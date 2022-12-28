Kiên quyết bỏ vợ để lấy bạn thân, con vừa đầy tháng, vợ cũ gửi ‘món quà’ chúc mừng mà anh ta đầm đìa mồ hôi, mặt tái mét sau khi xem

Theo đó, Quyết chia sẻ về 2 cuộc hôn nhân đầy bi kịch của anh và mong muốn mọi người cho lời khuyên để giải quyết tình cảnh éo le hiện tại.

Trường hợp của người đàn ông này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Quyết chia sẻ, anh và vợ cũ yêu nhau từ thời đại học, cả hai có một mối tình lãng mạn 4 năm và có một đám cưới viên mãn trong lời chúc phúc của bạn bè người thân.

Cứ nghĩ sau khi có mái ấm riêng, cả hai sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và bên nhau cả đời, nhưng thực tế thì lại không được như vậy.

Sau khi kết hôn được 3 năm, Quyết lần đầu tiên suy nghĩ đến vấn đề ly hôn với vợ. Nguyên nhân là vì gia đình bên nội liên tục thúc giục chuyện con cái, nhưng vợ anh lại luôn tìm cớ khéo léo từ chối vấn đề này. Đồng thời cô còn đặt hết sự quan tâm lên sự nghiệp và nói rằng muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn này, anh Quyết cảm thấy không tìm được tiếng nói chung với vợ và cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân hiện tại. May mắn là có cô bạn thân của hai vợ chồng vẫn thường xuyên hỏi thăm, tâm sự và động viên anh. Nhưng cũng chính vì điều này lại khiến anh nảy sinh tình cảm không đáng có với người bạn thân khác giới.

Sau khi nghe tin cô bạn thân chia tay người yêu, anh Quyết quyết định đi uống rượu lấy dũng khí tỏ tình với cô gái này. Không ngờ rằng anh lại nhận được lời đồng ý.

Niềm hạnh phúc khi được chìm đắm trong tình yêu khiến anh Quyết quên đi rằng mình đã kết hôn. Sau một thời gian cả hai lén lút hẹn hò, cô bạn thân nhiều lần hờn dỗi vì yêu anh mà cô ta phải trở thành “người thứ ba”. Đỉnh điểm là việc cô bạn thân nói mình đã dính bầu và đòi anh Quyết cho mình một danh phận.

Thương xót cho người tình, lại đúng lúc cuộc hôn nhân của anh Quyết đang rơi vào bế tắc và nguội lạnh. Do đó, anh Quyết đã quyết định ly hôn với vợ, sau khi xử lý xong xuôi thì vui vẻ đi làm thủ tục kết hôn với cô bạn thân.

Sau khi lấy vợ mới, cả con đường công danh sự nghiệp lẫn hôn nhân của anh Quyết đều viên mãn. Điều khiến anh vui mừng nhất phải kể đến việc vợ anh vừa sinh cho anh một bé trai bụ bẫm đáng yêu. Phải nói rằng, cuộc đời anh Quyết như “bước sang trang mới” tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

“Món quà” từ vợ cũ khiến anh chồng choáng váng

Khi con trai đầu lòng đầy tháng, anh Quyết quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ ăn mừng. Người thân đều đến chung vui cùng gia đình anh, nhưng bất ngờ là cô Thúy - vợ cũ của anh cũng xuất hiện và nói rằng có “món quà” muốn tặng riêng anh.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đưa chiếc túi giấy đựng giấy tờ gì đó cho chồng cũ, cô Thúy không nói gì thêm mà nhanh chóng rời đi. Anh Quyết khá bất ngờ nhưng vẫn mở ra xem vợ cũ muốn đưa mình thứ gì.

Kết quả vừa nhìn thấy thứ chứa bên trong, anh Quyết cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Thứ vợ cũ gửi cho anh lại là kết quả xét nghiệm vô sinh của chính anh.

Đây là bí mật mà chị Thúy luôn cố gắng che giấu, cũng là nguyên nhân vì sao mỗi lần anh Quyết đề cập đến vấn đề con cái là chị lại lảng tránh vì không muốn chồng đau lòng.

Lúc này anh Quyết biết được toàn bộ sự thật thì đã quá muộn màng. Anh cảm thấy chán ghét người vợ hiện tại vô cùng vì bấy lâu nay đã lừa dối anh, đồng thời cũng tự cảm thấy hổ thẹn và có lỗi với người vợ cũ.