Ăn mặc lộng lẫy cùng bạn trai đến tòa trong ngày ly hôn, tôi sững sờ vì chồng kéo thẳng vào xe rồi chèo kéo xin bỏ nhân tình để quay về với tôi

Mỗi lần mua quần áo cho chồng con tôi không thấy tiếc tiền, thế mà cứ nghĩ đến chuyện mua đồ cho bản thân thì tôi lại đắn đo suy nghĩ nhiều ngày vì sợ tốn tiền của chồng.

Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã được 5 năm, chúng tôi có hai con, gia đình yên ấm hạnh phúc. Trước khi lấy chồng, tôi cũng là một cô gái xinh đẹp nhưng rồi vì ở nhà chăm sóc các con không đi làm nên tôi chẳng để ý nhiều đến bản thân.

Anh đưa cho tôi xem tấm hình tình nhân và luôn miệng khen ngợi cô ta xinh đẹp hiền thục đúng là một nửa còn thiếu của chồng cần tìm.

Rồi một ngày chồng trở về nhà với lá đơn ly hôn trên tay khiến tôi hoảng hốt sợ hãi với những câu hỏi dồn dập. Đáp lại một loạt câu hỏi của vợ, chồng nói vẻn vẹn một câu: ” Chồng không chê vợ ở đ.iểm gì nhưng bây giờ trái tim anh đã dành cho người con gái khác rồi “.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không đồng ý chia tay nên đã không ký, suốt một tháng tìm mọi cách níu kéo chồng, tôi đã tìm đến kẻ thứ ba để khuyên bảo cô ta nhưng bị sỉ nhục tả tơi. Nhờ bố mẹ anh em bên chồng giúp đỡ hàn gắn thế nhưng kết quả lại càng đẩy vợ chồng ra xa nhau hơn. Đến khi không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân nữa tôi đành ký đơn để giải phóng cho nhau, vì tình đã hết có níu kéo cũng chỉ làm khổ nhau hơn.

Trước khi ra tòa tôi đã đi chỉnh sửa đầu tóc, mặt mũi son phấn, quần áo thật đẹp để xem mình có thua kém nhân tình của chồng không. Sau đó tôi thuê một cậu thanh niên trẻ đẹp đi cùng đến tòa án để xem phản ứng của chồng thế nào.

Đến tòa thì đã thấy chồng nắm tay nhân tình đứng trước cổng trò chuyện vui vẻ. Khi nhìn thấy người bạn trai với tôi thân mật, chồng rất tức giận buông tay bạn gái ra và chạy thẳng đến cầm tay vợ kéo đi. Khi vào trong xe rồi thì tôi yêu cầu chồng ra ngoài để giải quyết thủ tục nhanh, chia tay sớm vì đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân bế tắc này rồi.

Chồng hỏi tôi rất nhiều về người đàn ông đi cùng và tôi nói là bạn trai mới quen được tháng nay, tương lai sẽ là chồng. Tôi bảo là đời sống được là bao, việc gì mất thời gian đau khổ vì kẻ phản bội.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tức giận nói là sẽ không có chuyện ly hôn gì hết và anh ấy bảo sẽ chia tay nhân tình để về với vợ con. Chồng còn khen tôi đẹp hơn nhân tình của anh rất nhiều, thế mà bấy lâu nay chồng có mắt mà như mù.

Suốt một tháng tôi tìm mọi cách để giành giật lại chồng nhưng trong vô vọng, thế mà chỉ với một chút động não tôi lại dễ dàng kéo anh ấy về với gia đình. Đúng là hiểu chồng thì mọi việc sẽ suôn sẻ hơn.