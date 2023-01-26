Kiên quyết làm mẹ đơn thân dù bạn trai quỳ gối cầu hôn bằng căn nhà 3 tỷ, nghe câu trả lời của cô mà anh ta gục ngã vì sự thật đau lòng

Những mối tình lâu năm thường rơi vào hai kết cục, một là tình nghĩa ngày càng bền chặt, mối quan hệ ngày càng khăng khít, không thể sống thiếu được nhau. Hai là tình cảm nhạt nhẽo dần, người trong cuộc ở bên nhau vì thói quen và vì hai chữ “không nỡ”.

Thắng cứ nghĩ Trang sẽ vui mừng lắm, bởi sau gần một thập kỷ yêu nhau thì cuối cùng cô cũng được khoác lên người chiếc váy cô dâu. Thế nhưng phản ứng của Trang lại ngoài sức tưởng tượng của Thắng.

“Tôi và Thắng yêu nhau khi đều là sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường. Suốt những năm tháng chạy đôn chạy đáo tìm việc và vất vả gây dựng sự nghiệp ấy, chúng tôi luôn có nhau…”, Trang nói.

Trang (30 tuổi, Hà Nội) từng có một mối tình dài 9 năm nhưng cuối cùng kết thúc lại là đường ai nấy đi và cô trở thành một người mẹ đơn thân.

Vào ngày kỷ niệm 9 năm yêu nhau, khi Trang vừa biết mình mang thai trước đó không lâu, Thắng đã cầu hôn cô bằng một chiếc nhẫn kim cương xinh xắn và căn hộ 3 tỷ làm tổ ấm sau đám cưới. Thắng cứ nghĩ Trang sẽ vui mừng lắm, bởi sau gần một thập kỷ yêu nhau thì cuối cùng cô cũng được khoác lên người chiếc váy cô dâu. Thế nhưng phản ứng của Trang lại ngoài sức tưởng tượng của Thắng.

Ảnh minh họa: Internet

Trang không nhận chiếc nhẫn cầu hôn Thắng tặng. Cô nhẹ nhàng mà rành rọt thốt ra 3 chữ: “Tôi từ chối”. Khỏi phải nói nguyên sốc thế nào, đồng thời anh cũng vô cùng tức giận và phẫn nộ. Anh cho rằng Trang đang làm mình làm mẩy, giận hờn anh chuyện gì đó.

Trang mỉm cười nhìn Thắng: “Cuộc nói chuyện hôm trước của anh và Kiên tôi đã nghe được toàn bộ rồi. Anh có biết không, một người phụ nữ độc lập và có lòng tự trọng như tôi sẽ không bao giờ bước chân vào cuộc hôn nhân không còn tình yêu đâu”.

Thắng tái mặt sau câu trả lời của Trang. Thời điểm biết Trang mang thai, một đám cưới buộc phải diễn ra thì Thắng đã trải lòng với người bạn thân nhất của mình. Anh than thở rằng tình cảm trong anh từ lâu đã cạn kiệt. Không phải Trang làm gì sai hay do cô chưa đủ tốt, bởi đã trở nên quá quen thuộc nên Thắng không còn hứng thú và khao khát với Trang nữa. Trong khi xung quanh anh hiện tại có quá nhiều những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng, thông minh và cá tính khiến anh tràn ngập hứng thú chinh phục.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên Thắng cũng không nói được ra lời chia tay với Trang. Anh vẫn còn lương tâm khi ý thức được Trang đã dành trọn thanh xuân và một trái tim đầy chân thành cho anh ngần ấy năm. Nếu Thắng bỏ rơi Trang lúc này, không chỉ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp lên án chỉ trích anh mà chính lương tâm anh cũng cảm thấy day dứt.

“Khoảng một năm trở lại đây, Thắng thường xuyên viện cớ bận rộn công việc để ít gặp gỡ tôi. Về chuyện đám cưới, thời điểm mới yêu ngược lại Thắng thường xuyên nhắc đến nhưng vài năm trở lại đây Thắng không một lần đả động đến tương lai mối quan hệ của chúng tôi. Riêng tôi, phần vì tin tưởng Thắng, phần vì cũng không sốt sắng chuyện kết hôn cho lắm…”, Trang chia sẻ.

Những năm qua Trang không hề thua kém Thắng khi bản thân cô cũng tự xây dựng cho mình một sự nghiệp đủ khiến những người phụ nữ khác phải nể phục. Về chuyện dành cả thanh xuân cho Thắng, Trang chưa bao giờ nghĩ như vậy. Cô không dành thanh xuân của mình cho ai mà cô tận hưởng tuổi trẻ hết mình, làm việc và sống theo cách mình muốn. Thắng và tình yêu của anh cũng chỉ là một phần trong quãng thời gian tuổi trẻ của cô mà thôi. Cô luôn làm chủ cuộc đời mình, kể cả lường trước được việc Thắng sẽ rời xa.

Có điều kiện kinh tế vững chắc, trở thành một người mẹ đơn thân không quá khó khăn đối với Trang. Nhưng nếu cô bước sinh vào cuộc hôn nhân mang tính thương hại và ép buộc kia, đợi chờ cô rồi cũng sẽ chỉ là khổ đau mà thôi. Chưa cưới Thắng đã thấy chán ngán cô, kết hôn rồi Thắng mặc sức thả mình theo những cuộc vui bất tận bên ngoài. Cuộc hôn nhân như vậy thà ngay từ đầu đừng bước chân vào.

Nghe Trang nói rõ suy nghĩ và quan điểm của mình, Thắng đờ đẫn không thốt được lời nào. Trong lòng anh đủ loại tư vị, giật mình thảng thốt, tiếc nuối, hối hận và cả khâm phục, nể trọng Trang. Khách quan mà nói Trang là một người phụ nữ ưu tú. Nhưng Thắng lại quá đề cao sự mới mẻ mà quên mất rằng mới rồi cũng sẽ đến lúc phải cũ, chỉ có tình nghĩa đậm sâu là không bao giờ phai mờ hay thay thế được.

Trang chia sẻ hiện tại Thắng vẫn thường xuyên lạc, bày tỏ sự xin lỗi nhưng cô vẫn để ngỏ câu trả lời. Thực sự một mối quan hệ có “tuổi đời” lâu năm sẽ rất khó tránh được những khoảng lặng hoặc những khi người trong cuộc thấy nhạt nhẽo, thậm chí là chán nhau. Đó là điều rất bình thường, chỉ là bạn có nhận thức được bản chất của vấn đề để vượt qua thời điểm khó khăn ấy, tránh các cám dỗ bên ngoài và tích cực vun đắp cho mối quan hệ của mình hay không mà thôi.