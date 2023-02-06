Lấy chồng già tưởng được làm 'tiên', ai ngờ hàng đêm tôi đều bị hành cho rệu rã trên giường, sức cùng lực kiệt nhưng chẳng biết nói với ai

Tâm sự 06/02/2023 10:42

Dưới sự theo đuổi nhiệt tình của chồng, tôi đã phải lòng anh một cách nhanh chóng dù cho anh đã có một đời vợ. Tuy nhiên, khác với vẻ đạo mạo ban ngày, ban đêm anh là một con quái thú đúng nghĩa.

Mai học đại học xong ra trường thì về quê làm giáo viên. Cô không có quan hệ để có thể xin ở lại thành phố làm việc, mà Mai cũng thích cuộc sống yên bình ở quê lại gần bố mẹ nên dù nhiều người bảo đừng về miền quê nghèo ấy sẽ không có cơ hội phát triển.

Quê Mai đúng là nghèo thật, bố mẹ cô cũng là nông dân quanh năm "bán mặt cho đất, chống lưng cho trời". Cuộc sống vất vả của những người nông dân nghèo khiến bố mẹ Mai cố gắng cho con cái học tập để thoát khỏi cảnh nghèo.

Bởi vậy nên khi nghe con bảo sẽ về quê bố mẹ Mai vừa mừng vừa buồn. Mừng là vì con về ở gần mình, buồn là vì thu nhập nghề giáo viên ở quê không khiến Mai phất lên được. Nhưng thôi, quyết định của con thì ông bà tôn trọng.

Mai là cô gái có vẻ đẹp mặn mà, ở quê nghèo nhưng Mai lại có nước da trắng trẻo nên khi cô trở về rất nhiều đàn ông trong huyện để ý, trong đó có Đức. Đức là một người đàn ông giàu có, anh mở đại lý bia rượu lớn nhất huyện và có ngôi nhà cũng thuộc hàng biệt thự.

 

Đức đã qua một đời vợ, không ai biết vợ của Đức sau khi li dị thì đi đâu, chỉ biết hai vợ chồng chỉ sống với nhau được một năm và không có con cái. Nhiều người đồn đoán, do vợ Đức không sinh con được nên bỏ nhau. Từ lúc vợ bỏ đi đến nay, Đức vẫn ở vậy chưa đi thêm bước nữa.

Lấy chồng già tưởng được làm 'tiên', ai ngờ hàng đêm tôi đều bị hành cho rệu rã trên giường, sức cùng lực kiệt nhưng chẳng biết nói với ai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mai vừa về dạy ở trường cấp 2 huyện được vài tháng, sự xinh đẹp dịu dàng của cô giáo trẻ đã lọt vào mắt Đức. Biết Mai có nhiều người theo đuổi, mình lại lớn hơn Mai 15 tuổi nhưng Đức vẫn theo đuổi. Biết Đức giàu có, độc thân, nhưng Mai và gia đình vẫn ái ngại chuyện Đức đã qua một đời vợ. Thế nhưng, Đức đã át đi tất cả các đối tượng khác bằng tiềm lực kinh tế hùng hậu.

Đức không chỉ mua quà cho Mai, lúc nào đến nhà chơi Đức cũng quà cáp đủ đầy cho cả bố mẹ lẫn em trai Mai. Thậm chí, Đức còn tung chiêu khiến bố mẹ Mai "đổ gục" đó là nhận em trai Mai làm em nuôi, tài trợ toàn bộ việc đi học đại học của em Mai.

Sự đầu tư của Đức cuối cùng cũng thu phục được Mai. Một đám cưới linh đình diễn ra sau hơn nửa năm quen biết, ngay cả đám cưới Đức cũng vung tiền chi hết cho cả hai bên nội ngoại cùng với một món quà cưới khủng khiến bố mẹ Mai nở mày nở mặt với hàng xóm, nghĩ con mình cũng không bị thua thiệt.

