Kiểm tra định vị điện thoại của chồng thấy tối nào cũng đến duy nhất 1 chỗ, đến nơi xem thử thì tá hỏa khi chứng kiến việc anh ấy đang làm

Tâm sự 29/08/2023 09:38

Tôi lén cài đặt phần mềm định vị trong điện thoại chồng khi anh không để ý. Theo dõi một thời gian, tôi thấy buổi tối anh chỉ ở duy nhất một chỗ.

Tôi không biết tại sao mình lại đa nghi đến vậy. Bấy lâu nay, tôi vẫn luôn sợ chồng ngoại tình. Vì thế, tôi luôn kiểm soát chồng, thậm chí không tin tưởng chồng. Chồng tôi là một người thật thà, hiền lành. Anh luôn quan tâm đến vợ con và chẳng bao giờ để ý đến bản thân mình.

Nói thật là tôi hay bị áp lực cơm áo gạo tiền. Vợ chồng tôi từ quê lên thành phố lập nghiệp, cả hai gia đình nội ngoại đều trông mong vào chúng tôi. Vậy mà mấy năm nay, ngoài căn hộ chung cư mua trả góp, chúng tôi chưa làm được một việc gì to lớn.

Tôi thường hay cằn nhằn vì chồng mình quá an phận thủ thường. Bạn bè cùng lứa với anh bây giờ người thì làm giám đốc, người lãnh đạo cả một công ty lớn. Còn chồng tôi vẫn mãi chỉ là một nhân viên quèn. Nhiều khi chúng tôi cãi nhau vì chuyện này, chồng tôi thì bảo môi trường công việc của anh chưa có cơ hội để bứt phá. Tôi thì cứ thúc giục anh mau chóng làm giàu.

Kiểm tra định vị điện thoại của chồng thấy tối nào cũng đến duy nhất 1 chỗ, đến nơi xem thử thì tá hỏa khi chứng kiến việc anh ấy đang làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây nửa năm, bố tôi bị tai nạn giao thông rồi liệt nửa người. Ông bà chỉ có mình tôi là con, lâu nay ông khỏe, chúng tôi không phải hỗ trợ thêm điều gì. Nhưng giờ ông mất khả năng lao động, vợ chồng tôi cũng phải gánh đôi phần trách nhiệm. Mấy tháng nay, tháng nào tôi cũng gửi về cho mẹ 3 triệu để đỡ đần tiền chợ búa, thuốc men.

Thấy kinh tế eo hẹp, chồng tôi mới chuyển việc sang một công ty khác. Đến công ty này, lương của anh cao hơn hẳn. Nhưng bù lại, chồng tôi chẳng có thời gian cho gia đình. Hôm nào anh cũng về nhà lúc 11 giờ đêm và rời đi vào 6 giờ sáng. Lúc đầu tôi nghĩ là do chưa quen, nhưng mấy tháng nay hôm nào cũng vậy. Tôi bắt đầu thấy lạ và nghi ngờ chồng đang ngoại tình bên ngoài.

Tôi lén cài đặt phần mềm định vị trong điện thoại chồng khi anh không để ý. Theo dõi một thời gian, tôi thấy buổi tối anh chỉ ở duy nhất một chỗ. Mặc dù đó không phải nhà nghỉ hay khách sạn nhưng bản năng làm vợ khiến tôi nghi ngờ. Điều đặc biệt là chẳng bao giờ anh nói rằng mình đi làm. Anh toàn bảo với tôi phải đi tiếp khách buổi tối.

Tôi thấy rất lạ, nếu tiếp khách, chẳng lẽ ngày nào cũng đến một địa điểm? Thế nên hôm qua, nhân lúc con đang về quê chơi, tôi mới gọi hỏi chồng. Trong điện thoại, anh thở hổn hển và nói mình đi tiếp khách. Nghe giọng mệt mỏi của chồng, tôi không thể ngừng liên tưởng đến những điều tiêu cực.

Kiểm tra định vị điện thoại của chồng thấy tối nào cũng đến duy nhất 1 chỗ, đến nơi xem thử thì tá hỏa khi chứng kiến việc anh ấy đang làm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dò theo định vị trong phần mềm điện thoại, tôi đến được chỗ chồng. Nhưng càng đi, tôi càng hoảng sợ khi địa điểm lại là một bãi tha ma cách khá xa nhà. Dù sợ nhưng tôi vẫn đi vào, tôi muốn biết rốt cuộc chồng mình đang làm gì. Lúc đó ghen tuông khiến tôi tăng thêm can đảm. Tôi nhìn thấy một đám thanh niên đang hì hục đào đất.

Đến gần hơn thì mới phát hiện ra họ đang bốc mộ. Chồng tôi không tham gia trực tiếp bốc mộ nhưng anh phụ trách đào đất và san lấp. Thấy anh cầm cái xẻng, mặt đầy mồ hôi mà tôi thương quá, lấn át cả nỗi sợ. Tôi nức nở chạy đến kêu tên chồng khiến anh giật mình. Sau đó, tôi đã đợi anh rồi cùng về nhà.

Về đến nhà, chồng tôi mới nói thật. Hóa ra, bãi tha ma này bị di dời để chuẩn bị mở đường nên gần đây anh làm thêm công việc này. Tuy vất vả nhưng lương cao hơn hẳn. Thật lòng tôi thương chồng quá, chẳng biết phải làm gì để giúp anh lúc này. Mỗi lần nghĩ đến cảnh chồng làm cả ngày, đêm lại còng lưng đào đất bốc mộ, lòng tôi lại thắt lại. Tôi nên làm gì đây?

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