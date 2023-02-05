Đêm ấy tôi đang thiu thiu ngủ thì chuông cửa bỗng réo vang. Mắt nhắm mắt mở dậy mở cửa, tôi ngạc nhiên thấy đứng ngoài cửa là cô hàng xóm quyến rũ. Sang nhà đàn ông xa vợ nhưng cô ta lại mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, đến tôi là đàn ông còn thấy xấu hổ không dám nhìn thẳng.

Chuyện kinh khủng ấy xảy ra cách đây 1 tuần. Hôm đó vợ tôi đi công tác không có nhà. Cạnh nhà tôi là một cô nàng trẻ trung và rất xinh đẹp. Tôi nhận xét khách quan vậy thôi chứ trong lòng tôi không hề có ý nghĩ nào khác với cô ta cả.

Lúc ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, nhanh chóng theo sang nhà cô ta. Cô nàng dẫn tôi vào phòng ngủ, tôi phát hiện đèn ngủ vẫn hoạt động ngon lành, chẳng có dấu hiệu hỏng hóc. Tôi thắc mắc nhìn cô ta thì cô ta bỗng ôm chầm lấy tôi rồi hôn ngấu nghiến.

Cô ta thỏ thẻ nói rằng không hiểu sao chiếc bóng đèn trong phòng ngủ của cô ta đột nhiên bị hỏng. Mà nếu không có chút ánh điện thì cô ta không ngủ được, muốn nhờ tôi sang kiểm tra giúp.

Mùi hương của một người phụ nữ xa lạ ập vào mũi khiến tôi đơ người trong mấy phút. Nói tôi không bị xao động là nói dối vì tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường khỏe mạnh. Còn cô ta thì lại rất hấp dẫn, ăn mặc gợi cảm, cử chỉ nồng nhiệt.

Tôi biết cô ta muốn gạ gẫm mình tình một đêm. Nhưng may mắn lúc ấy hình bóng vợ bỗng lướt qua tâm trí , tôi huy động hết lý trí đẩy cô ta ra rồi lao nhanh về nhà mình.

Về nhà mãi tôi mới bình tĩnh lại được. Quả thật đứng trước cám dỗ thật khó để nói mạnh miệng. Chỉ ai thực sự rơi vào hoàn cảnh ấy mới biết để vượt qua cám dỗ, giữ được sự chung thủy với vợ thì cần bản lĩnh lớn thế nào.

Tôi cứ nghĩ chuyện thế là xong. Chỉ cần từ lần sau cô ta mon men lại gần, tôi lập tức tránh xa là được. Thật sự đêm nay tôi cũng quá mất cảnh giác. Đáng lẽ tôi phải thừa hiểu một người phụ nữ độc thân nửa đêm chủ động mời đàn ông vào nhà mình là hạng người thế nào và có mục đích gì chứ!

Tôi về nhà được khoảng một tiếng thì chuông cửa lại tiếp tục kêu lên. Tôi bực bội vô cùng khi thấy đứng trước cửa nhà vẫn là cô hàng xóm nóng bỏng. Tôi định sập cửa lại ngay nhưng thứ cô ta chìa ra khiến tôi không thể bình tĩnh nổi.

Hóa ra cô ta đã đặt máy quay, quay lại toàn bộ cảnh tượng lúc nãy tôi vào phòng ngủ, cả cảnh chúng tôi hôn nhau nữa. Dù chỉ có thế nhưng cũng đủ cho người khác tưởng tượng miên man. Vợ tôi lại là một người cực kỳ coi trọng sự chung thủy. Nếu xem được những hình ảnh đó, chắc chắn cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi. Mà tôi thì rất yêu vợ, càng chẳng muốn mất đi gia đình.

Lúc này cô hàng xóm đưa cho tôi hai lựa chọn. Một là làm tình nhân của cô ta, chơi đùa với cô ta một khoảng thời gian. Khi nào chán nhau, cô ta chắc chắn sẽ không làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Hai là tôi phải đưa cho cô ta một khoản tiền, coi như là phí bịt miệng.

Tôi không suy nghĩ lập tức chọn phương án 2. Kể cả tôi có cặp kè với cô ta trong kín đáo, không cho vợ biết thì trong lòng tôi cũng không được thanh thản khi đối mặt với ánh mắt vợ. Chi bằng bỏ tiền để mua lại sự bình yên, coi đó như bài học cho mình vậy. Vì thế tôi đã bắn cho cô ta 20 triệu, còn cô ta xóa những hình ảnh kia trong điện thoại.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ ngỡ thế là thoát nợ, ai ngờ 2 hôm sau cô ta lại tiếp tục gọi điện cho tôi, đòi thêm 50 triệu vì kêu đang cần tiền. Tôi tức điên từ chối thì cô ta tiếp tục gửi cho tôi những hình ảnh đấy. Hóa ra cô ta đã kịp copy ra chỗ khác. Vì sợ cô ta gửi những bằng chứng cho vợ nên tôi lại cắn răng vét sạch tài khoản chuyển tiền cho cô ta.

Dường như cô ta cảm thấy thấy tôi quá dễ tống tiền, hai hôm sau nữa cô ta tiếp tục đòi tôi 50 triệu. Tôi đâu còn cách nào là chuyển tiền, mất đứt 120 triệu cho cô ta. Tôi kiệt quệ tiền nong vì chiêu trò quái gở của ả hàng xóm.

Hiện tại cô ta khẳng định đã xóa sạch mọi thứ nhưng tôi vẫn không yên tâm. Nếu cô ta tiếp tục đòi tiền một lần nữa thì tôi phải làm thế nào đây?