Chào mọi người,

Tôi ly hôn chồng đúng 5 tháng trước, sau 1 năm chung sống. Nói về lý do, thật sự chẳng có lý do nào to tát cả. Đúng là chúng tôi có hay cãi nhau, anh ấy nhiều khi cũng vô tâm, cục cằn với tôi. Nhưng thực ra đều là chuyện nhỏ nhặt. Ai chẳng có tật xấu, bản thân tôi cũng vậy. Chỉ cần chúng tôi dung hòa, nhường nhịn nhau là sẽ ổn thỏa.