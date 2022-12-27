Lên cơn hứng thú muốn 'vui vẻ' với chồng, đẩy anh ngã xuống giường vừa hay chuẩn bị cởi hết đồ ra thì tôi hét lạc cả giọng khi nhìn đến thứ này trên người anh ta

Tâm sự 27/12/2022 14:35

Lúc kéo tay anh, tôi cảm nhận anh có chút giật mình. Nhưng sau đó anh im lặng mặc tôi kéo anh lên giường.

Tôi và Huy đã làm đám hỏi nên chúng tôi quyết định dọn về sống chung để tiện chăm sóc nhau. Tối nay, cơm nước xong Huy nói có hẹn cafe với đồng nghiệp để bàn chút công việc. Tôi dọn dẹp qua nhà cửa rồi đi tắm. 

Khoác lên mình bộ váy ngủ gợi cảm mới mua, xịt thêm chút nước hoa, tôi tắt hết đèn trong nhà, chỉ chừa lại ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn tường để chờ Huy về. Cả tuần nay Huy bận công việc, chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho nhau. Đêm nay tôi phải cho Huy một đêm thật đáng nhớ mới được!

Có tiếng cửa mở, tôi thầm nghĩ không ngờ Huy về sớm thế. Anh vừa bước vào phòng khách chưa kịp bật điện hay nói năng câu nào, tôi đã chạy đến kéo tuột anh vào phòng ngủ, đẩy anh ngã xuống giường. 

Lúc kéo tay Huy, tôi cảm nhận anh có chút giật mình. Nhưng sau đó anh im lặng mặc tôi kéo anh lên giường. Tôi còn đang nghĩ anh bỗng dưng "ngoan ngoãn" đến lạ, khác hẳn ngày thường cơ đấy. Trong phòng ngủ tôi tắt sạch đèn, mở toang cửa sổ để ánh trăng chiếu vào càng khiến khung cảnh thêm lãng mạn.

Lên cơn hứng thú muốn 'vui vẻ' với chồng, đẩy anh ngã xuống giường vừa hay chuẩn bị cởi hết đồ ra thì tôi hét lạc cả giọng khi nhìn đến thứ này trên người anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ánh trăng chiếu vào người đàn ông đang nằm trên giường, mắt tôi vừa chạm đến nốt ruồi son đỏ chót trên vành tai anh ta, cả người tôi tức khắc đông cứng lại. Tôi hét đến lạc cả giọng rồi hoảng hốt chạy ra khỏi phòng. Chỉ kịp vơ vội một chiếc áo khoác tròng lên người, tôi lao ra đường. Tấp vào quán cafe ngồi một lúc mà tôi vẫn chưa hết khiếp đảm.

Người đàn ông đó không phải chồng sắp cưới của tôi! Đó là cậu em sinh đôi với anh tên Hoàng. Họ giống nhau như hai giọt nước, khác biệt rõ rệt nhất là trên vành tai em chồng có một nốt ruồi son còn chồng tôi thì không. Bình thường họ ăn mặc khác nhau, tất nhiên phong thái cũng không giống nên tôi dễ dàng nhận ra được. Nhưng tối nay vì hoàn cảnh đặc thù, thêm việc tôi đời nào nghĩ rằng Hoàng lại đột ngột xuất hiện ở nhà mình, cuối cùng dẫn đến sự nhầm lẫn tai hại nhường ấy!

Tôi lập cập gọi cho Huy hỏi dò, anh bảo lúc nãy anh ghé qua bên nhà bố mẹ anh và để lại chìa khóa nhà tôi cho Hoàng, nhờ em ấy đến sửa giúp cái máy tính hỏng. Bởi Huy nghĩ tôi thể nào cũng ra ngoài chơi nên mới lo Hoàng không vào được nhà anh chị. Tôi nghe xong chẳng dám hé răng tiết lộ điều gì về màn nhầm lẫn kinh khủng vừa xong, chỉ dặn anh về sớm rồi cúp máy.

Ngồi 1 lúc bình tĩnh lại tôi đành đứng lên về nhà. Tôi không thể ở ngoài mãi được, càng khiến Huy nghi ngờ mất. Về nhà thấy em trai chồng sắp cưới đang bình thản sửa máy tính cho anh mà tôi vừa xấu hổ vô cùng nhưng càng nghĩ càng hoảng loạn. 

Lên cơn hứng thú muốn 'vui vẻ' với chồng, đẩy anh ngã xuống giường vừa hay chuẩn bị cởi hết đồ ra thì tôi hét lạc cả giọng khi nhìn đến thứ này trên người anh ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhầm đã đành còn em trai anh thì sao? Cậu ấy biết thừa tôi lẫn lộn hai người họ mà vẫn im lặng coi như không biết, để mặc tôi làm ra hành động thân mật như vậy? Cậu ấy đang nghĩ gì? Nếu lúc ấy tôi không bất chợt nhìn thấy nốt ruồi son đó thì hậu quả sẽ khủng khiếp đến cỡ nào!

Tôi phải làm gì đây? Lát nữa về nhà tôi nên đối mặt với Huy thế nào? Cả với em trai anh nữa, lúc này cứ nghĩ đến gặp lại cậu ta là tôi lại run lên từng cơn vì sợ hãi!

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Cuối cùng đành phải gọi cho chồng mở cửa, thế là kế hoạch khiến anh ấy bất ngờ một phen của em đã đổ bể.

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