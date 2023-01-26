Chồng thường xuyên say xỉn rồi hành hạ vợ ‘ra oai’, một lần dễ tính bỏ mặc anh ta chuếnh choáng vật vã trong đêm, thêm câu nói của anh hàng xóm, anh ta khiếp vía, bỏ luôn rượu bia

Tâm sự 26/01/2023 08:00

Phụ nữ cam chịu vì chồng như thế chỉ 'lỗ' chị em ạ, cách hành động như người vợ sau đây sẽ tốt hơn rất nhiều.

Một tuần thì phải đến 3-4 ngày Hoàng về nhà trong tình trạng say xỉn, toàn thân anh toát lên mùi bia rượu nồng nặc khiến Hương rất khó chịu. Cô quyết định tung chiêu trị lão chồng ma men này.

Hoàng có ngoại hình khá, công việc ổn định với mức lương cao. Anh hiền lành, cũng biết quan tâm vợ nên Hương hầu như không chê trách anh điều gì. Chỉ duy nhất 1 điều khiến vợ chồng cô hay căng thẳng, Hương nhiều lần bực bội, ôm gối khóc nhiều đêm đó là Hoàng thường xuyên đi nhậu nhẹt rồi say xỉn.

Đồng ý rằng công việc của Hoàng cần các mối quan hệ, nhiều khi mọi thứ thuận buồm xuôi gió là từ trên bàn nhậu chứ không phải bàn giấy. Nhưng vấn đề chính là Hoàng cũng ham chơi nữa đi.

Một tuần anh phải có đến 4-5 bữa nhậu, phần lớn là với bạn bè. Và người khổ nhất sau mỗi bữa nhậu của Hoàng là Hương.

Hoàng thường 1-2 giờ đêm mới về nhà. Người anh toát ra mùi rượu nồng nặc, đi đứng liêu xiêu. Có hôm anh còn nôn mửa ra nhà.

Hương đang mang bầu gần đến ngày sinh nhưng chồng thường xuyên không ở nhà khiến cô không vui rồi. Đằng này cô còn thường xuyên phải dọn “bãi chiến trường” của chồng đến 2-3 giờ đêm mới được ngủ. Nhiều khi bực quá Hương cằn nhằn thì anh lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với cô.

Chồng thường xuyên say xỉn rồi hành hạ vợ ‘ra oai’, một lần dễ tính bỏ mặc anh ta chuếnh choáng vật vã trong đêm, thêm câu nói của anh hàng xóm, anh ta khiếp vía, bỏ luôn rượu bia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau tỉnh rượu anh lại cuống quýt xin lỗi vợ hứa không tái phạm nhưng rồi lại đâu vào đấy. Hương khuyên bảo không được, dùng nặng lời cũng không xong. Cuối cùng cô nghĩ ra 1 cách.

Hôm đó Hoàng nhắn tin báo về muộn như mọi lần, Hương vui vẻ đồng ý luôn. Đến đêm Hoàng về trong tình trạng say khướt, người chuếnh choáng.

Anh gọi mãi chẳng thấy Hương đâu, thì ra cô đã đi ngủ từ bao giờ, mặc kệ tình trạng của anh. Cả đêm đó Hoàng vật lộn vì say. Anh tìm thuốc giải rượu nhưng chẳng biết ở đâu, mở tủ lạnh lấy nước thì cũng hết. Hoàng muốn uống 1 cốc nước chanh giã rượu thì cũng không tìm thấy 1 quả chanh nào.

Hôm đó Hoàng cũng uống nhiều hơn mọi lần nên cả người anh vô cùng khó chịu. Hoàng đau đầu, nôn mửa ra hết chiếc áo sơ mi anh mặc. Không thể lết vào phòng ngủ, anh nằm luôn ở phòng khách co ro.

Hôm sau Hương đi làm như bình thường mặc kệ Hoàng ở nhà. Khi tỉnh rượu anh mới nhận ra “bãi chiến trường” của mình tối qua thật khủng khiếp. Hoàng đành phải xin nghỉ cả ngày để ở nhà dọn dẹp.

Lúc ấy Hoàng mới ngộ ra những vất vả của vợ khi anh say. Nghĩ lại cảnh tượng căn phòng khách sáng nay anh rùng mình. Đặc biệt cơn đau đầu mãi không dứt khiến Hoàng muốn phát điên.

Chồng thường xuyên say xỉn rồi hành hạ vợ ‘ra oai’, một lần dễ tính bỏ mặc anh ta chuếnh choáng vật vã trong đêm, thêm câu nói của anh hàng xóm, anh ta khiếp vía, bỏ luôn rượu bia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tầm tối chưa thấy vợ về Hoàng đói bụng đành phải đi chợ. Ra đến đầu ngõ anh gặp 1 người hàng xóm. Người này tự dưng nói với anh: “Chú cứ đi sớm về muộn, ngày nào cũng say coi chừng mất vợ đấy”.

Hoàng bỗng chột dạ, bởi anh hay ghen. Buổi tối Hương về anh mang chuyện đó kể với cô. Hương thản nhiên: “Chả vậy à. Anh cứ đi cả ngày về lại say xỉn thì con vợ nào nó chả chán. Tôi bó tay rồi, chẳng quản anh nữa. Giờ anh muốn làm gì thì làm. Say xỉn mặc anh”.

Nghe vợ nói thế Hoàng có phần lo lắng. Vợ anh xinh đẹp, nói được làm được. Hôm sau có mấy cuộc gọi của bạn nhậu anh từ chối luôn. Anh lấy lý do vợ sắp sinh để hạn chế gặp bạn bè.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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