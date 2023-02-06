Lấy chồng già tưởng được làm 'tiên', ai ngờ hàng đêm tôi đều bị hành cho rệu rã trên giường, sức cùng lực kiệt nhưng chẳng biết nói với ai

Quê Mai đúng là nghèo thật, bố mẹ cô cũng là nông dân quanh năm "bán mặt cho đất, chống lưng cho trời". Cuộc sống vất vả của những người nông dân nghèo khiến bố mẹ Mai cố gắng cho con cái học tập để thoát khỏi cảnh nghèo.

Mai học đại học xong ra trường thì về quê làm giáo viên. Cô không có quan hệ để có thể xin ở lại thành phố làm việc, mà Mai cũng thích cuộc sống yên bình ở quê lại gần bố mẹ nên dù nhiều người bảo đừng về miền quê nghèo ấy sẽ không có cơ hội phát triển.

Mai là cô gái có vẻ đẹp mặn mà, ở quê nghèo nhưng Mai lại có nước da trắng trẻo nên khi cô trở về rất nhiều đàn ông trong huyện để ý, trong đó có Đức. Đức là một người đàn ông giàu có, anh mở đại lý bia rượu lớn nhất huyện và có ngôi nhà cũng thuộc hàng biệt thự.

Bởi vậy nên khi nghe con bảo sẽ về quê bố mẹ Mai vừa mừng vừa buồn. Mừng là vì con về ở gần mình, buồn là vì thu nhập nghề giáo viên ở quê không khiến Mai phất lên được. Nhưng thôi, quyết định của con thì ông bà tôn trọng.

Đức đã qua một đời vợ, không ai biết vợ của Đức sau khi li dị thì đi đâu, chỉ biết hai vợ chồng chỉ sống với nhau được một năm và không có con cái. Nhiều người đồn đoán, do vợ Đức không sinh con được nên bỏ nhau. Từ lúc vợ bỏ đi đến nay, Đức vẫn ở vậy chưa đi thêm bước nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Mai vừa về dạy ở trường cấp 2 huyện được vài tháng, sự xinh đẹp dịu dàng của cô giáo trẻ đã lọt vào mắt Đức. Biết Mai có nhiều người theo đuổi, mình lại lớn hơn Mai 15 tuổi nhưng Đức vẫn theo đuổi. Biết Đức giàu có, độc thân, nhưng Mai và gia đình vẫn ái ngại chuyện Đức đã qua một đời vợ. Thế nhưng, Đức đã át đi tất cả các đối tượng khác bằng tiềm lực kinh tế hùng hậu.

Đức không chỉ mua quà cho Mai, lúc nào đến nhà chơi Đức cũng quà cáp đủ đầy cho cả bố mẹ lẫn em trai Mai. Thậm chí, Đức còn tung chiêu khiến bố mẹ Mai "đổ gục" đó là nhận em trai Mai làm em nuôi, tài trợ toàn bộ việc đi học đại học của em Mai.

Sự đầu tư của Đức cuối cùng cũng thu phục được Mai. Một đám cưới linh đình diễn ra sau hơn nửa năm quen biết, ngay cả đám cưới Đức cũng vung tiền chi hết cho cả hai bên nội ngoại cùng với một món quà cưới khủng khiến bố mẹ Mai nở mày nở mặt với hàng xóm, nghĩ con mình cũng không bị thua thiệt.

Nhưng cơn ác mộng bắt đầu với Mai từ đêm tân hôn. Cái đêm đầu tiên của Mai, thay vì ân cần vuốt ve, Đức vồn vã dày vò, liên tiếp đòi chiều chuộng sau chuỗi ngày thiếu thốn, thèm khát sau khi li dị vợ.

Cô đau đớn khóc, anh ta càng làm mạnh với cô hơn và bắt chiều đủ kiểu như trong các bộ phim nóng, thậm chí đánh lên lưng, lên mông Mai để tìm hứng thú mặc cho Mai cầu xin anh ta dừng lại vì quá đau đớn. Lúc đó, Mai cảm thấy chồng mình rất đáng sợ giống như một con mãnh thú "khát máu". Quá sợ hãi và đau đớn, Mai đã ngất lịm đi lúc nào không hay.

Ấy vậy mà đến đêm tỉnh lại, Mai thấy chồng ôm mình trong vòng tay ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm đầu tiên ấy, Đức vẫn tiếp tục quan hệ với Mai theo kiểu “tra tấn” như vậy. Mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, Mai lại run sợ vì sở thích “làm tình” man rợ của chồng.

Không chỉ có thú vui quan hệ theo kiểu tra tấn, Đức còn có ham muốn tình dục rất cao. Nhiều đêm, Mai đã mệt lử vì “phục vụ” Đức rồi mà đến gần sáng, Đức vẫn lay cô dậy để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình.

Những vết bầm trên cơ thể, Mai thường xuyên phải mặc áo dài tay để che đi. Làm vợ đau đớn, tủi nhục như vậy nhưng Mai cắn răng chịu đựng không dám thổ lộ với ai. Ở quê, người ta ít khi nói và còn định kiến với “chuyện ấy” của các cặp vợ chồng. Cô cũng không dám kêu than với bố mẹ vì sợ sẽ lại làm họ buồn.

Ảnh minh họa: Internet

Mới làm vợ Đức nửa năm mà Mai đã già đi trông thấy. Nhiều đêm đau đớn, mất ngủ khiến Mai gầy xọm đi. Sau bao ngày câm lặng chịu đựng trong uất ức, trong một lần Đức đi uống rượu về say đòi hỏi Mai, cơn nóng giận bốc lên, Mai cầm đôi dép đang đi đánh lại chồng. Hơi men không kiểm soát được, Đức đã lao tới đánh tới tấp vào đầu, mặt Mai. Khi thấy cô ngất lịm hắn ta mới dừng tay vội vã bế Mai chạy đi cấp cứu.

Từ sau vụ đó, Mai kiên quyết li dị Đức. Cô sẵn sàng phơi bày tất cả cuộc sống của mình cho mọi người biết. Hóa ra, vợ trước của Đức cũng không thể chịu nổi kiểu tình dục bệnh hoạn của anh ta nên mới ly hôn. Bố mẹ Mai đến giờ mới ngỡ ngàng với bộ mặt thật của con rể liền cảm thấy may mắn khi con mình thoát khỏi tay người chồng man rợ.