Nhưng cơn ác mộng bắt đầu với Mai từ đêm tân hôn. Cái đêm đầu tiên của Mai, thay vì ân cần vuốt ve, Đức vồn vã dày vò, liên tiếp đòi chiều chuộng sau chuỗi ngày thiếu thốn, thèm khát sau khi li dị vợ.

Cô đau đớn khóc, anh ta càng làm mạnh với cô hơn và bắt chiều đủ kiểu như trong các bộ phim nóng, thậm chí đánh lên lưng, lên mông Mai để tìm hứng thú mặc cho Mai cầu xin anh ta dừng lại vì quá đau đớn. Lúc đó, Mai cảm thấy chồng mình rất đáng sợ giống như một con mãnh thú "khát máu". Quá sợ hãi và đau đớn, Mai đã ngất lịm đi lúc nào không hay.

Ấy vậy mà đến đêm tỉnh lại, Mai thấy chồng ôm mình trong vòng tay ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm đầu tiên ấy, Đức vẫn tiếp tục quan hệ với Mai theo kiểu “tra tấn” như vậy. Mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, Mai lại run sợ vì sở thích “làm tình” man rợ của chồng.

 

Không chỉ có thú vui quan hệ theo kiểu tra tấn, Đức còn có ham muốn tình dục rất cao. Nhiều đêm, Mai đã mệt lử vì “phục vụ” Đức rồi mà đến gần sáng, Đức vẫn lay cô dậy để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình.

Những vết bầm trên cơ thể, Mai thường xuyên phải mặc áo dài tay để che đi. Làm vợ đau đớn, tủi nhục như vậy nhưng Mai cắn răng chịu đựng không dám thổ lộ với ai. Ở quê, người ta ít khi nói và còn định kiến với “chuyện ấy” của các cặp vợ chồng. Cô cũng không dám kêu than với bố mẹ vì sợ sẽ lại làm họ buồn.

Lấy chồng già tưởng được làm 'tiên', ai ngờ hàng đêm tôi đều bị hành cho rệu rã trên giường, sức cùng lực kiệt nhưng chẳng biết nói với ai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mới làm vợ Đức nửa năm mà Mai đã già đi trông thấy. Nhiều đêm đau đớn, mất ngủ khiến Mai gầy xọm đi. Sau bao ngày câm lặng chịu đựng trong uất ức, trong một lần Đức đi uống rượu về say đòi hỏi Mai, cơn nóng giận bốc lên, Mai cầm đôi dép đang đi đánh lại chồng. Hơi men không kiểm soát được, Đức đã lao tới đánh tới tấp vào đầu, mặt Mai. Khi thấy cô ngất lịm hắn ta mới dừng tay vội vã bế Mai chạy đi cấp cứu.

Từ sau vụ đó, Mai kiên quyết li dị Đức. Cô sẵn sàng phơi bày tất cả cuộc sống của mình cho mọi người biết. Hóa ra, vợ trước của Đức cũng không thể chịu nổi kiểu tình dục bệnh hoạn của anh ta nên mới ly hôn. Bố mẹ Mai đến giờ mới ngỡ ngàng với bộ mặt thật của con rể liền cảm thấy may mắn khi con mình thoát khỏi tay người chồng man rợ.

Nửa đêm cô hàng xóm ăn mặc xộc xệch sang nhà tôi nhờ 'sửa đèn' hộ, vừa bước sang nhà, cô đã ôm chặt tôi rồi thỉnh cầu một điều tội lỗi

Nửa đêm cô hàng xóm ăn mặc xộc xệch sang nhà tôi nhờ 'sửa đèn' hộ, vừa bước sang nhà, cô đã ôm chặt tôi rồi thỉnh cầu một điều tội lỗi

Trong thời gian vợ tôi đi công tác, cô hàng xóm đã ghé sang và nhờ tôi sửa giúp bóng đèn vào lúc nửa đêm. Tôi không nghi ngờ gì mà còn hồ hởi ghé qua, tự đưa bản thân vào cái bẫy lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt