thật tệ. Nhưng sau này tiếp xúc gần gũi hơn, Hoa phát hiện hai người họ lại hợp nhau đến lạ!

Tôi đoán họ không có gì với nhau khi tôi còn ở với chồng cũ. Tôi cũng biết mình dại dột nhưng càng nghĩ tôi càng cảm thấy Hoa đã có mưu đồ từ trước. Chính Hoa đã thúc đẩy tôi ly hôn còn gì! Tôi không cam tâm nhìn họ hỉ hả kết hôn chút nào! Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

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Đi làm về, chồng vẫn phụ làm việc nhà và chăm con, nhưng những lời đay nghiến móc mỉa của anh khiến tôi cảm thấy vô cùng bế tắc.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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