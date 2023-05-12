Ly hôn 3 tháng, vợ cũ đã vội vàng lên xe hoa, ngày cưới đến chúc mừng nhưng tôi không ngờ lại phát hiện sự thật đau điếng

Tâm sự 12/05/2023 06:41

Đến ngày cưới vợ cũ, tôi ăn mặc chỉnh tề đến tham gia bữa tiệc mừng, muốn xem cô ấy có thực sự hạnh phúc với cuộc hôn nhân mới hay không?

Tôi và vợ cũ kết hôn 4 năm vẫn không có con. Chạy chữa đủ kiểu, ngốn rất nhiều tiền nhưng đều chẳng có kết quả. Quá mệt mỏi và áp lực chuyện con cái, hơn nữa tôi lại là con trai 1 trong nhà, vì thế sau khi nói chuyện thẳng thắn với nhau, tôi với vợ quyết định ly hôn.

Sau ly hôn vì không có gì ràng buộc nên tôi không liên lạc với vợ cũ. Cho đến khi tôi nghe được tin cô ấy lấy chồng cũng là vào 3 tháng sau. Tôi còn tưởng bạn tôi trêu đùa, làm gì có chuyện mới bỏ chồng 3 tháng đã cưới người khác?

Nhưng sự thực đúng là vậy. Chồng sắp cưới của vợ cũ vốn học cùng lớp đại học với cô ấy, cũng đã ly hôn song chưa có con. Tôi đoán trước đây họ từng có tình cảm với nhau, giờ bắt đầu nối lại, chứ khó bề yêu rồi cưới trong có 3 tháng.

Ly hôn 3 tháng, vợ cũ đã vội vàng lên xe hoa, ngày cưới đến chúc mừng nhưng tôi không ngờ lại phát hiện sự thật đau điếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong lòng không hề dễ chịu chút nào, tôi gọi cho vợ cũ hỏi tại sao lấy chồng không mời tôi, dù ly hôn thì cũng có thể coi nhau là bạn cơ mà. Cô ấy lúc ấy mới nói rằng tôi có thời gian thì tới dự, rồi cho thời gian, địa điểm tổ chức hôn lễ.

Đến ngày cưới vợ cũ, tôi ăn mặc chỉnh tề đến tham gia bữa tiệc mừng, muốn xem cô ấy có thực sự hạnh phúc với cuộc hôn nhân mới hay không? Tôi tự hỏi, chẳng rõ chồng mới của vợ cũ có biết cô ấy không thể sinh con hay không nhỉ?

Nhưng lúc cô dâu và chú rể xuất hiện, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chú rể, vì ánh mắt tôi đã bị cái bụng của cô dâu thu hút triệt để rồi!

Vợ cũ mặc váy cưới nhưng vẫn không thể che lấp được cái bụng lùm lùm, đang mang bầu cỡ phải tháng thứ 5, 6. Cô ấy tăng cân thấy rõ song nụ cười trên mặt thì vô cùng rạng rỡ, thi thoảng lại đưa tay đỡ bụng đầy cẩn thận.

Tôi chết đứng nhìn vợ cũ, đồng thời có thể khẳng định đứa bé trong bụng vợ cũ chính là con tôi! Tôi và vợ thuận tình ly hôn, không có tranh chấp gì nên thủ tục giải quyết rất nhanh chóng. Từ ngày cô áy xách hành lý ra đi cũng cỡ 4 tháng chứ mấy. Tôi có thể khẳng định lúc còn ở bên nhau cô ấy không hề có người khác. Chắc chắn lúc rời khỏi nhà tôi thì cô ấy đã mang thai khoảng 2,3 tháng rồi!

Ly hôn 3 tháng, vợ cũ đã vội vàng lên xe hoa, ngày cưới đến chúc mừng nhưng tôi không ngờ lại phát hiện sự thật đau điếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cố chờ buổi lễ kết thúc, tôi lập tức gọi cho vợ cũ muốn nói chuyện thẳng thắn. Không thể chối cãi được, cô ấy thừa nhận đứa bé là con tôi. Thật ra chính cô ấy cũng mãi mới biết, vì đã hết hi vọng mang thai nên cứ nghĩ là rối loạn nội tiết mà thôi.

"Anh tốt nhất quên đứa con này đi. Tôi với anh đã ly hôn, nó chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Chồng tôi sẽ đứng tên trong giấy khai sinh của nó", vợ cũ nói với tôi.

Tôi giận điên người, con tôi mà phải gọi người khác là bố? Tôi bảo cô ấy lấy chồng mới rồi thì đẻ đứa khác với anh ta đi, giữ khư khư con riêng làm gì? Nhưng vợ cũ nói khó khăn lắm mới mang thai, đó là ông trời hậu đãi nên cô ấy không trao con cho ai cả. Chồng cô ấy đã biết hết và chấp nhận mọi chuyện. Còn tôi, cô ấy cảm thấy sống với tôi cũng không thể hạnh phúc nên không muốn vì đứa con mà quay lại.

Tôi vừa vội vừa uất, phải làm thế nào để vợ cũ chịu giao đứa bé cho tôi đây?

Ly hôn 3 năm mới đến thăm con, ai ngờ vừa đến thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Ly hôn 3 năm mới đến thăm con, ai ngờ vừa đến thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Sau khi ly hôn vợ, tôi vẫn tiếp tục qua lại với nhân tình. 3 năm sau đó, tôi chỉ gửi tiền chu cấp cho con chứ chưa từng đến thăm. Vợ tôi không chịu nhận tiền, chuyển lại trả tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 11 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 23 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm