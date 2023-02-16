Lần đầu tiên được mẹ chồng pha cho cốc cà phê, uống cạn đáy ly tôi điếng người tức tốc vội bay vào tìm chồng

Bà bảo tôi ngồi xuống uống một tách cà phê. Bốn năm làm dâu chưa lần nào bà pha cà phê cho con dâu dù biết tôi thích uống. Bởi thế tôi rất ngạc nhiên và hơn cả là vui mừng trước sự quan tâm, chăm sóc nho nhỏ của mẹ chồng.

Cách đây 1 tuần chồng tôi báo đi công tác 5 ngày. Anh đi vào thứ sáu, sáng thứ bảy tôi dậy nấu ăn sáng cho mẹ chồng. Lúc rửa dọn xong ra ngoài phòng khách thì mẹ chồng đang pha cà phê.

- Bốn năm qua con làm dâu nhà này, mẹ đã bao giờ đối xử quá đáng, khiến con phải buồn hay chưa?

Tôi ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ của mẹ chồng rồi lắc đầu nói chưa. Sống chung một nhà không thể tránh được xích mích va chạm nhưng quả thật mẹ chồng là người hiểu biết, luôn tôn trọng sự riêng tư của các con. Tôi cảm thấy may mắn khi có một người mẹ chồng như bà.

Tôi và mẹ chồng vừa uống cà phê vừa trò chuyện, ôn lại những kỉ niệm từ ngày tôi và chồng yêu nhau, từ khi tôi mới bước chân về làm vợ, làm dâu. Bố chồng mất rồi chỉ còn mình mẹ chồng, thường ngày chúng tôi đi làm nhờ có bà cơm nước, chăm sóc nhà cửa mà hai đứa yên tâm và đỡ mệt hơn rất nhiều.

- Con không trách mẹ là mẹ mừng rồi. Mẹ cũng luôn tự nhủ với bản thân đối đãi với người bên cạnh hết lòng để nếu có vì lý do gì đó mà chia xa thì không bị oán trách. Mẹ đã làm tốt phải không?

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Tôi không hiểu tại sao mẹ chồng lại nói như vậy nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Câu chuyện tới đó cũng là lúc tách cà phê của tôi cạn đến đáy. Tôi hóa đá nhìn thấy một vật nhỏ bên dưới đáy cốc. Đó chính là chiếc nhẫn cưới của vợ chồng tôi. Một chiếc tôi đang đeo trên tay, vậy chiếc này là của chồng nhưng tại sao lại như vậy?

Tôi hoang mang nhìn mẹ chồng vì chính bà là người pha cho tôi ly cà phê ấy. Bà nhìn tôi thẳng thắn nói:

- Bốn năm qua con chưa sinh cháu cho nhà này nhưng mẹ và Hưng đều hết lòng động viên, chạy chữa cùng con, không quản ngại thời gian, tiền bạc. Chính con cũng thừa nhận là gia đình này không hề cư xử tệ với mình. Giờ là lúc con nghĩ cho chúng ta. Mẹ đã già rồi lại chỉ có thằng Hưng thôi, con hiểu đúng không?

Lúc ấy tôi mới biết chồng và mẹ chồng đã lập kế hoạch từ trước, lần này là anh chuyển hẳn việc vào Sài Gòn chứ không phải đi công tác. Chiếc nhẫn anh để lại cho tôi coi như lời chia tay, nhờ mẹ chồng nhắn gửi hộ. Tôi đau đớn nhớ ra người yêu cũ của chồng đang sống, làm việc trong ấy và vẫn độc thân.

Vợ chồng cưới nhau 4 năm chưa có con, nguyên nhân là do tôi. Niêm mạc tử cung của tôi mỏng quá, đã từng thụ tinh ống nghiệm IVF nhưng không thành công. Nói một cách khách quan thì đúng là chồng và mẹ chồng đã đồng hành cùng tôi chạy chữa hết lòng. Nhưng tôi vẫn còn yêu chồng rất nhiều, anh đột ngột bỏ đi thế này khiến tim tôi đau đến không thở nổi.

Ngay hôm sau tôi đã bay vào tìm gặp chồng. Tôi sụp xuống xin anh cho tôi thêm cơ hội, cho tôi 1 năm nữa thôi. Thương vợ nên cuối cùng anh đã đồng ý. Tôi nghỉ việc ngay lập tức, sống trong Sài Gòn cùng anh. Giờ tôi phải làm sao để nhanh có thai hả mọi người?

Niêm mạc tử cung mỏng cần điều trị thế nào để tăng khả năng thụ thai?

Niêm mạc tử cung còn được gọi là nội mạc tử cung, đây là lớp mô bao phủ toàn bộ bề mặt bên trong tử cung. Đối với sức khỏe sinh sản của nữ giới, độ dày lớp niêm mạc tử cung đóng một vai trò rất quan trọng. Vì khi độ dày niêm mạc ở tình trạng bình thường thì phôi thai mới có thể làm tổ và phát triển được.

Nếu lớp niêm mạc tử cung có độ dày dưới 7 - 8 mm sẽ được xem là niêm mạc mỏng và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Trong hầu hết trường hợp thì phụ nữ có niêm mạc tử cung mỏng thường khó thụ thai hoặc khó giữ thai. Những nguyên nhân gây ra tình trạng niêm mạc mỏng bao gồm nồng độ estrogen thấp, thiếu máu, mắc bệnh phụ khoa, do nạo phá thai hoặc do lạm dụng thuốc tránh thai…

Niêm mạc tử cung mỏng là vấn đề phổ biến và là một trong những nguyên gây hiếm muộn, vô sinh ở nữ giới. Việc điều trị niêm mạc tử cung mỏng có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng khả năng thụ thai tự nhiên lẫn thụ thai nhân tạo. Sau đây là một số phương pháp thường được áp dụng để giúp lớp niêm mạc tử cung trở lại độ dày bình thường:

1. Liệu pháp estrogen

Cơ thể có nồng độ estrogen thấp là nguyên nhân cơ bản khiến niêm mạc tử cung trở nên mỏng hơn. Do đó, bạn nên bổ sung estrogen bằng đường uống hoặc dưới dạng gel. Liệu pháp này sẽ kích thích sự phân chia tế bào trong lớp nội mạc tử cung và tăng độ dày để giúp quá trình thụ thai diễn ra dễ dàng.

2. Dùng yếu tố kích thích thuộc dòng tế bào hạt (G-CSF)

Vì niêm mạc tử cung có một số tế bào giống với tế bào gốc trung mô (một loại tế bào có vai trò xây dựng và phát triển lớp nội mạc tử cung). Do đó, người ta bắt đầu nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật bơm G-CSF (Granulocyte colony – stimulating factor) vào buồng tử cung để tăng sản xuất các tế bào gốc trung mô và tế bào gốc tạo máu ở tủy xương để có thể kích thích lớp nội mạc tử cung phát triển.

3. Nội soi tử cung

Tình trạng dính buồng tử cung là nguyên nhân ngăn chặn sự tái tạo bình thường của lớp niêm mạc tử cung. Phương pháp điều trị cần thiết trong trường hợp này là phẫu thuật nội soi tử cung để gỡ dính. Qua đó tạo điều kiện cho nội mạc tử cung phát triển trở lại.

4. Điều trị theo phương pháp tự nhiên

Ngoài việc điều trị theo một trong các phương pháp y khoa kể trên, bạn có thể áp dụng thêm các biện pháp như tập thể dục, bổ sung vitamin E, uống sữa đậu nành… để cải thiện lưu lượng máu đến tử cung và tăng độ dày cho lớp niêm mạc.