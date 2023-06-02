Lấy chồng đại gia, ngày cưới, cô dâu vàng đeo ngập cổ, tối về thì sửng sốt khi chứng kiến chú rể vội tông cửa bỏ chạy

Tâm sự 02/06/2023 23:03

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa chạy thẳng khi nhìn thấy chú rể

Thục có ngoại hình ưa nhìn, lại tốt nghiệp đại học nên đặt mục tiêu phải lấy chồng đại gia, hoặc ít nhất là lấy đàn ông tài giỏi thành đạt. Quyết tâm theo đuổi mục tiêu này nên đến năm 27 tuổi, Thục vẫn độc thân. Bạn bè xung quanh Thục đã có chồng con, họ khuyên cô đừng cầu toàn đòi hỏi, phụ nữ đẹp mấy cũng có thời. Nhưng Thục mặc kệ, cô không tin người ưu tú như mình lại không lấy chồng giàu có được.

 

Sau đó có người quen mai mối cho Thục lấy chồng Việt kiều. Họ nói người này tuy từng ly hôn nhưng rất giàu có, lại thành đạt với 2 công ty lớn. Nghe thế, Thục liền nuôi hy vọng. Cô nhắn tin, trò chuyện với vị đại gia này, khi nhìn thấy anh đẹp trai phong độ qua màn hình điện thoại gọi điện thì cô càng vừa ý.

Lấy chồng đại gia, ngày cưới, cô dâu vàng đeo ngập cổ, tối về thì sửng sốt khi chứng kiến chú rể vội tông cửa bỏ chạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian yêu đương qua mạng thì vị đại gia kia cầu hôn, Thục vui mừng đồng ý. Cô đồng ý để anh lo hết thủ tục kết hôn rồi rước cô sang nước ngoài. Dù vậy, anh ấy nói chưa thể về nước để làm đám cưới cùng cô. Thục tỏ ra hiểu chuyện thông cảm cho chồng tương lai, một mình chuẩn bị tổ chức đám cưới. Mọi chi tiêu, sắm sửa cho lễ cưới đều được vị đại gia kia trả không tiếc tiền. Tài khoản của Thục tăng vèo lên con số khiến cô há hốc kinh ngạc. Thục hài lòng nghĩ, phải lấy chồng giàu thế này thì cả đời cô mới ấm êm được.

Lấy chồng đại gia, ngày cưới, cô dâu vàng đeo ngập cổ, tối về thì sửng sốt khi chứng kiến chú rể vội tông cửa bỏ chạy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ, đến ngày cưới, vị đại gia của Thục vẫn chưa xuất hiện. Anh ấy nói vì công việc nên trễ chuyến bay. Thục dù tủi thân khi đám cưới không có chú rể nhưng vẫn thấy tự hào khi đeo vàng đầy cổ khiến ai cũng xuýt xoa lấy chồng đại gia thật sướng.

Sau khi đám cưới kết thúc, Thục được tài xế đưa về biệt thự sang trọng. Đêm tân hôn, Thục ngồi đợi chú rể về. Đến đêm khuya, có người mở cửa, Thục hồi nộp đợi khoảnh khắc vợ chồng gặp nhau. Nhưng khi đèn được bật lên thì Thục hoảng hồn tái mặt.

Người đàn ông đang đứng giữa phòng không phải là người phong độ, đẹp trai mà cô thường xuyên nói chuyện cùng. Chồng cô bây giờ là một lão già U60, mặt mày nhăn nhúm, đọc tóc bạc trắng. Thấy Thục hoảng hốt định la lên thất thanh thì ông ta vội nói:

“Anh là chồng em đây. Vì sợ em chê anh già nên anh phải mướn người để gọi video call với em. Nhưng anh mới là người nhắn tin với em mỗi ngày. Giờ mình là vợ chồng rồi, em phải chấp nhận anh”.

 

Thục kinh sợ tột cùng, cô tông cửa lao thẳng ra khỏi phòng tân hôn. Với Thục, đó là đêm tân hôn kinh hoàng nhất cô từng trải qua. Dù sau này cô đã đơn phương ly hôn chồng nhưng cô vẫn còn thấy sợ hãi, vì mê giàu sang mà cô bị lừa đau đớn, nhém chút nữa là cả đời phải hối hận.

 

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