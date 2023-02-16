Khách quan mà nói em chồng có nhan sắc ưa nhìn, lại biết làm đẹp , chăm chút ngoại hình nên trông càng nổi bật. Nhưng tôi nghĩ mình chẳng làm gì sai trái nên cũng không bận tâm lắm. Song em chồng lại rất để ý đến ngoại hình của tôi, ngay từ những ngày đầu đã chê tôi không biết ăn mặc, làm tóc, trang điểm cho hợp thời.

Tính tôi giản dị, không thích chưng diện quá mức, chỉ cần sạch sẽ, gọn gàng là đủ. Ngược lại mẹ chồng và em chồng lại rất để ý đến khoản ăn mặc, có mẫu đồ mới nào họ đều cập nhật rất nhanh.

Hiện tại vợ chồng tôi đã lấy nhau được 2 năm, dự định sắp tới sẽ sinh con để gia đình thêm thành viên. Thế nhưng dạo gần đây tôi phát hiện chồng có vài dấu hiệu lạ. Anh đi sớm về khuya, chuyện chăn gối lạnh nhạt với lý do mệt mỏi, căng thẳng công việc. Chưa nói chồng tôi còn có những cuộc gọi, tin nhắn khá mờ ám, không muốn cho vợ biết.

Sau này em ấy còn thẳng thừng nói tôi xấu. Em chồng bảo nhà có 3 người phụ nữ thì tôi xấu nhất, “lạc loài” không hợp làm dâu nhà em ấy. Sau đó cứ hễ nói tới chuyện ăn mặc, ngoại hình xấu - đẹp là kiểu gì em chồng cũng lôi tôi vào, bóng gió, mỉa mai chế giễu. Tôi đều phải nhịn cho qua.

Ngay khi phát hiện dấu hiệu lạ, tôi đã lén cài định vị vào máy anh. Tôi phát hiện chồng đi uống cà phê và đi ăn khá dày đặc, đó là một hiện tượng bất thường, chứng tỏ anh đang có mối quan hệ nào bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Cho đến 10h sáng ngày hôm qua, tôi đứng hình khi thấy định vị báo chồng mình đang ở một khách sạn hạng sang trong thành phố. Lúc ấy không kiềm chế được, tôi đã khóc lên ngay lập tức trước mặt mẹ chồng và em chồng đang ở ngoại chơi. Biết chuyện mẹ chồng im lặng còn em chồng thì bĩu môi nói thầm nhưng tôi vẫn nghe được: “Chị xấu nên chồng mới chán mà ngoại tình đấy”.

Tôi lặng người mà lúc đó cũng chẳng còn tâm trạng để ý. Tôi quyết định lao ngay đến bắt gian chồng rồi dứt khoát làm đơn ly hôn. Mẹ chồng và em chồng cũng đi cùng, không rõ họ đứng về phía tôi hay đến hóng chuyện. Song tới khi cửa phòng được người bên trong miễn cưỡng mở ra thì tất cả chúng tôi đều phải hóa đá. Người bên trong không phải chồng tôi mà là em rể!

Em chồng kết hôn sau chúng tôi 1 năm, hiện tại sống riêng bên ngoài không ở chung với nhà chồng. Họ mới kỷ niệm 1 năm ngày cưới đầy hạnh phúc cách đây không lâu, chẳng ngờ em rể lại ngang nhiên phản bội vợ. Em chồng lao vào, thấy một cô ả trong phòng thì gào khóc đến lạc cả giọng. Tôi vội gọi cho chồng thì mới biết mọi chuyện. Hóa ra sáng hôm đó chồng tôi và em rể có hẹn gặp nhau. Anh kể chuyện đang muốn thay điện thoại mới để phục vụ công việc được tốt hơn, thế là em rể xin luôn chiếc điện thoại cũ.

Em rể không nghèo nhưng muốn dùng riêng chiếc điện thoại cũ ấy liên lạc với người tình, không cho vợ biết. Hai người đi mua máy mới cho chồng tôi, em rể cầm luôn chiếc điện thoại cũ ấy vào khách sạn với người tình. Rồi sau đó xảy ra chuyện bắt gian kia.

Hóa ra chồng tôi đang có dự án bên ngoài nhưng chưa thành công nên không muốn báo cho vợ biết. Anh dự định đợi mọi thứ xong xuôi mới thông báo để tôi được bất ngờ. Thời gian qua anh thường xuyên gặp bàn việc với đối tác nên vậy.

Giờ em chồng đang ở nhà ngoại và khóc suốt. Tôi có kể cho chồng nghe cách em ấy đối xử với mình nhưng chồng nói tôi không nên để bụng, thời gian này cố gắng quan tâm, an ủi em ấy. Tôi phải làm sao?